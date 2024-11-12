Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kuzey-kore-rusya-ile-imzalanan-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onayladi-1090282548.html
Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı
Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Anlaşmanın onay belgelerinin karşılıklı olarak... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T04:10+0300
2024-11-12T04:10+0300
dünya
rusya
vladimir putin
kuzey kore
rusya - kuzey kore ilişkileri
anlaşma
onay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075451282_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_fa4a4ce8a745fc8cc42faa199ea1e972.jpg
Kore'nin Sesi radyosunun haberine göre, Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı'nın kararnamesi ile 19 Haziran 2024 tarihinde Pyongyang'da imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’ onaylandı. Kararnamenin 11 Kasım tarihinde imzalandığı belirtildi.Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bu anlaşmanın onaylanmasına dair yasa, 9 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı. İki ülke lideri, belgeyi 19 Haziran'da Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında imzalamıştı.Bu yeni anlaşmanın, 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alması bekleniyor. Ayrıca anlaşmanın, onay belgelerinin karşılıklı olarak değiştirildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmesi ve süresiz olması bekleniyor.Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu durum Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor. Ayrıca, 8. madde gereğince taraflar, savaşı önlemek ve bölgesel ile uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla savunma kapasitelerini güçlendirmek için ortak mekanizmalar kurabilecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/putin-kuzey-kore-ile-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onaylayan-yasayi-imzaladi-1090222685.html
rusya
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075451282_40:0:2227:1640_1920x0_80_0_0_b813588d98d792207b02eee4e28b2f88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, kuzey kore, rusya - kuzey kore ilişkileri, anlaşma, onay
rusya, vladimir putin, kuzey kore, rusya - kuzey kore ilişkileri, anlaşma, onay

Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

04:10 12.11.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Kuzey Kore bayrak
Rusya Kuzey Kore bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Anlaşmanın onay belgelerinin karşılıklı olarak değiştirildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmesi ve süresiz olması bekleniyor.
Kore'nin Sesi radyosunun haberine göre, Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı'nın kararnamesi ile 19 Haziran 2024 tarihinde Pyongyang'da imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’ onaylandı. Kararnamenin 11 Kasım tarihinde imzalandığı belirtildi.
Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bu anlaşmanın onaylanmasına dair yasa, 9 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı. İki ülke lideri, belgeyi 19 Haziran'da Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında imzalamıştı.
Bu yeni anlaşmanın, 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alması bekleniyor. Ayrıca anlaşmanın, onay belgelerinin karşılıklı olarak değiştirildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmesi ve süresiz olması bekleniyor.
Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor.
Bu durum Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor. Ayrıca, 8. madde gereğince taraflar, savaşı önlemek ve bölgesel ile uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla savunma kapasitelerini güçlendirmek için ortak mekanizmalar kurabilecekler.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
DÜNYA
Putin, Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladı
9 Kasım, 22:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала