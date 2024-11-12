https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kuzey-kore-rusya-ile-imzalanan-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onayladi-1090282548.html

Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Anlaşmanın onay belgelerinin karşılıklı olarak... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T04:10+0300

2024-11-12T04:10+0300

2024-11-12T04:10+0300

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kuzey kore

rusya - kuzey kore ilişkileri

anlaşma

onay

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Kore'nin Sesi radyosunun haberine göre, Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı'nın kararnamesi ile 19 Haziran 2024 tarihinde Pyongyang'da imzalanan ‘Kuzey Kore ve Rusya Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’ onaylandı. Kararnamenin 11 Kasım tarihinde imzalandığı belirtildi.Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bu anlaşmanın onaylanmasına dair yasa, 9 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmıştı. İki ülke lideri, belgeyi 19 Haziran'da Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında imzalamıştı.Bu yeni anlaşmanın, 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alması bekleniyor. Ayrıca anlaşmanın, onay belgelerinin karşılıklı olarak değiştirildiği tarihten itibaren yürürlüğe girmesi ve süresiz olması bekleniyor.Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu durum Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor. Ayrıca, 8. madde gereğince taraflar, savaşı önlemek ve bölgesel ile uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla savunma kapasitelerini güçlendirmek için ortak mekanizmalar kurabilecekler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/putin-kuzey-kore-ile-stratejik-ortaklik-anlasmasini-onaylayan-yasayi-imzaladi-1090222685.html

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rusya, vladimir putin, kuzey kore, rusya - kuzey kore ilişkileri, anlaşma, onay