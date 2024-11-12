https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/almanyadan-sonra-hollanda-hukumeti-de-ek-sinir-kontrolleri-baslatacagini-acikladi-1090287133.html
Almanya'dan sonra Hollanda hükümeti de ek sınır kontrolleri başlatacağını açıkladı
Almanya'dan sonra Hollanda hükümeti de ek sınır kontrolleri başlatacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Hollanda hükümeti, yasadışı göçle mücadele etmek için mevcut sınır güvenliğine ek kontroller getireceğini açıkladı. Aralık ayında başlatılması planlanan... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T10:39+0300
2024-11-12T10:39+0300
2024-11-12T10:39+0300
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Hollanda, ek sınır kontrolleri yapmaya başlayacağını açıkladı. Avrupa Birliği'ne (AB) göre, üye devletler, iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumunda, ülke sınırlarında geçici olarak ek kontroller yapabiliyor. Almanya'nın Eylül ayında yaptığı benzer hamlesini takiben, Hollanda hükümeti, Pazartesi günü düzensiz göçle mücadele için ek kara sınırı kontrolleri uygulama planlarını duyurdu.Hollanda Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, Kabine onayından sonra yaptığı bir basın açıklamasında, 'düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etme zamanının geldiğini ve bu nedenle Aralık ayının başından itibaren Hollanda'da sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koyacaklarını' açıkladı.Faber, sınır kontrollerinin nasıl gerçekleştirileceğini belirtmedi ancak yapılan açıklamada, altı ay sürecek olan uygulamanın ek bir fon sağlanmadan 'mevcut kapasite dahilinde' yapılması gerektiği belirtiliyor. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Eylül ayından düzenlenen basın toplantısında, göç ve iltica düzenlemelerini daha sıkı hale getirmek istediklerini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilanı için Danıştay'ın kararını bekleyeceğini söylemişti.Almanya hükümeti, Eylül ayında göçü azaltmak ve suçla mücadele etmek için tüm sınır kapılarında sınır kontrolleri başlatma kararı almıştı. Ülkede gerçekleştirilen saldırıların ardından Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Danimarka sınırında kontroller yapmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/almanya-schengeni-rafa-mi-kaldirdi-sinir-guvenligi-paketine-komsulardan-sert-elestiriler-1087900688.html
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avrupa, hollanda, almanya, norveç, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, düzensiz göç, kaçak göç, yasadışı göçmenler, göçmen, göçmen krizi
avrupa, hollanda, almanya, norveç, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, düzensiz göç, kaçak göç, yasadışı göçmenler, göçmen, göçmen krizi
Almanya'dan sonra Hollanda hükümeti de ek sınır kontrolleri başlatacağını açıkladı
Hollanda hükümeti, yasadışı göçle mücadele etmek için mevcut sınır güvenliğine ek kontroller getireceğini açıkladı. Aralık ayında başlatılması planlanan uygulamayla 'düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele edilmesi' planlanıyor. 2005'ten beri AB ülkelerinin 'dış sınırını' korumakla görevli Frontex sınır polisleri bulunuyor.
Hollanda, ek sınır kontrolleri yapmaya başlayacağını açıkladı. Avrupa Birliği'ne (AB) göre, üye devletler, iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumunda, ülke sınırlarında geçici olarak ek kontroller yapabiliyor. Almanya'nın Eylül ayında yaptığı benzer hamlesini takiben, Hollanda hükümeti, Pazartesi günü düzensiz göçle mücadele için ek kara sınırı kontrolleri uygulama planlarını duyurdu.
Hollanda Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, Kabine onayından sonra yaptığı bir basın açıklamasında, 'düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etme zamanının geldiğini ve bu nedenle Aralık ayının başından itibaren Hollanda'da sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koyacaklarını' açıkladı.
Faber, sınır kontrollerinin nasıl gerçekleştirileceğini belirtmedi ancak yapılan açıklamada, altı ay sürecek olan uygulamanın ek bir fon sağlanmadan 'mevcut kapasite dahilinde' yapılması gerektiği belirtiliyor.
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Eylül ayından düzenlenen basın toplantısında
, göç ve iltica düzenlemelerini daha sıkı hale getirmek istediklerini belirterek, Bakanlar Kurulu'nun olağanüstü hal ilanı için Danıştay'ın kararını bekleyeceğini söylemişti.
Almanya hükümeti, Eylül ayında göçü azaltmak ve suçla mücadele etmek için tüm sınır kapılarında sınır kontrolleri başlatma kararı almıştı. Ülkede gerçekleştirilen saldırıların ardından Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Danimarka sınırında kontroller yapmaya başladı.