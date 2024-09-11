https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/almanya-schengeni-rafa-mi-kaldirdi-sinir-guvenligi-paketine-komsulardan-sert-elestiriler-1087900688.html

Sınır güvenliği paketi açıkladı, komşu ülkelerden tepki geldi: Almanya Schengen’i rafa mı kaldırıyor?

Sınır güvenliği paketi açıkladı, komşu ülkelerden tepki geldi: Almanya Schengen’i rafa mı kaldırıyor?

Sputnik Türkiye

Avrupa’da en fazla yasadışı göçmene ev sahipliği yapan Almanya, bir takım sıkı sınır güvenliği paketi açıklamıştı. Ülkenin AB sınırlarında başlayan sıkı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T12:24+0300

2024-09-11T12:24+0300

2024-09-11T12:44+0300

dünya

almanya

almanya için alternatif (afd)

polonya

avusturya

ab

schengen

schengen bölgesi

sınır güvenliği

ab sınır güvenliği ajansı (frontex)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087851096_0:0:933:525_1920x0_80_0_0_6ac4ec80798ea5a13323dbf532d45585.jpg

Solingen bıçaklanma olayı halihazırda Avrupa'da en fazla yasadışı göçmene ev sahipliği yapan Almanya’da bardağı taşıran son damla oldu. Öte yandan Almanya'da yasadışı göçmen ve mülteci bağlantılı şiddet olayları, Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'ne yerel seçimlerde zafer getirdi. Nihayetinde Almanya İçişleri Bakanlığı, hafta başında bir dizi iç ve sınır güvenliği paketi açıklayarak sınır kontrollerini sıkılaştıracaklarını kaydetti.Güvenlik paketi kapsamında Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile olan kara sınırlarındaki mevcut ‘geçici iç sınır kontrollerine’ ek olarak Avrupa Birliği Komisyonu'na Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile olan kara sınırlarında 6 aylık bir süre için geçici sınır kontrolleri yapacağına dair kararını bildirdi. Bu durum Avrupa Birliği sınırları içinde geçiş serbestliği veren Schengen'in 'rafa kalktığına' dair yorumlara neden oldu. ‘Sebebi Almanya’nın iç siyasetidir’Almanya’ya ilk eleştiriler Polonya ve Avusturya’dan geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya’nın bu tür adımlarının Polonya açısında ‘kabul edilemez’ olduğunu belirterek “Bu adımların atılmasına neden olan, sınırlarımızdaki yasadışı göçe yönelik politikamız değil, Almanya'daki iç siyasi durumdur” dedi.Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise Almanya’nın sınırdan reddettiği mültecileri ülkeye almayacaklarını kesin bir dille belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rus-disisleri-almanya-en-derin-krizde-1087547739.html

almanya

polonya

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, almanya için alternatif (afd), polonya, avusturya, ab, schengen, schengen bölgesi, sınır güvenliği, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), mülteci, mülteci krizi, yasadışı göçmenler, yasadışı göç