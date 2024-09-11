https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/almanya-schengeni-rafa-mi-kaldirdi-sinir-guvenligi-paketine-komsulardan-sert-elestiriler-1087900688.html
Sınır güvenliği paketi açıkladı, komşu ülkelerden tepki geldi: Almanya Schengen’i rafa mı kaldırıyor?
Sınır güvenliği paketi açıkladı, komşu ülkelerden tepki geldi: Almanya Schengen’i rafa mı kaldırıyor?
Sputnik Türkiye
Avrupa’da en fazla yasadışı göçmene ev sahipliği yapan Almanya, bir takım sıkı sınır güvenliği paketi açıklamıştı. Ülkenin AB sınırlarında başlayan sıkı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:24+0300
2024-09-11T12:24+0300
2024-09-11T12:44+0300
dünya
almanya
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schengen bölgesi
sınır güvenliği
ab sınır güvenliği ajansı (frontex)
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Solingen bıçaklanma olayı halihazırda Avrupa'da en fazla yasadışı göçmene ev sahipliği yapan Almanya’da bardağı taşıran son damla oldu. Öte yandan Almanya'da yasadışı göçmen ve mülteci bağlantılı şiddet olayları, Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'ne yerel seçimlerde zafer getirdi. Nihayetinde Almanya İçişleri Bakanlığı, hafta başında bir dizi iç ve sınır güvenliği paketi açıklayarak sınır kontrollerini sıkılaştıracaklarını kaydetti.Güvenlik paketi kapsamında Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile olan kara sınırlarındaki mevcut ‘geçici iç sınır kontrollerine’ ek olarak Avrupa Birliği Komisyonu'na Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile olan kara sınırlarında 6 aylık bir süre için geçici sınır kontrolleri yapacağına dair kararını bildirdi. Bu durum Avrupa Birliği sınırları içinde geçiş serbestliği veren Schengen'in 'rafa kalktığına' dair yorumlara neden oldu. ‘Sebebi Almanya’nın iç siyasetidir’Almanya’ya ilk eleştiriler Polonya ve Avusturya’dan geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya’nın bu tür adımlarının Polonya açısında ‘kabul edilemez’ olduğunu belirterek “Bu adımların atılmasına neden olan, sınırlarımızdaki yasadışı göçe yönelik politikamız değil, Almanya'daki iç siyasi durumdur” dedi.Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise Almanya’nın sınırdan reddettiği mültecileri ülkeye almayacaklarını kesin bir dille belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rus-disisleri-almanya-en-derin-krizde-1087547739.html
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almanya, almanya için alternatif (afd), polonya, avusturya, ab, schengen, schengen bölgesi, sınır güvenliği, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), mülteci, mülteci krizi, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
almanya, almanya için alternatif (afd), polonya, avusturya, ab, schengen, schengen bölgesi, sınır güvenliği, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), mülteci, mülteci krizi, yasadışı göçmenler, yasadışı göç
Sınır güvenliği paketi açıkladı, komşu ülkelerden tepki geldi: Almanya Schengen’i rafa mı kaldırıyor?
12:24 11.09.2024 (güncellendi: 12:44 11.09.2024)
Avrupa’da en fazla yasadışı göçmene ev sahipliği yapan Almanya, bir takım sıkı sınır güvenliği paketi açıklamıştı. Ülkenin AB sınırlarında başlayan sıkı kontroller, Almanya'nın Schengen'i 'rafa kaldırdığına dair' yorumlara neden oldu. Almanya’ya ilk tepkiler Polonya ve Avusturya’dan geldi.
Solingen bıçaklanma olayı halihazırda Avrupa'da en fazla yasadışı göçmene ev sahipliği yapan Almanya’da bardağı taşıran son damla oldu. Öte yandan Almanya'da yasadışı göçmen ve mülteci bağlantılı şiddet olayları, Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'ne yerel seçimlerde zafer getirdi. Nihayetinde Almanya İçişleri Bakanlığı, hafta başında bir dizi iç ve sınır güvenliği paketi açıklayarak sınır kontrollerini sıkılaştıracaklarını kaydetti.
Güvenlik paketi kapsamında Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile olan kara sınırlarındaki mevcut ‘geçici iç sınır kontrollerine’ ek olarak Avrupa Birliği Komisyonu'na Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile olan kara sınırlarında 6 aylık bir süre için geçici sınır kontrolleri yapacağına dair kararını bildirdi. Bu durum Avrupa Birliği sınırları içinde geçiş serbestliği veren Schengen'in 'rafa kalktığına' dair yorumlara neden oldu.
‘Sebebi Almanya’nın iç siyasetidir’
Almanya’ya ilk eleştiriler Polonya ve Avusturya’dan geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya’nın bu tür adımlarının Polonya açısında ‘kabul edilemez’ olduğunu belirterek “Bu adımların atılmasına neden olan, sınırlarımızdaki yasadışı göçe yönelik politikamız değil, Almanya'daki iç siyasi durumdur” dedi.
Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise Almanya’nın sınırdan reddettiği mültecileri ülkeye almayacaklarını kesin bir dille belirtti.