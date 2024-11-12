https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/abd-guney-kibristaki-askeri-ustlere-yerlesti-1090311908.html
ABD, Güney Kıbrıs'taki askeri üstlere yerleşti
ABD, Güney Kıbrıs'taki askeri üstlere yerleşti
Sputnik Türkiye
Rum medyasında çıkan görüntüler ABD ordusunun Larnaka, Baf ve Limasol kentlerindeki hava ve deniz limanlarına yerleştiği ortaya koydu. Görüntülerde, bu... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T18:24+0300
2024-11-12T18:24+0300
2024-11-12T18:25+0300
dünya
güney kıbrıs
güney kıbrıs rum yönetimi
askeri üs
abd üssü
ingiliz
ingiliz ordusu
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Güney Kıbrıs, İngiltere ve ABD ordularının askeri üslerine ev sahipliği yaparken, Güney Kıbrıs medyasında çıkan haberler, ABD'nin bölgeyi adeta bir askeri üsse çevirdiğini gözler önüne serdi. Larnaka, Baf ve Limasol kentlerinde hava ve deniz limanları ABD ordusunun yerleştiği belirtilirken, küçük Evangelis Florakis deniz üssüne de helikopter pisti inşa ediliyor. Üç kentteki limanların tümüne yerleştilerHava ve deniz limanlarını ABD ordusunun işbirliği çerçevesinde kullandığı biliniyordu ama Rum Simerini Gazetesi, uydu görüntülerini yayınlayarak hangi üstte hangi tip hava aracının bulunduğunu açıkladı. 'Fiilen ABD ve NATO üssü olduk' başlıklı habere göre, Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs ile paylaştığı başkent Lefkoşa dışında deniz kıyısında Larnaka, Limasol ve Baf kentlerindeki hava ve deniz limanlarının tümüne Amerikan ordusu yerleşti.Uydu görüntülerine göre, Larnaka havaalanında C-130 nakliye uçağı, CH-47 Chinook ve Bell UH-1 nakliye helikopterleri, Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssünde doğu Akdeniz’de bulunan ABD uçak gemisinde faaliyet gösteren özel kuvvetlerin kullandığı dikey iniş kalkış yapabilen U-22 nakliye uçakları görülüyor.Limanı büyütüyorlarRum yönetiminin limanı büyük gemilerin yanaşmasına uygun olmaması nedeniyle büyütme planları yaptığı Evangelos Floradis üssü de ABD’ye açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/fidan-ziyareti-oncesinde-yunan-basinina-konustu-neden-atinaya-geliyorum-1090133311.html
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güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, askeri üs, abd üssü, ingiliz, ingiliz ordusu
güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, askeri üs, abd üssü, ingiliz, ingiliz ordusu
ABD, Güney Kıbrıs'taki askeri üstlere yerleşti
18:24 12.11.2024 (güncellendi: 18:25 12.11.2024)
Rum medyasında çıkan görüntüler ABD ordusunun Larnaka, Baf ve Limasol kentlerindeki hava ve deniz limanlarına yerleştiği ortaya koydu. Görüntülerde, bu limanlara inen ve kalkan uçaklar yer aldı.
Güney Kıbrıs, İngiltere ve ABD ordularının askeri üslerine ev sahipliği yaparken, Güney Kıbrıs medyasında çıkan haberler, ABD'nin bölgeyi adeta bir askeri üsse çevirdiğini gözler önüne serdi. Larnaka, Baf ve Limasol kentlerinde hava ve deniz limanları ABD ordusunun yerleştiği belirtilirken, küçük Evangelis Florakis deniz üssüne de helikopter pisti inşa ediliyor.
Üç kentteki limanların tümüne yerleştiler
Hava ve deniz limanlarını ABD ordusunun işbirliği çerçevesinde kullandığı biliniyordu ama Rum Simerini Gazetesi, uydu görüntülerini yayınlayarak hangi üstte hangi tip hava aracının bulunduğunu açıkladı. 'Fiilen ABD ve NATO üssü olduk' başlıklı habere göre, Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs ile paylaştığı başkent Lefkoşa dışında deniz kıyısında Larnaka, Limasol ve Baf kentlerindeki hava ve deniz limanlarının tümüne Amerikan ordusu yerleşti.
Uydu görüntülerine göre, Larnaka havaalanında C-130 nakliye uçağı, CH-47 Chinook ve Bell UH-1 nakliye helikopterleri, Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssünde doğu Akdeniz’de bulunan ABD uçak gemisinde faaliyet gösteren özel kuvvetlerin kullandığı dikey iniş kalkış yapabilen U-22 nakliye uçakları görülüyor.
Rum yönetiminin limanı büyük gemilerin yanaşmasına uygun olmaması nedeniyle büyütme planları yaptığı Evangelos Floradis üssü de ABD’ye açıldı.