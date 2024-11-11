https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/tuik-issizlik-rakamlarini-acikladi-1090249818.html

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, son dakika işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8.6... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T10:07+0300

2024-11-11T10:07+0300

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ekonomi

işsizlik

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı İşgücü İstatistiklerini paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.7 iken kadınlarda yüzde 12.3 olarak tahmin edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49.7 olduİstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 49.7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67.3 iken kadınlarda yüzde 32.5 olarak gerçekleşti.İşgücü 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 54.4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.1 iken kadınlarda yüzde 37.0 oldu.Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 17.1 oldu15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 17.1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13.5, kadınlarda ise yüzde 24.0 olarak tahmin edildi.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42.7 saat olarak gerçekleşti.Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1.7 puan azalarak yüzde 25.6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17.9 olarak tahmin edildi.

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işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)