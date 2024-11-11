https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-acikladi-ogrencilere-sicil-affi-geliyor-1090273126.html
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Öğrencilere 'Sicil Affı' geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Öğrencilere 'Sicil Affı' geliyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Antalya'da Özel Eğitim Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:25+0300
2024-11-11T17:25+0300
2024-11-11T17:29+0300
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af
öğrenci
öğretmen
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere yönelik sicil affı için çalışma yaptıklarını duyurdu.Antalya'da düzenlenen 'Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları' toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Biometrik Kimlik Doğrulama süreçlerini başlattık. Diğer bir konu da sicil affı olacak. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affı için çalışma yürütüyoruz'' açıklamasında bulundu. Öğrenci affı nedir?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim hayatında disiplin cezası veya devamsızlık gibi sebeplerle öğrenciler eğitimden uzaklaştırılır. Bu tip ceza alan öğrencilerin eğitime geri alınması amacıyla affedilmesine öğrenci affı denir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/milli-egitim-bakanligi-ara-tatil-planini-acikladi-ilk-ara-tatil-ne-zaman-1088582377.html
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af, öğrenci, öğretmen, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, eğitim
af, öğrenci, öğretmen, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, eğitim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Öğrencilere 'Sicil Affı' geliyor
17:25 11.11.2024 (güncellendi: 17:29 11.11.2024)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Antalya'da Özel Eğitim Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları' toplantısında sicil affı konusunda çalışma yaptıklarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere yönelik sicil affı için çalışma yaptıklarını duyurdu.
Antalya'da düzenlenen 'Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları' toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Biometrik Kimlik Doğrulama süreçlerini başlattık. Diğer bir konu da sicil affı olacak. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affı için çalışma yürütüyoruz'' açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim hayatında disiplin cezası veya devamsızlık gibi sebeplerle öğrenciler eğitimden uzaklaştırılır. Bu tip ceza alan öğrencilerin eğitime geri alınması amacıyla affedilmesine öğrenci affı denir