https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-acikladi-ogrencilere-sicil-affi-geliyor-1090273126.html

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Öğrencilere 'Sicil Affı' geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Öğrencilere 'Sicil Affı' geliyor

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Antalya'da Özel Eğitim Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T17:25+0300

2024-11-11T17:25+0300

2024-11-11T17:29+0300

türkiye

af

öğrenci

öğretmen

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

eğitim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081201395_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_f967e94f28907c196b14c61998c09e68.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere yönelik sicil affı için çalışma yaptıklarını duyurdu.Antalya'da düzenlenen 'Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları' toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Biometrik Kimlik Doğrulama süreçlerini başlattık. Diğer bir konu da sicil affı olacak. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affı için çalışma yürütüyoruz'' açıklamasında bulundu. Öğrenci affı nedir?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim hayatında disiplin cezası veya devamsızlık gibi sebeplerle öğrenciler eğitimden uzaklaştırılır. Bu tip ceza alan öğrencilerin eğitime geri alınması amacıyla affedilmesine öğrenci affı denir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/milli-egitim-bakanligi-ara-tatil-planini-acikladi-ilk-ara-tatil-ne-zaman-1088582377.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

af, öğrenci, öğretmen, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, eğitim