https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/milli-egitim-bakanligi-ara-tatil-planini-acikladi-ilk-ara-tatil-ne-zaman-1088582377.html

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil planını açıkladı: İlk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil planını açıkladı: İlk ara tatil ne zaman?

Sputnik Türkiye

Yeni eğitim - öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil planını açıkladı. 9 Eylül tarihinde başlayan eğitim öğretim takvimi... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T16:54+0300

2024-09-29T16:54+0300

2024-09-29T16:54+0300

türkiye

ara tatil

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

okul servisi

okul öncesi eğitim

eğitim

öğretim

eğitim öğretim

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MEB yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatilin 11-15 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.Yeni eğitim öğretim döneminde okullar 9 Eylül tarihinde açıldı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek. Ancak ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihinde yapılacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.İkinci ara tatil ne zaman?İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 20 Haziran 2025 tarihinde ise okullar kapanacak. Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/milli-egitim-bakani-tekin-ahiligi-okullarimizda-ogretmek-ve-yasatmak-istiyoruz-1088564797.html

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