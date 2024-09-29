https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/milli-egitim-bakanligi-ara-tatil-planini-acikladi-ilk-ara-tatil-ne-zaman-1088582377.html
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil planını açıkladı: İlk ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil planını açıkladı: İlk ara tatil ne zaman?
Sputnik Türkiye
Yeni eğitim - öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil planını açıkladı. 9 Eylül tarihinde başlayan eğitim öğretim takvimi... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T16:54+0300
2024-09-29T16:54+0300
2024-09-29T16:54+0300
türkiye
ara tatil
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
okul servisi
okul öncesi eğitim
eğitim
öğretim
eğitim öğretim
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MEB yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatilin 11-15 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.Yeni eğitim öğretim döneminde okullar 9 Eylül tarihinde açıldı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek. Ancak ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihinde yapılacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.İkinci ara tatil ne zaman?İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 20 Haziran 2025 tarihinde ise okullar kapanacak. Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025Okulların kapanması: 20 Haziran 2025
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/milli-egitim-bakani-tekin-ahiligi-okullarimizda-ogretmek-ve-yasatmak-istiyoruz-1088564797.html
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Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil planını açıkladı: İlk ara tatil ne zaman?
Yeni eğitim - öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil planını açıkladı. 9 Eylül tarihinde başlayan eğitim öğretim takvimi birinci dönemde 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. İlk ara tatil ise 11-15 Kasım tarihinde düzenlenecek.
MEB yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatilin 11-15 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı.
Yeni eğitim öğretim döneminde okullar 9 Eylül tarihinde açıldı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek. Ancak ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihinde yapılacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.
İkinci ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 20 Haziran 2025 tarihinde ise okullar kapanacak.
Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025