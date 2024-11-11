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Ergin Ataman'dan kötü haber: Acilen hastaneye kaldırıldı
Ergin Ataman'dan kötü haber: Acilen hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Peristeri karşısında alınan galibiyetin ardından rahatsızlanarak hastaneye... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T07:04+0300
2024-11-11T07:04+0300
yaşam
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hastane
hastaneye kaldırıldı
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Panathinaikos’un Peristeri'yi 104-68 gibi ezici bir skorla mağlup ettiği maçın ardından, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Yunan ekibinin koçu Ergin Ataman ani bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Galibiyet sevincini yaşayamayan Ataman, kendini iyi hissetmediği için maç sonrası basın toplantısına katılamadı.Hastaneye sevk edildiEdinilen bilgilere göre, Ataman maç sonrası öksürük şikayetiyle karşılaştı ve bu durumun daha fazla araştırılması için tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli antrenörün sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu ani gelişme hem spor camiasında hem de taraftarlar arasında merak uyandırdı.Kritik tedbirler ve yorumlarSağlık durumu konusunda endişelenen basketbolseverler, sosyal medyada Ataman'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Panathinaikos yönetimi ve takım yetkililerinin, Ataman’ın sağlık durumunu yakından takip ettiği ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.Yoğun takvim ve stresin etkileriAtaman’ın rahatsızlığı, yoğun maç takvimi ve üstlendiği çifte sorumluluklar nedeniyle yaşadığı stresle ilişkilendirildi. Hem Panathinaikos’un koçluğunu hem de A Milli Takım'ın başantrenörlüğünü sürdüren Ataman, üst düzey performans gerektiren bu iki görevin yükünü taşıyor.Spor dünyasından destek mesajlarıAtaman’ın hastaneye kaldırılma haberi, spor dünyasında geniş yankı buldu. Pek çok antrenör, oyuncu ve taraftar, sosyal medya üzerinden “Geçmiş olsun, Ataman” mesajları paylaştı ve ünlü koçun kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.Son durum bekleniyorAtaman’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve hastanedeki ilk incelemelerin ardından taburcu edilebileceği konuşuluyor. Durumunun netleşmesiyle birlikte daha fazla bilgi kamuoyu ile paylaşılacak. Basketbolseverler ve Panathinaikos taraftarları, koçlarının bir an önce sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini umut ediyor.
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ergin ataman, hasta, hastane, hastaneye kaldırıldı, basketbol, panathinaikos
ergin ataman, hasta, hastane, hastaneye kaldırıldı, basketbol, panathinaikos

Ergin Ataman'dan kötü haber: Acilen hastaneye kaldırıldı

07:04 11.11.2024
© İHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© İHA
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Peristeri karşısında alınan galibiyetin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Basın toplantısına katılmayan tecrübeli koçun, öksürük şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Panathinaikos’un Peristeri'yi 104-68 gibi ezici bir skorla mağlup ettiği maçın ardından, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Yunan ekibinin koçu Ergin Ataman ani bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Galibiyet sevincini yaşayamayan Ataman, kendini iyi hissetmediği için maç sonrası basın toplantısına katılamadı.

Hastaneye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Ataman maç sonrası öksürük şikayetiyle karşılaştı ve bu durumun daha fazla araştırılması için tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli antrenörün sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu ani gelişme hem spor camiasında hem de taraftarlar arasında merak uyandırdı.

Kritik tedbirler ve yorumlar

Sağlık durumu konusunda endişelenen basketbolseverler, sosyal medyada Ataman'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Panathinaikos yönetimi ve takım yetkililerinin, Ataman’ın sağlık durumunu yakından takip ettiği ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yoğun takvim ve stresin etkileri

Ataman’ın rahatsızlığı, yoğun maç takvimi ve üstlendiği çifte sorumluluklar nedeniyle yaşadığı stresle ilişkilendirildi. Hem Panathinaikos’un koçluğunu hem de A Milli Takım'ın başantrenörlüğünü sürdüren Ataman, üst düzey performans gerektiren bu iki görevin yükünü taşıyor.

Spor dünyasından destek mesajları

Ataman’ın hastaneye kaldırılma haberi, spor dünyasında geniş yankı buldu. Pek çok antrenör, oyuncu ve taraftar, sosyal medya üzerinden “Geçmiş olsun, Ataman” mesajları paylaştı ve ünlü koçun kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.

Son durum bekleniyor

Ataman’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve hastanedeki ilk incelemelerin ardından taburcu edilebileceği konuşuluyor. Durumunun netleşmesiyle birlikte daha fazla bilgi kamuoyu ile paylaşılacak. Basketbolseverler ve Panathinaikos taraftarları, koçlarının bir an önce sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini umut ediyor.
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