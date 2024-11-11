https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/marmarayda-kartal-basak-istasyonunda-demiryoluna-arac-dustu-seferler-gecikmeli-yapilabiliyor-1090274102.html

Marmaray'da Kartal Başak İstasyonu'nda demiryoluna araç düştü: Seferler gecikmeli yapılabiliyor

Marmaray'da Kartal Başak İstasyonu'nda demiryoluna araç düştü: Seferler gecikmeli yapılabiliyor

Sputnik Türkiye

Kartal'da Marmaray raylarına araç düştü. Tren seferleri gecikmeli olarak yapılabiliyor. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T17:37+0300

2024-11-11T17:37+0300

2024-11-11T17:37+0300

yaşam

marmaray

sefer

tren hattı

istanbul

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İstanbul Kartal Başak İstasyonu'nda demiryolu hattına araç düştü. Marmaray seferleri tek hat üzerinden yapıldığı için seferler gecikmeli olarak yapılabiliyor. Tek hat üzerinden seferler yapılabiliyorMarmaray'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/marmarayda-dehset-guvenlik-gorevlisi-yolcuyu-vurdu-1090246123.html

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marmaray, sefer, tren hattı, istanbul