https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/marmarayda-kartal-basak-istasyonunda-demiryoluna-arac-dustu-seferler-gecikmeli-yapilabiliyor-1090274102.html
Marmaray'da Kartal Başak İstasyonu'nda demiryoluna araç düştü: Seferler gecikmeli yapılabiliyor
Marmaray'da Kartal Başak İstasyonu'nda demiryoluna araç düştü: Seferler gecikmeli yapılabiliyor
Sputnik Türkiye
Kartal'da Marmaray raylarına araç düştü. Tren seferleri gecikmeli olarak yapılabiliyor. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:37+0300
2024-11-11T17:37+0300
2024-11-11T17:37+0300
yaşam
marmaray
sefer
tren hattı
istanbul
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İstanbul Kartal Başak İstasyonu'nda demiryolu hattına araç düştü. Marmaray seferleri tek hat üzerinden yapıldığı için seferler gecikmeli olarak yapılabiliyor. Tek hat üzerinden seferler yapılabiliyorMarmaray'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/marmarayda-dehset-guvenlik-gorevlisi-yolcuyu-vurdu-1090246123.html
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marmaray, sefer, tren hattı, istanbul
marmaray, sefer, tren hattı, istanbul
Marmaray'da Kartal Başak İstasyonu'nda demiryoluna araç düştü: Seferler gecikmeli yapılabiliyor
Kartal'da Marmaray raylarına araç düştü. Tren seferleri gecikmeli olarak yapılabiliyor.
İstanbul Kartal Başak İstasyonu'nda demiryolu hattına araç düştü. Marmaray seferleri tek hat üzerinden yapıldığı için seferler gecikmeli olarak yapılabiliyor.
Tek hat üzerinden seferler yapılabiliyor
Marmaray'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır."