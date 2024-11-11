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Doğanın gizli şifa kaynağı Türkiye'de ziyaretçilerini mucizesiyle büyülüyor: "Doğal ağrı kesici sulu mağaraya akın
Doğanın gizli şifa kaynağı Türkiye'de ziyaretçilerini mucizesiyle büyülüyor: "Doğal ağrı kesici sulu mağaraya akın
Sputnik Türkiye
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yer alan ve "doğal ağrı kesici" olarak bilinen Sulu Mağara, doğa tutkunlarının gözdesi oldu. 3 katlı, 285 metre uzunluğundaki... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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sağlik
mağara
doktor
doktor raporu
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Doğaseverler, 3 katlı ve 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara'yı ziyaret ederek, hem sağlık açısından faydalandı hem de tarihi atmosferi deneyimledi. Eski Hristiyanlık döneminde kurşun madeni olarak kullanılan mağara, içindeki negatif iyonlar sayesinde "doğal ağrı kesici" etkisiyle biliniyor.Negatif İyonların mucizevi etkisiSulu Mağara, içerdiği negatif iyonlar sayesinde solunum yollarını rahatlatıyor ve insanlarda pozitif iyonların atılmasına yardımcı oluyor. Mağaranın iç sıcaklığı ortalama 18 derece, nem oranı ise yüzde 84 seviyesinde. Bu özel atmosfer, ziyaretçilere hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme sağlıyor.Ceritkale Kanyonu’nda doğa yürüyüşüSulu Mağara ziyaretinin ardından, doğa tutkunları Ceritkale Kanyonu'nda düzenlenen doğa yürüyüşüyle maceralarına devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik parkur, dört saat süren yürüyüş boyunca doğanın eşsiz manzaralarını sunarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Dağcı Ali Çağlayan, kanyonun her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı.Ziyaretçilerin yorumları ve etkinlik heyecanıYürüyüşe katılan Erol Uca, parkuru keşfetmekten büyük keyif aldığını belirtti ve “İlk kez bu alanları keşfediyorum, gerçekten etkileyici” dedi. Osman Kara, "Doğayı çok seviyoruz, parkur harika ve hava yürüyüş için çok uygundu" sözleriyle memnuniyetini ifade etti. Necibe Durudoğan ise, manzaranın kanyona yaklaştıkça daha da güzelleştiğini ve arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli zamanı anlattı.Keskin Belediye Başkanı’ndan davetKeskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, “Sulu Mağara'yı herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Burası, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli bir nokta. Keskin, misafirperverlik geleneğini sürdürüyor” dedi.Ziyaretçilerden övgülerKeskin’de yaşayan ve ilk kez mağarayı ziyaret eden Eda Subaşı, "Burası çok güzel bir yer, gelecek hafta ailemi de buraya getirmeyi planlıyorum" diyerek Sulu Mağara’nın cazibesini özetledi.Sağlık ve doğa i̇ç i̇çeSulu Mağara’nın ve Ceritkale Kanyonu’nun sunduğu bu eşsiz deneyim, doğa ile iç içe olmak isteyenlerin tercih noktası haline geliyor. Hem tarih, hem sağlık hem de doğa ile buluşmak isteyenler için Keskin, ideal bir rota olarak öne çıkıyor.
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mağara, doktor, doktor raporu, kanyon, su, su, ağrı kesici, ağrı kesici, kırıkkale, şifa, şifa merkezi, manevi şifa, doğal güzellik, doğal kaynaklar
mağara, doktor, doktor raporu, kanyon, su, su, ağrı kesici, ağrı kesici, kırıkkale, şifa, şifa merkezi, manevi şifa, doğal güzellik, doğal kaynaklar

Doğanın gizli şifa kaynağı Türkiye'de ziyaretçilerini mucizesiyle büyülüyor: "Doğal ağrı kesici sulu mağaraya akın

07:42 11.11.2024 (güncellendi: 07:47 11.11.2024)
© FotoğrafDoğanın gizli şifa kaynağı Türkiye'de ziyaretçilerini mucizesiyle büyülüyor: "Doğal Ağrı kesici sulu mağaraya akın
Doğanın gizli şifa kaynağı Türkiye'de ziyaretçilerini mucizesiyle büyülüyor: Doğal Ağrı kesici sulu mağaraya akın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Fotoğraf
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Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yer alan ve "doğal ağrı kesici" olarak bilinen Sulu Mağara, doğa tutkunlarının gözdesi oldu. 3 katlı, 285 metre uzunluğundaki mağara, negatif iyonların sağladığı sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor. Ceritkale Kanyonu'ndaki doğa yürüyüşü de bu etkinliğe heyecan katıyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Doğaseverler, 3 katlı ve 285 metre uzunluğundaki Sulu Mağara'yı ziyaret ederek, hem sağlık açısından faydalandı hem de tarihi atmosferi deneyimledi. Eski Hristiyanlık döneminde kurşun madeni olarak kullanılan mağara, içindeki negatif iyonlar sayesinde "doğal ağrı kesici" etkisiyle biliniyor.

Negatif İyonların mucizevi etkisi

Sulu Mağara, içerdiği negatif iyonlar sayesinde solunum yollarını rahatlatıyor ve insanlarda pozitif iyonların atılmasına yardımcı oluyor. Mağaranın iç sıcaklığı ortalama 18 derece, nem oranı ise yüzde 84 seviyesinde. Bu özel atmosfer, ziyaretçilere hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme sağlıyor.

Ceritkale Kanyonu’nda doğa yürüyüşü

Sulu Mağara ziyaretinin ardından, doğa tutkunları Ceritkale Kanyonu'nda düzenlenen doğa yürüyüşüyle maceralarına devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik parkur, dört saat süren yürüyüş boyunca doğanın eşsiz manzaralarını sunarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Dağcı Ali Çağlayan, kanyonun her mevsimde ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerin yorumları ve etkinlik heyecanı

Yürüyüşe katılan Erol Uca, parkuru keşfetmekten büyük keyif aldığını belirtti ve “İlk kez bu alanları keşfediyorum, gerçekten etkileyici” dedi. Osman Kara, "Doğayı çok seviyoruz, parkur harika ve hava yürüyüş için çok uygundu" sözleriyle memnuniyetini ifade etti. Necibe Durudoğan ise, manzaranın kanyona yaklaştıkça daha da güzelleştiğini ve arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli zamanı anlattı.

Keskin Belediye Başkanı’ndan davet

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger,Sulu Mağara'yı herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Burası, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli bir nokta. Keskin, misafirperverlik geleneğini sürdürüyor” dedi.

Ziyaretçilerden övgüler

Keskin’de yaşayan ve ilk kez mağarayı ziyaret eden Eda Subaşı, "Burası çok güzel bir yer, gelecek hafta ailemi de buraya getirmeyi planlıyorum" diyerek Sulu Mağara’nın cazibesini özetledi.

Sağlık ve doğa i̇ç i̇çe

Sulu Mağara’nın ve Ceritkale Kanyonu’nun sunduğu bu eşsiz deneyim, doğa ile iç içe olmak isteyenlerin tercih noktası haline geliyor. Hem tarih, hem sağlık hem de doğa ile buluşmak isteyenler için Keskin, ideal bir rota olarak öne çıkıyor.
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