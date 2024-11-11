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Emekli ve memurların maaş zammı için 'refah payı' detayları ortaya çıktı
Emekli ve memurların maaş zammı için 'refah payı' detayları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ekim ayı enflasyon verisinin paylaşımından sonra emekliler ve memurlar için 2025 yılı maaş zammı için detaylar ortaya çıktı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T18:02+0300
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Emekli ve memurların 2025 Ocak ayında alacağı zam oranları açıklanan enflasyon verileri ile belli oldu.Yeni yılda milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları merak konusu oldu. Zam oranlarının açıklanmasına kısa bir süre kala Merkez Bankası yıl sonu enflasyon oranını yüzde 44 olarak revize etti. Maaşların belirlenmesi için sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının netleşmesi kaldı. Milliyet Gazetesi Yazarı Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz tarafından yapılan hesaplamaya göre Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa yüzde 14.95 fark olacağı açıklandı. Yüzde 2 olursa yüzde 16.59 maaş farkı, yüzde 3 seviyesinde olursa yüzde 18.18 seviyesinde olacağı ifade edildi. Enflasyon farklarının da bu aralıklarda olacağını belirten uzman isim refah payının ise hükümete bağlı olduğuna değindi. Ancak SGK Müşaviri Emin Yılmaz'a göre memur ve emeklilere verilecek maaş farkları refah payı ile ocak ayında eşitlenecek.Memur maaş zamları ne kadar olacak?SGK Müşaviri Emin Yılmaz'a göre 2025 yılı memur maaş farkları Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa yüzde 10.77 olarak açıklanacak. Yüzde 2 olursa yüzde 12.35 maaş farkı, yüzde 3 seviyesinde olursa yüzde 14.56 seviyesinde olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/memur-ve-emeklileri-ilgilendiren-4-aylik-enflasyon-farki-netlesti-maas-zammi-ne-kadar-olacak-1089995369.html
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memur maaş, emekli maaş, 2025 asgari ücret, asgari ücret zam, emekli maaşı zammı, zam ne zaman
memur maaş, emekli maaş, 2025 asgari ücret, asgari ücret zam, emekli maaşı zammı, zam ne zaman

Emekli ve memurların maaş zammı için 'refah payı' detayları ortaya çıktı

18:02 11.11.2024 (güncellendi: 18:05 11.11.2024)
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Ekim ayı enflasyon verisinin paylaşımından sonra emekliler ve memurlar için 2025 yılı maaş zammı için detaylar ortaya çıktı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarmıştı. Kasım ve Aralık ayı verilerinin de açıklanmasıyla birlikte maaşlara gelecek zammın da kesin olarak belirlenmiş olacağı ifade edildi.
Emekli ve memurların 2025 Ocak ayında alacağı zam oranları açıklanan enflasyon verileri ile belli oldu.
Yeni yılda milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları merak konusu oldu. Zam oranlarının açıklanmasına kısa bir süre kala Merkez Bankası yıl sonu enflasyon oranını yüzde 44 olarak revize etti. Maaşların belirlenmesi için sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının netleşmesi kaldı. Milliyet Gazetesi Yazarı Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz tarafından yapılan hesaplamaya göre Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa yüzde 14.95 fark olacağı açıklandı. Yüzde 2 olursa yüzde 16.59 maaş farkı, yüzde 3 seviyesinde olursa yüzde 18.18 seviyesinde olacağı ifade edildi. Enflasyon farklarının da bu aralıklarda olacağını belirten uzman isim refah payının ise hükümete bağlı olduğuna değindi. Ancak SGK Müşaviri Emin Yılmaz'a göre memur ve emeklilere verilecek maaş farkları refah payı ile ocak ayında eşitlenecek.

Memur maaş zamları ne kadar olacak?

SGK Müşaviri Emin Yılmaz'a göre 2025 yılı memur maaş farkları Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa yüzde 10.77 olarak açıklanacak. Yüzde 2 olursa yüzde 12.35 maaş farkı, yüzde 3 seviyesinde olursa yüzde 14.56 seviyesinde olacak.
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EKONOMİ
Memur ve emeklileri ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı netleşti: 2025 maaş zammı ne kadar olacak?
4 Kasım, 10:29
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