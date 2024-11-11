https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/emekli-ve-memurlarin-maas-zammi-icin-refah-payi-detaylari-ortaya-cikti-1090274781.html

Emekli ve memurların maaş zammı için 'refah payı' detayları ortaya çıktı

Emekli ve memurların maaş zammı için 'refah payı' detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ekim ayı enflasyon verisinin paylaşımından sonra emekliler ve memurlar için 2025 yılı maaş zammı için detaylar ortaya çıktı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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Emekli ve memurların 2025 Ocak ayında alacağı zam oranları açıklanan enflasyon verileri ile belli oldu.Yeni yılda milyonlarca emekli ve memurun alacağı zam oranları merak konusu oldu. Zam oranlarının açıklanmasına kısa bir süre kala Merkez Bankası yıl sonu enflasyon oranını yüzde 44 olarak revize etti. Maaşların belirlenmesi için sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının netleşmesi kaldı. Milliyet Gazetesi Yazarı Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz tarafından yapılan hesaplamaya göre Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa yüzde 14.95 fark olacağı açıklandı. Yüzde 2 olursa yüzde 16.59 maaş farkı, yüzde 3 seviyesinde olursa yüzde 18.18 seviyesinde olacağı ifade edildi. Enflasyon farklarının da bu aralıklarda olacağını belirten uzman isim refah payının ise hükümete bağlı olduğuna değindi. Ancak SGK Müşaviri Emin Yılmaz'a göre memur ve emeklilere verilecek maaş farkları refah payı ile ocak ayında eşitlenecek.Memur maaş zamları ne kadar olacak?SGK Müşaviri Emin Yılmaz'a göre 2025 yılı memur maaş farkları Kasım ve Aralık ayında enflasyon yüzde 1 çıkarsa yüzde 10.77 olarak açıklanacak. Yüzde 2 olursa yüzde 12.35 maaş farkı, yüzde 3 seviyesinde olursa yüzde 14.56 seviyesinde olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/memur-ve-emeklileri-ilgilendiren-4-aylik-enflasyon-farki-netlesti-maas-zammi-ne-kadar-olacak-1089995369.html

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