https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/memur-ve-emeklileri-ilgilendiren-4-aylik-enflasyon-farki-netlesti-maas-zammi-ne-kadar-olacak-1089995369.html

Memur ve emeklileri ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı netleşti: 2025 maaş zammı ne kadar olacak?

Memur ve emeklileri ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı netleşti: 2025 maaş zammı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), merakla takip edilen ekim ay enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber 2025 memur ve emekli maaş zam oranı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T10:29+0300

2024-11-04T10:29+0300

2024-11-04T10:38+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

enflasyon

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Milyonlarca memur ve emekli TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla beraber 4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğunu araştırıyor. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın 10'uncu enflasyon verisi açıklandı. Memur ve emekli zammının belli olmasına sadece 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3.32, ağustos ayı için 2.47, eylül ayı için 2.97 ve ekim ayı için de yüzde 2.88 olarak açıklandı.SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12.06'lık zam farkını elde etmiş oldu.Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1.87 olarak açıklandı.Memur maaş zammı ne kadar olacak?Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Yüzde 1.87 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek.Yıllık enflasyon OVP’deki tahmine uygun çıkarsa ocak ayında memurlar açısından 3.14 puanlık enflasyon farkı doğacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaş zammı ocak ayında yüzde 9.32 olacak.Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/tuik-acikladi-kasim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1089993703.html

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