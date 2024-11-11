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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'da
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Tuğgeneral Gaffar Gören ile büyükelçilik çalışanları karşıladı. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
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recep tayyip erdoğan, azerbaycan, zirve, iklim, iklim değişikliği
recep tayyip erdoğan, azerbaycan, zirve, iklim, iklim değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'da

23:47 11.11.2024 (güncellendi: 23:48 11.11.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.
Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Tuğgeneral Gaffar Gören ile büyükelçilik çalışanları karşıladı.
Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
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