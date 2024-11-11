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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycan işbirliği ile elektrik üretimi için doğalgaz santrali inşa edileceğini söyledi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycan işbirliği ile elektrik üretimi için doğalgaz santrali inşa edileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ile ilgili açıklamalarında Azerbaycan işbirliği ile elektrik... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
sırbistan
aleksandr vucic
azerbaycan
ilham aliyev
doğalgaz
elektrik
işbirliği
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) ardından yerel medyaya bazı açıklamalarda bulundu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerde bulunduğunu dile getiren Aleksandr Vucic, İlham Aliyev ile doğalgaz santrali inşası hakkında konştuklarını ifade ederek, "Enerji alanında işbirliğini ele aldık. Niş'te gaz santrali inşa etmeye çalışacağız çünkü Sırbistan'ın güneyinde elektrik tedariki noktasında sıkıntılarımız var. Bunu da Azerbaycan ile yapmak isteriz. Böylece Sırbistan'ı tedarik noktasında 12 yıl güvence altına almış oluruz" dedi.Azerbaycan ile pek çok noktada işbirliği yaptıklarını dile getiren Vucic, "Bizim için gaz santrali inşa etmek son derece önemli. Azerbaycan da gaz zengini bir ülke" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-rusya-ile-bati-arasindaki-farki-anlatti-1090036507.html
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sırbistan, aleksandr vucic, azerbaycan, ilham aliyev, doğalgaz, elektrik, işbirliği
sırbistan, aleksandr vucic, azerbaycan, ilham aliyev, doğalgaz, elektrik, işbirliği

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycan işbirliği ile elektrik üretimi için doğalgaz santrali inşa edileceğini söyledi

22:40 11.11.2024
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ile ilgili açıklamalarında Azerbaycan işbirliği ile elektrik üretimi için bir doğalgaz santrali inşa etmeyi planladıklarını ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) ardından yerel medyaya bazı açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerde bulunduğunu dile getiren Aleksandr Vucic, İlham Aliyev ile doğalgaz santrali inşası hakkında konştuklarını ifade ederek, "Enerji alanında işbirliğini ele aldık. Niş'te gaz santrali inşa etmeye çalışacağız çünkü Sırbistan'ın güneyinde elektrik tedariki noktasında sıkıntılarımız var. Bunu da Azerbaycan ile yapmak isteriz. Böylece Sırbistan'ı tedarik noktasında 12 yıl güvence altına almış oluruz" dedi.
Azerbaycan ile pek çok noktada işbirliği yaptıklarını dile getiren Vucic, "Bizim için gaz santrali inşa etmek son derece önemli. Azerbaycan da gaz zengini bir ülke" ifadelerinde bulundu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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