https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bitcoin-ust-uste-tarihi-zirveleri-gordu-yeni-rekora-tirmaniyor-1090247914.html
Bitcoin üst üste tarihi zirveleri gördü: Yeni rekora tırmanıyor
Bitcoin üst üste tarihi zirveleri gördü: Yeni rekora tırmanıyor
Sputnik Türkiye
Öncü kripto para birimi Bitcoin, tarihinde ilk kez 81 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Geçen hafta Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T09:37+0300
2024-11-11T09:37+0300
2024-11-11T09:37+0300
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Bitcoin hafta sonu art arda rekor seviyeleri görmesinin ardından güne 81 bin doların üzerinde başladı.Bitcoin neden yükseliyor?Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Donald Trump'ın ABD seçimlerinde yeniden başkan seçilmesinin ardından tarihi zirvesini yeniledi. Üstüne, Fed’in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından da 81 bin 891 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Bitcoin bugün ne kadar?Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin'e ivme kazandırmıştı. Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açmıştı.82 bin dolara gidiyorBugün 82 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 16.9, son 3 ayda yüzde 39, son 6 ayda yüzde 29.8 ve yıl başından bu yana yüzde 95.3 yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/bitcoinde-rekor-yukselis-saatler-icinde-tarihte-ilk-kez-79-bin-dolar-seviyesini-asti--1090234847.html
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Bitcoin üst üste tarihi zirveleri gördü: Yeni rekora tırmanıyor
Öncü kripto para birimi Bitcoin, tarihinde ilk kez 81 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Geçen hafta Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından yükselişi durmayan Bitcoin hafta sonu da rekor tazeledi.
Bitcoin hafta sonu art arda rekor seviyeleri görmesinin ardından güne 81 bin doların üzerinde başladı.
Bitcoin neden yükseliyor?
Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Donald Trump'ın
ABD seçimlerinde yeniden başkan seçilmesinin ardından tarihi zirvesini yeniledi. Üstüne, Fed’in ABD seçimleri sonrası ilk
toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından da 81 bin 891 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Kripto yanlısı söylemleriyle öne çıkan başkan adayı Donald Trump'ın ABD seçimlerini önde götürmesi, Bitcoin'e ivme kazandırmıştı. Trump'ın 5 Kasım günü delege sayısı yüksek eyaletlerde galibiyet alması kripto varlık piyasalarında da hızlı yükselişlere yol açmıştı.
Bugün 82 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı son 1 ayda yüzde 16.9, son 3 ayda yüzde 39, son 6 ayda yüzde 29.8 ve yıl başından bu yana yüzde 95.3 yükseldi.