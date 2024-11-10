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EKONOMİ
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Bitcoin'de rekor yükseliş: Tarihte ilk kez 79 bin dolar seviyesini aştı
Bitcoin'de rekor yükseliş: Tarihte ilk kez 79 bin dolar seviyesini aştı
Sputnik Türkiye
Bitcoin (BTC), hafta sonu saatler içinde yükselerek tarihte ilk kez 79 bin dolar seviyesini aştı. BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak kripto para... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T14:53+0300
2024-11-10T14:53+0300
ekonomi
btc
bitcoin classic (btc)
bitcoin
donald trump
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fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
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Cumhuriyetçi Donald Trump’ın seçimleri kazanarak 47. ABD Başkanı seçilmesi ve FED’in 25 baz puanlık faiz indirimi kararıyla birlikte Bitcoin rekor üstüne rekor kırıyor. Bitcoin, 10 Kasım itibariyle 79 bin doları geçerek 80 bin dolar seviyesine tırmanıyor. Trump, seçim sonuçlarıyla ABD tarihine geçtiUzmanlar, Bitcoin'deki bu tarihi yükselişin sebebi olarak ABD'de yaşanan iki önemli olayı işaret ediyor. İş insanı Elon Musk'ın aktif ve güçlü desteğiyle 300'ü geçen delegeyle ile seçimi alan Donald Trump, salıncak eyaletlerin hepsinde kazanarak ABD tarihine geçti.ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 'salıncak eyaletler' olarak bilinen North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada’da rakibi Kamala Harris’e karşı üstünlük sağlayarak, bu eyaletlerin tamamını kazanan nadir siyasetçiler arasına girdi. Son 20 yılda oy oranları bakımından rakibine üstünlük sağlayan tek Cumhuriyetçi aday olan Trump, 2004’ten bu yana bu başarıyı elde eden ilk isim oldu. FED, yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirdiBitcoin'in yükselmesinde katkı yapan bir diğer etken ise FED’in faiz indirimi oldu. ABD Merkez Bankası FED, faiz oranını 7 Kasım Perşembe günü yüzde 5'ten 25 baz puan indirerek yüzde 4.75 olarak açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell kararla ilgili "Genel olarak enflasyon hedefe çok daha yaklaştı. Çekirdek enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Bugün Fed politika duruşumuzu daha da ayarlamak için faizi düşürdü. Politika duruşumuz zaman içinde nötr seviyeye doğru devam edecek" açıklamasını yaptı.
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Bitcoin'de rekor yükseliş: Tarihte ilk kez 79 bin dolar seviyesini aştı

14:53 10.11.2024
© AA / Ömer Taha ÇetinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / Ömer Taha Çetin
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Bitcoin (BTC), hafta sonu saatler içinde yükselerek tarihte ilk kez 79 bin dolar seviyesini aştı. BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktasına geldi. Uzmanlar, Trump'ın seçim zaferi ve FED'in faiz indiriminin rol oynadığını söylüyor. Bitcoin neden rekor kırdı?
Cumhuriyetçi Donald Trump’ın seçimleri kazanarak 47. ABD Başkanı seçilmesi ve FED’in 25 baz puanlık faiz indirimi kararıyla birlikte Bitcoin rekor üstüne rekor kırıyor. Bitcoin, 10 Kasım itibariyle 79 bin doları geçerek 80 bin dolar seviyesine tırmanıyor.

Trump, seçim sonuçlarıyla ABD tarihine geçti

Uzmanlar, Bitcoin'deki bu tarihi yükselişin sebebi olarak ABD'de yaşanan iki önemli olayı işaret ediyor. İş insanı Elon Musk'ın aktif ve güçlü desteğiyle 300'ü geçen delegeyle ile seçimi alan Donald Trump, salıncak eyaletlerin hepsinde kazanarak ABD tarihine geçti.
ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 'salıncak eyaletler' olarak bilinen North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada’da rakibi Kamala Harris’e karşı üstünlük sağlayarak, bu eyaletlerin tamamını kazanan nadir siyasetçiler arasına girdi. Son 20 yılda oy oranları bakımından rakibine üstünlük sağlayan tek Cumhuriyetçi aday olan Trump, 2004’ten bu yana bu başarıyı elde eden ilk isim oldu.

FED, yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirdi

Bitcoin'in yükselmesinde katkı yapan bir diğer etken ise FED’in faiz indirimi oldu. ABD Merkez Bankası FED, faiz oranını 7 Kasım Perşembe günü yüzde 5'ten 25 baz puan indirerek yüzde 4.75 olarak açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell kararla ilgili "Genel olarak enflasyon hedefe çok daha yaklaştı. Çekirdek enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Bugün Fed politika duruşumuzu daha da ayarlamak için faizi düşürdü. Politika duruşumuz zaman içinde nötr seviyeye doğru devam edecek" açıklamasını yaptı.
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
EKONOMİ
Bitcoin yeni rekorunu kırdı: BTC kaç dolar oldu?
8 Kasım, 22:58
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