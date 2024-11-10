https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/bitcoinde-rekor-yukselis-saatler-icinde-tarihte-ilk-kez-79-bin-dolar-seviyesini-asti--1090234847.html

Bitcoin'de rekor yükseliş: Tarihte ilk kez 79 bin dolar seviyesini aştı

Bitcoin'de rekor yükseliş: Tarihte ilk kez 79 bin dolar seviyesini aştı

Sputnik Türkiye

Bitcoin (BTC), hafta sonu saatler içinde yükselerek tarihte ilk kez 79 bin dolar seviyesini aştı. BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak kripto para... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T14:53+0300

2024-11-10T14:53+0300

2024-11-10T14:53+0300

ekonomi

btc

bitcoin classic (btc)

bitcoin

donald trump

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

rekor

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Cumhuriyetçi Donald Trump’ın seçimleri kazanarak 47. ABD Başkanı seçilmesi ve FED’in 25 baz puanlık faiz indirimi kararıyla birlikte Bitcoin rekor üstüne rekor kırıyor. Bitcoin, 10 Kasım itibariyle 79 bin doları geçerek 80 bin dolar seviyesine tırmanıyor. Trump, seçim sonuçlarıyla ABD tarihine geçtiUzmanlar, Bitcoin'deki bu tarihi yükselişin sebebi olarak ABD'de yaşanan iki önemli olayı işaret ediyor. İş insanı Elon Musk'ın aktif ve güçlü desteğiyle 300'ü geçen delegeyle ile seçimi alan Donald Trump, salıncak eyaletlerin hepsinde kazanarak ABD tarihine geçti.ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 'salıncak eyaletler' olarak bilinen North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Arizona ve Nevada’da rakibi Kamala Harris’e karşı üstünlük sağlayarak, bu eyaletlerin tamamını kazanan nadir siyasetçiler arasına girdi. Son 20 yılda oy oranları bakımından rakibine üstünlük sağlayan tek Cumhuriyetçi aday olan Trump, 2004’ten bu yana bu başarıyı elde eden ilk isim oldu. FED, yüzde 5'ten yüzde 4.75'e indirdiBitcoin'in yükselmesinde katkı yapan bir diğer etken ise FED’in faiz indirimi oldu. ABD Merkez Bankası FED, faiz oranını 7 Kasım Perşembe günü yüzde 5'ten 25 baz puan indirerek yüzde 4.75 olarak açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell kararla ilgili "Genel olarak enflasyon hedefe çok daha yaklaştı. Çekirdek enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Bugün Fed politika duruşumuzu daha da ayarlamak için faizi düşürdü. Politika duruşumuz zaman içinde nötr seviyeye doğru devam edecek" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bitcoin-yeni-rekorunu-kirdi-btc-kac-dolar-oldu-1090204301.html

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