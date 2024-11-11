https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bitcoin-rekor-kirdi-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1090275467.html

Bitcoin rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Bitcoin rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nde 47. Başkan seçilen Donald Trump'ın etkisi ile yükselişe geçen Bitcoin rekor üstüne rekor kırdı. Kripto para piyasalarında... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T18:53+0300

2024-11-11T18:53+0300

2024-11-11T18:53+0300

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ABD seçimleri ile yükselişe geçen Bitcoin 83 bin 300 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.Donald Trump'ın 47'inci ABD Başkanı seçilmesi ile yükselişe geçen Bitcoin 83 bin 300 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu açıklamaları ile sadece Bitcoin değil aynı ekosistemde bulunan kripto madenciliği, blockchain hisseleri de artış yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bitcoin-yeni-rekorunu-kirdi-btc-kac-dolar-oldu-1090204301.html

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