https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bitcoin-rekor-kirdi-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1090275467.html
Bitcoin rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Bitcoin rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nde 47. Başkan seçilen Donald Trump'ın etkisi ile yükselişe geçen Bitcoin rekor üstüne rekor kırdı. Kripto para piyasalarında... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T18:53+0300
2024-11-11T18:53+0300
2024-11-11T18:53+0300
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ABD seçimleri ile yükselişe geçen Bitcoin 83 bin 300 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.Donald Trump'ın 47'inci ABD Başkanı seçilmesi ile yükselişe geçen Bitcoin 83 bin 300 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu açıklamaları ile sadece Bitcoin değil aynı ekosistemde bulunan kripto madenciliği, blockchain hisseleri de artış yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bitcoin-yeni-rekorunu-kirdi-btc-kac-dolar-oldu-1090204301.html
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bitcoin, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği, para, dijital para
bitcoin, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı, kripto para madenciliği, para, dijital para
Bitcoin rekor kırdı: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Amerika Birleşik Devletleri'nde 47. Başkan seçilen Donald Trump'ın etkisi ile yükselişe geçen Bitcoin rekor üstüne rekor kırdı. Kripto para piyasalarında Bitcoin 83 bin 300 dolar seviyesine ulaşırken kripto madenciliği, blockchain hisseleri de yükselişe geçti.
ABD seçimleri ile yükselişe geçen Bitcoin 83 bin 300 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Donald Trump'ın 47'inci ABD Başkanı seçilmesi ile yükselişe geçen Bitcoin 83 bin 300 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu açıklamaları ile sadece Bitcoin değil aynı ekosistemde bulunan kripto madenciliği, blockchain hisseleri de artış yaşadı.