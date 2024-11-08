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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bitcoin-yeni-rekorunu-kirdi-btc-kac-dolar-oldu-1090204301.html
Bitcoin yeni rekorunu kırdı: BTC kaç dolar oldu?
Bitcoin yeni rekorunu kırdı: BTC kaç dolar oldu?
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nde İş insanı Elon Musk'ın desteği ile kazanan Donald Trump ile birlikte Bitcoin rekor üstüne rekor kırdı. BTC 75 bin dolar... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T22:58+0300
2024-11-08T22:59+0300
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ABD seçimleri sonrası yükselişe geçen Bitcoin üçüncü rekorunu kırarak 77 bin dolar seviyesini test etti.ABD seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazanınca 75 bin dolara gelen Bitcoin, FED kararı sonrası 76 bin dolara ve son olarak 8 Kasım gecesi tüm zamanların rekorunu kırarak 77 bin dolara yükseldi. BTC rekor seviyeyi test ettikten sonra 76 bin 918 dolara indi.Bitcoin neden yükseliyor?ABD seçimlerinde Elon Musk'ın etkisi ile kazanan Donald Trump'ın kripto para piyasasında yatırımları olduğu için BTC'nin yükselişe geçtiği ifade edildi. FED faiz kararı da yükselişte etkili oldu.
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Bitcoin yeni rekorunu kırdı: BTC kaç dolar oldu?

22:58 08.11.2024 (güncellendi: 22:59 08.11.2024)
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA
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Amerika Birleşik Devletleri'nde İş insanı Elon Musk'ın desteği ile kazanan Donald Trump ile birlikte Bitcoin rekor üstüne rekor kırdı. BTC 75 bin dolar seviyesini aştıktan sonra 76 bin dolara oradan da 77 bin doları geçerek tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.
ABD seçimleri sonrası yükselişe geçen Bitcoin üçüncü rekorunu kırarak 77 bin dolar seviyesini test etti.
ABD seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazanınca 75 bin dolara gelen Bitcoin, FED kararı sonrası 76 bin dolara ve son olarak 8 Kasım gecesi tüm zamanların rekorunu kırarak 77 bin dolara yükseldi. BTC rekor seviyeyi test ettikten sonra 76 bin 918 dolara indi.

Bitcoin neden yükseliyor?

ABD seçimlerinde Elon Musk'ın etkisi ile kazanan Donald Trump'ın kripto para piyasasında yatırımları olduğu için BTC'nin yükselişe geçtiği ifade edildi. FED faiz kararı da yükselişte etkili oldu.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
EKONOMİ
Bir haftada ikinci rekor geldi: Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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