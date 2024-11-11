https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bel-ve-boyun-agrisi-cekenler-dikkat-canan-karatay-en-iyi-agri-kesici-formulunu-verdi-1090256903.html

Bel ve boyun ağrısı çekenler dikkat: Canan Karatay en iyi ağrı kesici formülünü verdi

Bel ve boyun ağrısı çekenler dikkat: Canan Karatay en iyi ağrı kesici formülünü verdi

Sputnik Türkiye

Kış aylarının gelmesiyle de beraber boyun ağrısı şikayetleri de arttı. Sık sık boyun ağrısı çekenler "Boyun ve bel ağrısı neden oluşur","Boyun ağrısı nasıl... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T11:29+0300

2024-11-11T11:29+0300

2024-11-11T11:44+0300

sağlik

bel

bel fıtığı

bel ve boyun ağrısı

kantaron

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Boyun ve bel ağrısı şikayetleri kış aylarının gelmesiyle daha da arttı. Bel ve boyun ağrısı çeken özellikle ağrıyı önleyeci doğal yöntemleri sorguluyor. "Boyun tutulmasına ne iyi gelir","Boyun ağrısı başa vurur mu", "Evde boyun ağrısı nasıl tedavi edilir" gibi birçok sorunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Boyun ağrısının birçok sebebi olasa da Prof. Dr. Canan Karatay, boyun ve bel ağrısının nedenlerini sıralayarak uyarılarda bulundu. Karatay, her ağrıyı boyun ya da bel fıtığı ile karıştırmamak gerektiğinin altını çizdi. Karatay, boyun ağrılarına karşı en iyi ağrı ilacını açıkladı.Boyun ağrısı neden olur? Boyun ağrısı nasıl geçer? Karatay'dan en iyi formülCanan Karatay, yayınladığı videoyla boyun ve bel ağrısını önlemenin doğal yöntemlerini anlattı. Canan Karatay şunları kaydetti:"Her boyun, ense ağrısı boyun fıtığı demek değildir. Bu da yine modern tıbbın tuzağıdır. Boyun ağrılarının en önemli sebeplerinden biri de geçen açıkladığım gibi; kazalardan sonar gelişen pozisyon bozukluğudur. Kaza olmasa dahi bilgisayar başında oturmak bunu yapabilir. Gece yatarken yastıklarımızın boyunumuza, vücudumuza göre olmaması bu ağrıları getirebilir. Boynun tutulmasının bir diğer sebebi havaların aniden soğumasıdır. Boyun fıtığı olduğu zaman el ve kollarda uyuşukluk ve felç meydana gelir. Baş ağrısı da boyunda bulunan adelelerin kasılmasından kaynaklanıyor. Temelinde de yine kronik inflamasyon yatmaktadır. Boynumuzu bu yüzden kış aylarında sıcak tutumak zorundayız. Naylon içeren doğal olmayan kıyafetler de boyun ağrılarını artırıyor. Bilgisayar başında çalışanların kalkıp hareket etmesi çok önemli. En iyi ağrı ilacı sıcak ve ılık tutumak, sıcak su torbasıyla yatmak ve de sarı kantaron yağıyla boyunu ve ağrıyan adeleleri ovmak. Sıcak kaplıca suyu da iyi gelir çünkü ısındığı zaman fizik tedaviyle aynı şeyi yapıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/canan-karataydan-camasir-suyu-uyarisi-bagisiklik-sistemi-icin-formulu-verdi-sirke-tuz-ve-tursu-suyu-1089656839.html

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