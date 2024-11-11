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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, Maccabi Tel Aviv maçının seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacağını açıkladı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı arasındaki maç Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak.
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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak

19:38 11.11.2024 (güncellendi: 19:42 11.11.2024)
© AA / Hakan AkgünTrendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / Hakan Akgün
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Beşiktaş Kulübü, Maccabi Tel Aviv maçının seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacağını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı arasındaki maç Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak.
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