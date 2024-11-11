https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/besiktas-maccabi-tel-aviv-maci-macaristanin-debrecen-sehrinde-seyircisiz-oynanacak-1090276443.html
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, Maccabi Tel Aviv maçının seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacağını açıkladı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T19:38+0300
2024-11-11T19:38+0300
2024-11-11T19:42+0300
spor
son dakika
beşiktaş
maccabi tel aviv
macaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088311578_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_c43f8408c621e7688340c2adbeca770b.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı arasındaki maç Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak.
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088311578_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_082af6327880060660751de0819805fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş maccabi tel aviv, beşiktaş maccabi tel aviv maçı nerde, beşiktaş maccabi tel aviv maçı ne zaman, beşiktaş maccabi tel aviv seyirci
beşiktaş maccabi tel aviv, beşiktaş maccabi tel aviv maçı nerde, beşiktaş maccabi tel aviv maçı ne zaman, beşiktaş maccabi tel aviv seyirci
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak
19:38 11.11.2024 (güncellendi: 19:42 11.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş Kulübü, Maccabi Tel Aviv maçının seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacağını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı arasındaki maç Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanacak.