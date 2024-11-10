https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ulusal-guvenlik-konseyinden-yurtdisindaki-israillilere-buyuk-spor-etkinliklerine-gitmemeleri-1090243120.html

Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yurtdışındaki İsraillilere büyük spor etkinliklerine gitmemeleri çağrısı

Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yurtdışındaki İsraillilere büyük spor etkinliklerine gitmemeleri çağrısı

Sputnik Türkiye

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Amsterdam'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olaylar nedeniyle yurtdışındaki... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T22:23+0300

2024-11-10T22:23+0300

2024-11-10T22:23+0300

dünya

israil

israil ulusal güvenlik konseyi

maccabi tel aviv

ajax

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090163194_0:1:978:551_1920x0_80_0_0_8d771ea1432e3b31459b539f550f09c8.png

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi yurtdışında yaşayan İsraillilere yönelik bir çağrıda bulundu. Buna göre konsey gösterilerden uzak durma, İsrail ve Yahudi kimliğini gizlemenin yanı sıra gelecek haftaki büyük sportif ve kültürel etkinliklerden kaçınmaları gerektiğini duyurdu.Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da Fransa-İsrail futbol maçı gerçekleştirilecek.İsrailli taraftarlar, Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp olay çıkarmıştı. Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda 62 kişi gözaltına alınmıştı.Fransa'da da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında yaşananların ardından Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/hollandada-israilli-taraftarlar-filistin-bayraklarini-indirmeye-calisti-musluman-gruplar-karsilik-1090181528.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil ulusal güvenlik konseyi, maccabi tel aviv, ajax