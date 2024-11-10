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Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yurtdışındaki İsraillilere büyük spor etkinliklerine gitmemeleri çağrısı
Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yurtdışındaki İsraillilere büyük spor etkinliklerine gitmemeleri çağrısı
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Amsterdam'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olaylar nedeniyle yurtdışındaki... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi yurtdışında yaşayan İsraillilere yönelik bir çağrıda bulundu. Buna göre konsey gösterilerden uzak durma, İsrail ve Yahudi kimliğini gizlemenin yanı sıra gelecek haftaki büyük sportif ve kültürel etkinliklerden kaçınmaları gerektiğini duyurdu.Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da Fransa-İsrail futbol maçı gerçekleştirilecek.İsrailli taraftarlar, Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp olay çıkarmıştı. Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda 62 kişi gözaltına alınmıştı.Fransa'da da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında yaşananların ardından Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/hollandada-israilli-taraftarlar-filistin-bayraklarini-indirmeye-calisti-musluman-gruplar-karsilik-1090181528.html
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israil, israil ulusal güvenlik konseyi, maccabi tel aviv, ajax

Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yurtdışındaki İsraillilere büyük spor etkinliklerine gitmemeleri çağrısı

22:23 10.11.2024
© AP PhotoAjax-Maccabi Tel Aviv maçı
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AP Photo
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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Amsterdam'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olaylar nedeniyle yurtdışındaki İsraillilere gelecek hafta büyük sportif ve kültürel etkinliklere gitmemeleri çağrısında bulundu.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi yurtdışında yaşayan İsraillilere yönelik bir çağrıda bulundu. Buna göre konsey gösterilerden uzak durma, İsrail ve Yahudi kimliğini gizlemenin yanı sıra gelecek haftaki büyük sportif ve kültürel etkinliklerden kaçınmaları gerektiğini duyurdu.
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da Fransa-İsrail futbol maçı gerçekleştirilecek.
İsrailli taraftarlar, Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp olay çıkarmıştı. Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda 62 kişi gözaltına alınmıştı.
Fransa'da da Ajax - Maccabi Tel Aviv maçında yaşananların ardından Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor.
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