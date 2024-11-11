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Ahmet Hakan: Mansur’u Ekrem’i falan yok, belediye konserleri yasaklansın
Ahmet Hakan: Mansur’u Ekrem’i falan yok, belediye konserleri yasaklansın
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, son dönemde konser harcamaları ile eleştirilerin merkezinde bulunan belediyelere ilişkin "belediye konserleri yasaklansın' önerisinde bulundu. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, belediye konserlerinin yasaklanmasını önerdi ve "Belediyeler, hizmetler için harcamaları gereken kaynakları konserlerle çarçur etmemeliler." dedi.'Ankara Belediyesi, Ebru Gündeş’e 45 milyon bayılmış'Ahmet Hakan, son dönemde konser harcamaları ile eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaleme aldı ve harcamalar konusunda '45 milyon az mı' diye sordu:
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Ahmet Hakan: Mansur’u Ekrem’i falan yok, belediye konserleri yasaklansın

11:22 11.11.2024 (güncellendi: 11:23 11.11.2024)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarEbru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı.
Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Ahmet Hakan, son dönemde konser harcamaları ile eleştirilerin merkezinde bulunan belediyelere ilişkin "belediye konserleri yasaklansın' önerisinde bulundu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, belediye konserlerinin yasaklanmasını önerdi ve "Belediyeler, hizmetler için harcamaları gereken kaynakları konserlerle çarçur etmemeliler." dedi.

'Ankara Belediyesi, Ebru Gündeş’e 45 milyon bayılmış'

Ahmet Hakan, son dönemde konser harcamaları ile eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kaleme aldı ve harcamalar konusunda '45 milyon az mı' diye sordu:
"Vatandaşlarımızın ücretsiz halk konserleriyle sanatçılarla buluşmasını çok destekliyordum. Fakat Ebru Gündeş’e verilen milyonları görünce... Ben artık bu destekten tamamen vazgeçmiş durumdayım. Ankara Belediyesi, Ebru Gündeş’e 69 milyon değil de 45 milyon bayılmış. Yahu 45 milyon az mı? Bu paranın hepsi Ebru Gündeş’e gitmiyormuş, sahne kurulumuna falan gidiyormuş. İyi de sonuçta konsere 45 milyon lira gitmiyor mu? Belediyeler, hizmetler için harcamaları gereken kaynakları konserlerle çarçur etmemeliler. Eğer bir konser, 45 milyon liraya mal oluyorsa... Bıraksınlar o konserin peşini. Bu işin Mansur’u, Ekrem’i falan yok. Bu işin partisi martisi yok. İster AK Partili, ister CHP’li hiçbir belediye, halkın parasını Ebru Gündeş’ler için müsrifçe harcayamaz. Halkın milyonlarının Ebru Gündeş’lere gitmemesi için bu konser işinden vazgeçmeli belediyeler. Vazgeçmezlerse bir biçimde vazgeçmeleri sağlanmalı."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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