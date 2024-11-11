Ahmet Hakan: Mansur’u Ekrem’i falan yok, belediye konserleri yasaklansın

"Vatandaşlarımızın ücretsiz halk konserleriyle sanatçılarla buluşmasını çok destekliyordum. Fakat Ebru Gündeş’e verilen milyonları görünce... Ben artık bu destekten tamamen vazgeçmiş durumdayım. Ankara Belediyesi, Ebru Gündeş’e 69 milyon değil de 45 milyon bayılmış. Yahu 45 milyon az mı? Bu paranın hepsi Ebru Gündeş’e gitmiyormuş, sahne kurulumuna falan gidiyormuş. İyi de sonuçta konsere 45 milyon lira gitmiyor mu? Belediyeler, hizmetler için harcamaları gereken kaynakları konserlerle çarçur etmemeliler. Eğer bir konser, 45 milyon liraya mal oluyorsa... Bıraksınlar o konserin peşini. Bu işin Mansur’u, Ekrem’i falan yok. Bu işin partisi martisi yok. İster AK Partili, ister CHP’li hiçbir belediye, halkın parasını Ebru Gündeş’ler için müsrifçe harcayamaz. Halkın milyonlarının Ebru Gündeş’lere gitmemesi için bu konser işinden vazgeçmeli belediyeler. Vazgeçmezlerse bir biçimde vazgeçmeleri sağlanmalı."