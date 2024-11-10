https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/galatasaray-samsunspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090234683.html
Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 12.hafta karşılaşmasında Galatasaray Samsunspor ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Halil Umut Meler olurken sarı... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T14:41+0300
2024-11-10T14:41+0300
2024-11-10T14:44+0300
spor
galatasaray
samsunspor
maç
tarihi maç
maç yayını
süper lig
futbol
futbol maçı
canlı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080782749_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_e77f09ed460ea6fec7ab49cbf5e0634a.jpg
Süper Lig'in 28 puan ile lideri Galatasaray en yakın takipçisi Samsunspor ile RAMS Park'ta 10 Kasım Pazar günü karşılaşacak.Lider Galatasaray ligde 2.sırada yer alan Samsunspor ile 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da mücadele edecek. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olurken sarı kırmızılı takımın defansı Kaan Ayhan ve forveti Mauro Icardi kadroda olmayacağı açıklandı. Galatasaray maçı hangi kanalda?Galatasaray-Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Galatasaray puan durumu nedir?Süper Lig'in lideri Galatasaray namağlup şekilde 10 karşılaşmada 9 galibiyet 1 beraberlik ile 28 puanda yer alıyor. Samsunspor ise 11 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile 25 puanda bulunuyor. Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'leri kim?Galatasaray: Muslera, Sanchez, Barış Alper, Abdülkerim, Jakops, Toreira, Sara, Salai, Mertens, Yunus, OsimhenSamsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmanji, Dimata
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray-besiktas-derbisinde-2-1-kazandi-1089769013.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080782749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_884e350de84e53e95cc9ccf0ed57df8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray kaçak izle, galatasaray taraftarium, galatasaray maç linki, galatasaray inat tv, galatasaray beinsports izle, galatasaray maç izle, galatasaray puan durumu, galatasaray özet, galatasaray ilk 11
galatasaray kaçak izle, galatasaray taraftarium, galatasaray maç linki, galatasaray inat tv, galatasaray beinsports izle, galatasaray maç izle, galatasaray puan durumu, galatasaray özet, galatasaray ilk 11
Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
14:41 10.11.2024 (güncellendi: 14:44 10.11.2024)
Trendyol Süper Lig'in 12.hafta karşılaşmasında Galatasaray Samsunspor ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Halil Umut Meler olurken sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Kaan Ayhan kadroda yer almayacak.
Süper Lig'in 28 puan ile lideri Galatasaray en yakın takipçisi Samsunspor ile RAMS Park'ta 10 Kasım Pazar günü karşılaşacak.
Lider Galatasaray ligde 2.sırada yer alan Samsunspor ile 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da mücadele edecek. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olurken sarı kırmızılı takımın defansı Kaan Ayhan ve forveti Mauro Icardi kadroda olmayacağı açıklandı.
Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray-Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray puan durumu nedir?
Süper Lig'in lideri Galatasaray namağlup şekilde 10 karşılaşmada 9 galibiyet 1 beraberlik ile 28 puanda yer alıyor. Samsunspor ise 11 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile 25 puanda bulunuyor.
Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'leri kim?
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Barış Alper, Abdülkerim, Jakops, Toreira, Sara, Salai, Mertens, Yunus, Osimhen
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmanji, Dimata