https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/galatasaray-samsunspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090234683.html

Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 12.hafta karşılaşmasında Galatasaray Samsunspor ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Halil Umut Meler olurken sarı... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T14:41+0300

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Süper Lig'in 28 puan ile lideri Galatasaray en yakın takipçisi Samsunspor ile RAMS Park'ta 10 Kasım Pazar günü karşılaşacak.Lider Galatasaray ligde 2.sırada yer alan Samsunspor ile 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da mücadele edecek. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olurken sarı kırmızılı takımın defansı Kaan Ayhan ve forveti Mauro Icardi kadroda olmayacağı açıklandı. Galatasaray maçı hangi kanalda?Galatasaray-Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Beinsports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Galatasaray puan durumu nedir?Süper Lig'in lideri Galatasaray namağlup şekilde 10 karşılaşmada 9 galibiyet 1 beraberlik ile 28 puanda yer alıyor. Samsunspor ise 11 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile 25 puanda bulunuyor. Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'leri kim?Galatasaray: Muslera, Sanchez, Barış Alper, Abdülkerim, Jakops, Toreira, Sara, Salai, Mertens, Yunus, OsimhenSamsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmanji, Dimata

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