https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray-besiktas-derbisinde-2-1-kazandi-1089769013.html

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 2-1 kazandı

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 2-1 kazandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın gollerini Davinson Sanchez ve... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Beşiktaş'ı RAMS Park'ta 2-1 yendi.Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Galatasaray Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleri ile Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son golünü siyah beyazlı takım 90+4'de Muçi ile kaydetti. Sarı kırmızılı takım 28 puan ile Süper Lig'de lider konumunu korudu.

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