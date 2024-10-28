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Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 2-1 kazandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 2-1 kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın gollerini Davinson Sanchez ve... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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maç
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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Beşiktaş'ı RAMS Park'ta 2-1 yendi.Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Galatasaray Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleri ile Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son golünü siyah beyazlı takım 90+4'de Muçi ile kaydetti. Sarı kırmızılı takım 28 puan ile Süper Lig'de lider konumunu korudu.
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süper lig puan durumu, galatasaray beşiktaş özet izle, galatasaray özet
süper lig puan durumu, galatasaray beşiktaş özet izle, galatasaray özet

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 2-1 kazandı

22:04 28.10.2024 (güncellendi: 22:26 28.10.2024)
© İHA / SAMET YALCINGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© İHA / SAMET YALCIN
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Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın gollerini Davinson Sanchez ve Victor Osimhen atarken, Beşiktaş'ın tek golünü Ernest Muçi kaydetti.
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Beşiktaş'ı RAMS Park'ta 2-1 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Galatasaray Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleri ile Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son golünü siyah beyazlı takım 90+4'de Muçi ile kaydetti. Sarı kırmızılı takım 28 puan ile Süper Lig'de lider konumunu korudu.
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