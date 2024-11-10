https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/fenerbahce-sivassporu-4-0-maglup-etti-1090242431.html
Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 12.hafta maçında Fenerbahçe Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı lacivertli takım 4 golle geçerken ezeli rakibi... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T21:52+0300
2024-11-10T21:52+0300
2024-11-10T21:57+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
sivasspor
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Süper Lig'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi.Fenerbahçe Spor Kulübü evinde ağırladığı Sivasspor'u 4 golle geçti. Karşılaşmanın 24.dakikasında Samet Akaydın ilk golü atarken 54.dakikada Dusan Tadic, 82.dakikada Sofyan Amrabat ve kapanış golünü ise Maximin kaydetti.PFDK tarafından 1 maç ceza alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçı tribünden takip ederken bu sezon ilk kez Mert Hakan Yandaş ilk 11'de oynadı. Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Osayi-Samuel ise 100. Süper Lig maçına çıkma başarısı gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/fenerbahce-az-alkmaara-3-1-maglup-oldu-1090160475.html
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fenerbahçe özet, fenerbahçe puanı, sivasspor maç özeti
fenerbahçe özet, fenerbahçe puanı, sivasspor maç özeti
Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti
21:52 10.11.2024 (güncellendi: 21:57 10.11.2024)
Trendyol Süper Lig'in 12.hafta maçında Fenerbahçe Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı lacivertli takım 4 golle geçerken ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Golleri Samet Akaydın, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Maximin kaydetti.
Süper Lig'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi.
Fenerbahçe Spor Kulübü evinde ağırladığı Sivasspor'u 4 golle geçti. Karşılaşmanın 24.dakikasında Samet Akaydın ilk golü atarken 54.dakikada Dusan Tadic, 82.dakikada Sofyan Amrabat ve kapanış golünü ise Maximin kaydetti.
PFDK tarafından 1 maç ceza alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçı tribünden takip ederken bu sezon ilk kez Mert Hakan Yandaş ilk 11'de oynadı. Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Osayi-Samuel ise 100. Süper Lig maçına çıkma başarısı gösterdi.