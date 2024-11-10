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Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 12.hafta maçında Fenerbahçe Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı lacivertli takım 4 golle geçerken ezeli rakibi... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi.Fenerbahçe Spor Kulübü evinde ağırladığı Sivasspor'u 4 golle geçti. Karşılaşmanın 24.dakikasında Samet Akaydın ilk golü atarken 54.dakikada Dusan Tadic, 82.dakikada Sofyan Amrabat ve kapanış golünü ise Maximin kaydetti.PFDK tarafından 1 maç ceza alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçı tribünden takip ederken bu sezon ilk kez Mert Hakan Yandaş ilk 11'de oynadı. Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Osayi-Samuel ise 100. Süper Lig maçına çıkma başarısı gösterdi.
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fenerbahçe özet, fenerbahçe puanı, sivasspor maç özeti
fenerbahçe özet, fenerbahçe puanı, sivasspor maç özeti

Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti

21:52 10.11.2024 (güncellendi: 21:57 10.11.2024)
© AA / Cemal YurttaşFenerbahçe Sivasspor
Fenerbahçe Sivasspor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Trendyol Süper Lig'in 12.hafta maçında Fenerbahçe Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı lacivertli takım 4 golle geçerken ezeli rakibi Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Golleri Samet Akaydın, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Maximin kaydetti.
Süper Lig'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi.
Fenerbahçe Spor Kulübü evinde ağırladığı Sivasspor'u 4 golle geçti. Karşılaşmanın 24.dakikasında Samet Akaydın ilk golü atarken 54.dakikada Dusan Tadic, 82.dakikada Sofyan Amrabat ve kapanış golünü ise Maximin kaydetti.
PFDK tarafından 1 maç ceza alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maçı tribünden takip ederken bu sezon ilk kez Mert Hakan Yandaş ilk 11'de oynadı. Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Osayi-Samuel ise 100. Süper Lig maçına çıkma başarısı gösterdi.
epa11708694 AZ goalkeeper Rome-Jayden Owusu-Oduro stops a penalty kick by Youssef En Nesyri of Fenerbahce SK (R) during the UEFA Europa League soccer match between AZ Alkmaar and Fenerbahce SK, in Alkmaar, the Netherlands, 07 November 2024. EPA-EFE/KOEN VAN WEEL - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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