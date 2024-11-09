https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/zaharova-rusya-afrika-forumu-moskovanin-izole-edilmesine-yonelik-kirli-umutlari-yikti-1090218637.html
Zaharova: Rusya-Afrika Forumu, Moskova'nın izole edilmesine yönelik kirli umutları yıktı
Zaharova: Rusya-Afrika Forumu, Moskova'nın izole edilmesine yönelik kirli umutları yıktı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Forumu’nun Moskova’nın izole edilmesine yönelik kirli umutları... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T18:02+0300
2024-11-09T18:02+0300
2024-11-09T18:01+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun onlarca toplantının yapıldığı bakanlar konferansının düzenlenmesinin Moskova'nın izole edilmesine ilişkin kirli umutları yıktığını söyledi.Zaharova, “Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile onlarca ikili görüşme yapılıyor, Afrikalı meslektaşlar birbirleriyle görüşüyor. Ekonomi, iş bağlantıları, insani hatlarında alışveriş, yani kültür, eğitim, bilim ve tüm sektörlerde gelecek vaat eden projeler görüşülüyor” dedi.Zaharova, bu etkinliğin sadece çok kutupluluğu göstermekle kalmadığı, aynı zamanda pratik bir etkiye de sahip olduğu ve somut anlamı olan konularla dolu olduğunu vurguladı.Forumun birilerinin Rusya’yı izole etmeye yönelik kirli umutlarını yıktığını belirten Zaharova, “Bu etkinlik sadece bizim için değil, ilerlemek ve kendileri tarafından yaratılmayan sorunların üstesinden gelmek için dünya güçlerine dayanması gereken Afrika kıtası için de önemlidir. Bunlar yoksulluk, teknolojik atılım için fırsat eksikliği gibi sorunlardır” diye konuştu.Bölge halklarının sözde ‘altın milyara’ ebedi hammadde hizmeti sunmaya mahkum olmadıklarını, aslında sömürgecilikten kurtulma sürecinin tamamlanmasının katılımcıları olduklarını vurgulayan Zaharova, “İşte bu yüzden bu forum çok önemli. Afrika ülkelerinin kendilerini savunacak birilerinin olduğunu bilmeleri gerekiyor” dedi.Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ilk bakanlar konferansı 9-10 Kasım tarihleri arasında Soçi'deki Sirius Federal Bölgesi'nde düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rusya-disisleri-kiev-teror-gruplarinin-afrikadaki-nufuzunun-guclendirilmesine-sponsorluk-yapiyor-1090210383.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-afrika forumu , soçi, sirius, moskova, ekonomi, bilim, kültür, hammadde
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-afrika forumu , soçi, sirius, moskova, ekonomi, bilim, kültür, hammadde
Zaharova: Rusya-Afrika Forumu, Moskova'nın izole edilmesine yönelik kirli umutları yıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Forumu’nun Moskova’nın izole edilmesine yönelik kirli umutları yıktığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun onlarca toplantının yapıldığı bakanlar konferansının düzenlenmesinin Moskova'nın izole edilmesine ilişkin kirli umutları yıktığını söyledi.
Zaharova, “Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile onlarca ikili görüşme yapılıyor, Afrikalı meslektaşlar birbirleriyle görüşüyor. Ekonomi, iş bağlantıları, insani hatlarında alışveriş, yani kültür, eğitim, bilim ve tüm sektörlerde gelecek vaat eden projeler görüşülüyor” dedi.
Zaharova, bu etkinliğin sadece çok kutupluluğu göstermekle kalmadığı, aynı zamanda pratik bir etkiye de sahip olduğu ve somut anlamı olan konularla dolu olduğunu vurguladı.
Forumun birilerinin Rusya’yı izole etmeye yönelik kirli umutlarını yıktığını belirten Zaharova, “Bu etkinlik sadece bizim için değil, ilerlemek ve kendileri tarafından yaratılmayan sorunların üstesinden gelmek için dünya güçlerine dayanması gereken Afrika kıtası için de önemlidir. Bunlar yoksulluk, teknolojik atılım için fırsat eksikliği gibi sorunlardır” diye konuştu.
Bölge halklarının sözde ‘altın milyara’ ebedi hammadde hizmeti sunmaya mahkum olmadıklarını, aslında sömürgecilikten kurtulma sürecinin tamamlanmasının katılımcıları olduklarını vurgulayan Zaharova, “İşte bu yüzden bu forum çok önemli. Afrika ülkelerinin kendilerini savunacak birilerinin olduğunu bilmeleri gerekiyor” dedi.
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ilk bakanlar konferansı 9-10 Kasım tarihleri arasında Soçi'deki Sirius Federal Bölgesi'nde düzenleniyor.