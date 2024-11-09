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Rusya Dışişleri: Kiev, terör gruplarının Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini destekliyor
Rusya Dışişleri: Kiev, terör gruplarının Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini destekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mihno, Kiev’in terörist grupların Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça desteklediğini, Rusya’nın bununla mücadele... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T12:10+0300
2024-11-09T12:10+0300
2024-11-09T12:10+0300
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rusya-afrika ortaklık forumu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yeni meydan okumalar ve tehditlerle ilgili departmanı yetkilisi Georgiy Mihno, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu’nun ilk bakanlar konferansında yaptığı konuşmada Kiev rejiminin terörist grupların Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça desteklediğini, Rusya Federasyonu'nun bununla mücadele edeceğini söyledi.“Küresel terör tehditlerinden bahsederken, Afrika da dahil olmak üzere terörist grupların nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça teşvik eden sabıkalı Kiev rejiminin yıkıcı faaliyetlerine dikkat çekmeden olmaz” diyen Mihno, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusya-disisleri-bakanligi-brukselin-baskalarinin-mallarini-zimmetine-gecirmeye-yonelik-bir-baska-1089707994.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-afrika ortaklık forumu, kiev, afrika, teröristler, terörist gruplar, destek, mücadele
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-afrika ortaklık forumu, kiev, afrika, teröristler, terörist gruplar, destek, mücadele
Rusya Dışişleri: Kiev, terör gruplarının Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mihno, Kiev’in terörist grupların Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça desteklediğini, Rusya’nın bununla mücadele edeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yeni meydan okumalar ve tehditlerle ilgili departmanı yetkilisi Georgiy Mihno, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu’nun ilk bakanlar konferansında yaptığı konuşmada Kiev rejiminin terörist grupların Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça desteklediğini, Rusya Federasyonu'nun bununla mücadele edeceğini söyledi.
“Küresel terör tehditlerinden bahsederken, Afrika da dahil olmak üzere terörist grupların nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça teşvik eden sabıkalı Kiev rejiminin yıkıcı faaliyetlerine dikkat çekmeden olmaz” diyen Mihno, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uluslararası teröristlerle böyle bir suç işbirliği uygulamasının kesinlikle kabul edilemez olduğuna inanıyoruz ve bu kötülükle, mümkün olan tüm araçlarla mücadele etmeye devam edeceğiz.”