https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/rusya-disisleri-kiev-teror-gruplarinin-afrikadaki-nufuzunun-guclendirilmesine-sponsorluk-yapiyor-1090210383.html

Rusya Dışişleri: Kiev, terör gruplarının Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini destekliyor

Rusya Dışişleri: Kiev, terör gruplarının Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini destekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mihno, Kiev’in terörist grupların Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça desteklediğini, Rusya’nın bununla mücadele... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T12:10+0300

2024-11-09T12:10+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yeni meydan okumalar ve tehditlerle ilgili departmanı yetkilisi Georgiy Mihno, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu’nun ilk bakanlar konferansında yaptığı konuşmada Kiev rejiminin terörist grupların Afrika'daki nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça desteklediğini, Rusya Federasyonu'nun bununla mücadele edeceğini söyledi.“Küresel terör tehditlerinden bahsederken, Afrika da dahil olmak üzere terörist grupların nüfuzunun güçlendirilmesini açıkça teşvik eden sabıkalı Kiev rejiminin yıkıcı faaliyetlerine dikkat çekmeden olmaz” diyen Mihno, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-afrika ortaklık forumu, kiev, afrika, teröristler, terörist gruplar, destek, mücadele