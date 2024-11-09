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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/israil-gazze-seridinde-yeni-sinir-kapisi-acilacagini-duyurdu-1090205576.html
İsrail, Gazze Şeridi'nde yeni sınır kapısı açılacağını duyurdu
İsrail, Gazze Şeridi'nde yeni sınır kapısı açılacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail, Gazze Şeridi'ne 'insani yardım malzemesi girişlerini kolaylaştırmak amacıyla' sınırda yeni bir geçiş noktası açmayı planladığını duyurdu. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T01:25+0300
2024-11-09T01:25+0300
israil- filistin çatışması
israil
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israil ordusu
israil-filistin sorunu
filistin
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gazze şeridi
insani yardım
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İsrail ordusunun Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım teslimatlarını kolaylaştırmak için sınırda yeni bir geçiş noktası açmayı planladığı duyuruldu.Açıklamada, "Siyasi makamların talimatı doğrultusunda ve Gazze Şeridi'ne yardımın hacmini ve rotalarını artırma çabası kapsamında, İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Merkezi ve Güney Komutanlığı aracılığıyla Kissufim sınır kapısını açmak için hazırlık yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.Ayrıca açıklamada, yeni sınır kapısının açılmasının, denetim tesisleri ve yolların inşa edilmesi gibi sebeplerle birkaç haftalık mühendislik çalışmalarıyla mümkün olduğu belirtildi.Askeri yardımlar kesilecek korkusuABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti.Geçtiğimiz ay İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’nde giderek büyüyen insani krizi çözmek için 30 gün içinde büyük adımlar atmaması halinde ABD’nin devam eden silah sevkiyatlarının tehlikeye gireceği yönünde aldığı uyarıdan birkaç saat sonra, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze Şeridi’nin kuzeyine geçmesine izin vermişti.İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Merkezi, İsrail’in “Gazze’ye insani yardımın girişini kolaylaştırmaya devam edeceği” sözünü vermişti.ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insani krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insani yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tehdit-ise-yaradi-israil-insani-yardim-tasiyan-50-kamyonun-gazzenin-kuzeyine-gecmesine-izin-verdi--1089331506.html
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İsrail, Gazze Şeridi'nde yeni sınır kapısı açılacağını duyurdu

01:25 09.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem HanaGazze Şeridi
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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İsrail, Gazze Şeridi'ne 'insani yardım malzemesi girişlerini kolaylaştırmak amacıyla' sınırda yeni bir geçiş noktası açmayı planladığını duyurdu.
İsrail ordusunun Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım teslimatlarını kolaylaştırmak için sınırda yeni bir geçiş noktası açmayı planladığı duyuruldu.
Açıklamada, "Siyasi makamların talimatı doğrultusunda ve Gazze Şeridi'ne yardımın hacmini ve rotalarını artırma çabası kapsamında, İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Merkezi ve Güney Komutanlığı aracılığıyla Kissufim sınır kapısını açmak için hazırlık yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, yeni sınır kapısının açılmasının, denetim tesisleri ve yolların inşa edilmesi gibi sebeplerle birkaç haftalık mühendislik çalışmalarıyla mümkün olduğu belirtildi.

Askeri yardımlar kesilecek korkusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti.
Geçtiğimiz ay İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’nde giderek büyüyen insani krizi çözmek için 30 gün içinde büyük adımlar atmaması halinde ABD’nin devam eden silah sevkiyatlarının tehlikeye gireceği yönünde aldığı uyarıdan birkaç saat sonra, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze Şeridi’nin kuzeyine geçmesine izin vermişti.
İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Merkezi, İsrail’in “Gazze’ye insani yardımın girişini kolaylaştırmaya devam edeceğisözünü vermişti.
ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insani krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insani yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.
Mısır Gazze sınır insani yardım konvoyu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
Tehdit işe yaradı: İsrail, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze'nin kuzeyine geçmesine izin verdi
17 Ekim, 11:11
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