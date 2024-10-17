https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tehdit-ise-yaradi-israil-insani-yardim-tasiyan-50-kamyonun-gazzenin-kuzeyine-gecmesine-izin-verdi--1089331506.html
Tehdit işe yaradı: İsrail, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze'nin kuzeyine geçmesine izin verdi
Tehdit işe yaradı: İsrail, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze'nin kuzeyine geçmesine izin verdi
Sputnik Türkiye
ABD’nin 30 gün içinde Gazze Şeridi’ndeki insani durumun iyileşmemesi durumunda İsrail'e askeri yardımlarının bazılarının durdurulabileceği tehdidinin ardından... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:11+0300
2024-10-17T11:11+0300
2024-10-17T11:56+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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tehdit
antony blinken
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The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’nde giderek büyüyen insani krizi çözmek için 30 gün içinde büyük adımlar atmaması halinde ABD’nin devam eden silah sevkiyatlarının tehlikeye gireceği yönünde aldığı uyarıdan birkaç saat sonra, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze Şeridi’nin kuzeyine geçmesine izin verdi.İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Merkezi’nin verdiği bilgiye göre gıda, su, ilaç ve geçici barınak malzemelerini taşıyan 50 kamyon Ürdün’den geldi. Merkez, İsrail’in “Gazze’ye insani yardımın girişini kolaylaştırmaya devam edeceği” sözünü verdi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti.‘İsrail, Gazze’deki sığınmacıları fosforlu mühimmatla vurdu’Beyrut merkezli Al Mayadeen televizyonu, İsrail ordusunun Gazze şehrinin kuzey mahallelerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Sığınmacıların bulunduğu bir okula yönelik fosforlu mühimmatın kullanıldığı belirtildi.Saldırı sonucu okul binasında yangın başladığı aktarılırken ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/katar-emiri-gazzede-ateskes-icin-3-4-haftadir-temas-yok-ayni-noktada-donup-duruyoruz-1089318678.html
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israil, filistin, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, insani yardım, abd, tehdit, antony blinken, lloyd austin
israil, filistin, israil-filistin, gazze şeridi, gazze, insani yardım, abd, tehdit, antony blinken, lloyd austin
Tehdit işe yaradı: İsrail, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze'nin kuzeyine geçmesine izin verdi
11:11 17.10.2024 (güncellendi: 11:56 17.10.2024)
ABD’nin 30 gün içinde Gazze Şeridi’ndeki insani durumun iyileşmemesi durumunda İsrail'e askeri yardımlarının bazılarının durdurulabileceği tehdidinin ardından Tel-Aviv, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze'nin kuzeyine geçmesine izin verdi.
The Times of Israel
gazetesinin aktardığına göre İsrail
hükümeti, Gazze Şeridi
’nde giderek büyüyen insani krizi çözmek için 30 gün içinde büyük adımlar atmaması halinde ABD
’nin devam eden silah sevkiyatlarının tehlikeye gireceği yönünde aldığı uyarıdan birkaç saat sonra, insani yardım taşıyan 50 kamyonun Gazze Şeridi’nin kuzeyine geçmesine izin verdi.
İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki faaliyetlerinden sorumlu Koordinasyon Merkezi’nin verdiği bilgiye göre gıda, su, ilaç ve geçici barınak malzemelerini taşıyan 50 kamyon Ürdün’den geldi. Merkez, İsrail’in “Gazze’ye insani yardımın girişini kolaylaştırmaya devam edeceği” sözünü verdi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ile Savunma Bakanı Lloyd Austin
, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer
'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti
.
‘İsrail, Gazze’deki sığınmacıları fosforlu mühimmatla vurdu’
Beyrut merkezli Al Mayadeen televizyonu, İsrail ordusunun Gazze şehrinin kuzey mahallelerine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Sığınmacıların bulunduğu bir okula yönelik fosforlu mühimmatın kullanıldığı belirtildi.
Saldırı sonucu okul binasında yangın başladığı aktarılırken ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.