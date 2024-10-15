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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/abd-israile-30-gun-sure-verdi-bazi-askeri-yardimlar-kesilebilir-1089264288.html
ABD İsrail'e 30 gün süre verdi: 'Bazı askeri yardımlar kesilebilir'
ABD İsrail'e 30 gün süre verdi: 'Bazı askeri yardımlar kesilebilir'
Sputnik Türkiye
ABD yönetiminin, İsrail'e, Gazze'ye insani yardım girişlerine izin vererek buradaki durumun iyileştirilmesini, aksi durumda İsrail'e askeri yardımlarının... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T21:16+0300
2024-10-15T21:16+0300
israil- filistin çatışması
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etti.13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki acil insani durumun giderek kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların engellenmemesi gerektiği kaydedildi.ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın Şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insani krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insani yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.Mektupta bu yasaya ve Biden'ın memorandumuna atıf yapan Blinken ile Austin, "Size, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleşmesi hakkında ABD yönetiminin derin endişelerini dile getirmek ve bu ay içinde hükümetinizden bu durumu düzeltecek acil ve sürdürülebilir adımlar atmanızı istemek için yazıyoruz" ifadesini kullandı.İsrail'in Gazze'ye gıda taşıyan kamyonları kasıtlı olarak engellediği yönündeki işaretlere dikkati çeken Blinken ile Austin, günlük 350 kamyonun Gazze'ye gıda götürmesine izin verilmesini talep etti. Buna ek olarak Amerikalı yetkililer, son aylarda Gazze'ye giren insani yardım miktarında bir düşüş olduğunu ve bunun İsrail'in bölgeye yardım girişine kısıtlama getirmeme taahhüdüne ilişkin 'soru işaretleri 'yarattığını belirtti.Aynı mektupta, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden güneyine zorla göç gibi bir politika uygulamaması gerektiğine de işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/pentagon-iran-vurgusu-yaparak-dogruladi-thaad-fuze-savunma-sistemi-israile-ulasti-1089258985.html
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abd, antony blinken, lloyd austin, yoav gallant, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
abd, antony blinken, lloyd austin, yoav gallant, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu

ABD İsrail'e 30 gün süre verdi: 'Bazı askeri yardımlar kesilebilir'

21:16 15.10.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD yönetiminin, İsrail'e, Gazze'ye insani yardım girişlerine izin vererek buradaki durumun iyileştirilmesini, aksi durumda İsrail'e askeri yardımlarının bazılarının durdurulabileceğini belirten bir mektup gönderdiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etti.
13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki acil insani durumun giderek kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların engellenmemesi gerektiği kaydedildi.
ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın Şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.
ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insani krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insani yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.
Mektupta bu yasaya ve Biden'ın memorandumuna atıf yapan Blinken ile Austin, "Size, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleşmesi hakkında ABD yönetiminin derin endişelerini dile getirmek ve bu ay içinde hükümetinizden bu durumu düzeltecek acil ve sürdürülebilir adımlar atmanızı istemek için yazıyoruz" ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye gıda taşıyan kamyonları kasıtlı olarak engellediği yönündeki işaretlere dikkati çeken Blinken ile Austin, günlük 350 kamyonun Gazze'ye gıda götürmesine izin verilmesini talep etti. Buna ek olarak Amerikalı yetkililer, son aylarda Gazze'ye giren insani yardım miktarında bir düşüş olduğunu ve bunun İsrail'in bölgeye yardım girişine kısıtlama getirmeme taahhüdüne ilişkin 'soru işaretleri 'yarattığını belirtti.
Aynı mektupta, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden güneyine zorla göç gibi bir politika uygulamaması gerektiğine de işaret edildi.
Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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