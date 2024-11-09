https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/insan-beyninden-sanal-dunyaya-mini-beyinler-kelebekleri-yonlendirebiliyor-1090213528.html
İnsan beyninden sanal dünyaya: 'Mini beyinler' kelebekleri yönlendirebiliyor
İnsan beyninden sanal dünyaya: 'Mini beyinler' kelebekleri yönlendirebiliyor
Sputnik Türkiye
İsviçreli bilim insanları, insan beyin hücrelerini bilgisayara entegre ederek ürettikleri organoidleri kullanarak sanal dünyada bir kelebeğin kontrolünü... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T14:55+0300
2024-11-09T14:55+0300
2024-11-09T14:55+0300
yaşam
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yapay zeka
organoid
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İsviçre merkezli bir girişim şirketi, laboratuvarda yetiştirdikleri insan beyin hücreleriyle çalışan bilgisayar sayesinde simülasyonun içinde sanal bir kelebeği yönlendirebildi. İnsan beyin hücrelerini bilgisayara entegre edip 'canlı bilgisayar' yaratan bilim insanları şimdi de bu hücreler tarafından yönlendiren bir kelebeği tasvir eden üç boyutlu bir simülasyon tasarladılar.Yapay zekanın oldukça yaygın ve popüler olmaya başladığı 2024 yılında teknoloji, tıp, sağlık alanında bir çok gelişmeler meydana geliyor. Şimdi de, İsviçreli bir şirket olan Finalspark araştırmacıları sanal dünyayı minik insan beyinleriyle birleştirmeyi ve iki yönlü bir bağlantı kurmayı başardı. Şirket tarafından üretilen bir bezelye büyüklüğündeki mini beyinler, sanal dünyada kelebekleri kontrol edebiliyor.Ekip, Neuroplatform adlı bir sistem kullanarak beyin organoidleri tarafından kontrol edilen sanal bir dünya üzerinde çalışmalar yapmakta. 'Mini beyinler' olarak adlandırılan bu organoidler, insan kaynaklı pluripotent kök hücrelerden türetilen yaklaşık on bin nöron içeriyor. Bilim insanları, bu mini beyinlerin uyarılara yanıt verebileceğini göstermek için kelebek içeren bir sanal dünya yarattı. Canlı bir insan bu sanal dünyada kelebeği kontrol etmek isterse fareyi belirli bir yöne doğru götürüp tıklayabilir ve bu sayede kelebek o tarafa doğru yönlenir. Aksi takdirde kelebek sanal alanda rastgele uçar. Ancak organoidler, sanal dünyada kelebeğin ne yöne gideceğini uyarıcı tepkiler üzerinden yönlendirilebiliyor. Projede araştırma ve geliştirme mühendisi olan Daniel Burger bunun, 'hareket işlevleri yazılım tarafından uygulansa da, belirli bir işlevi kullanma veya kullanmama kararını beyin organoidinin uyarıya verdiği yanıt tarafından yönlendirdiğini' söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/insan-beyin-dokusundan-yapilan-canli-bilgisayar-enerji-tuketiminde-verimliligi-sagliyor-daha-fazla-1089304955.html
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organoid, organoidler, yapay zeka,
organoid, organoidler, yapay zeka,
İnsan beyninden sanal dünyaya: 'Mini beyinler' kelebekleri yönlendirebiliyor
İsviçreli bilim insanları, insan beyin hücrelerini bilgisayara entegre ederek ürettikleri organoidleri kullanarak sanal dünyada bir kelebeğin kontrolünü sağladı. Bu yeni gelişme, biyobilgisayarların sınırlarını zorlarken potansiyelini de gözler önüne seriyor.
İsviçre merkezli bir girişim şirketi, laboratuvarda yetiştirdikleri insan beyin hücreleriyle çalışan bilgisayar sayesinde simülasyonun içinde sanal bir kelebeği yönlendirebildi. İnsan beyin hücrelerini bilgisayara entegre edip 'canlı bilgisayar' yaratan bilim insanları şimdi de bu hücreler tarafından yönlendiren bir kelebeği tasvir eden üç boyutlu bir simülasyon tasarladılar.
Yapay zekanın oldukça yaygın ve popüler olmaya başladığı 2024 yılında teknoloji, tıp, sağlık alanında bir çok gelişmeler meydana geliyor. Şimdi de, İsviçreli bir şirket olan Finalspark araştırmacıları sanal dünyayı minik insan beyinleriyle birleştirmeyi ve iki yönlü bir bağlantı kurmayı başardı. Şirket tarafından üretilen bir bezelye büyüklüğündeki mini beyinler, sanal dünyada kelebekleri kontrol edebiliyor.
Ekip, Neuroplatform adlı bir sistem kullanarak beyin organoidleri tarafından kontrol edilen sanal bir dünya üzerinde çalışmalar yapmakta. 'Mini beyinler' olarak adlandırılan bu organoidler, insan kaynaklı pluripotent kök hücrelerden türetilen yaklaşık on bin nöron içeriyor.
Bilim insanları, bu mini beyinlerin uyarılara yanıt verebileceğini göstermek için kelebek içeren bir sanal dünya yarattı. Canlı bir insan bu sanal dünyada kelebeği kontrol etmek isterse fareyi belirli bir yöne doğru götürüp tıklayabilir ve bu sayede kelebek o tarafa doğru yönlenir. Aksi takdirde kelebek sanal alanda rastgele uçar. Ancak organoidler, sanal dünyada kelebeğin ne yöne gideceğini uyarıcı tepkiler üzerinden yönlendirilebiliyor. Projede araştırma ve geliştirme mühendisi olan Daniel Burger bunun, 'hareket işlevleri yazılım tarafından uygulansa da, belirli bir işlevi kullanma veya kullanmama kararını beyin organoidinin uyarıya verdiği yanıt tarafından yönlendirdiğini' söylüyor.