https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/insan-beyin-dokusundan-yapilan-canli-bilgisayar-enerji-tuketiminde-verimliligi-sagliyor-daha-fazla-1089304955.html

İnsan beyin dokusundan yapılan 'canlı bilgisayar': Enerji tüketiminde verimliliği sağlıyor, daha fazla bilgi işliyor

İnsan beyin dokusundan yapılan 'canlı bilgisayar': Enerji tüketiminde verimliliği sağlıyor, daha fazla bilgi işliyor

Sputnik Türkiye

İsveçli bilim insanları, insan beyni dokularını bilgisayara entegre ederek 'canlı bilgisayar' üretti. Bu canlı bilgisayar, gelecekte bilgisayarların çalışma... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T16:58+0300

2024-10-16T16:58+0300

2024-10-16T16:58+0300

yaşam

isviçre

bilim insanları

araştırma

süper bilgisayar

organoid

canlı bilgisayar

beyin dokusu

beyin

organ

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İsveçli bilim insanları, dünyanın ilk 'canlı bilgisayarını' üretti. İnsan beyni dokuları kullanılarak üretilen bu canlı bilgisayar, bilgisayarların çalışma şeklini ve ne kadar enerji kullanıldığı değiştirebilir.İnsan beyninden yapılmış olan bu bilgisayar, bir laboratuvarda yetiştirilen beyin hücresi grupları olan 16 organoidden oluşuyor. Finalspark tarafından kullanılan organoidler, birbirleriyle bilgisayar çipleri gibi konuşabiliyor. Nöronlar aracılığıyla mesaj gönderip alıyorlar, devreler gibi çalışmalarına rağmen çok daha az güç kullanıyorlar.Bu nöronlar, modern dijital işlemcilerden bir milyon kat daha az enerji tüketiyorDünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak kabul edilen Frontier'den daha verimli olduğu düşünülen 'canlı bilgisayar', insan beyninin dokularıyla, bin kat daha fazla bellekle aynı miktarda iş yapabilmesi için sadece 10 ila 20 watt'a ihtiyaç duyuyor. Süper bilgisayar ise bu durumda 21 megawatt'a ihtiyaç duyuyor.'Brainoware' ismi verilen elektronik ve canlı nöronları bir araya getiren bu teknoloji, yapay zeka araştırmaların geliştirilmesi için olanak sağlıyor. Canlı bilgisayara bağlı organoidlerin yalnızca 100 gün yaşamalarına rağmen, kolayca yerine yenisi eklenebiliyor ve organoidler işlevlerini sürdürmeye devam edebiliyor.Organoid nedir?Laboratuvar ortamında üretilen ve bir organın minyatür halini temsil eden organoidler, üç boyutlu olarak in vitro üretilen organların basitleştirilmiş versiyonlarıdır. Organoidler, organın temel işlevsel, yapısal ve biyolojik karmaşıklığını taklit eder. Bir doku veya birkaç hücreden üretilir ve kendi kendilerini yenileme özelliğine sahiptir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ankara-muftusunden-komsusunun-wifisini-kullananlara-kotu-haber-caiz-degil-1089295328.html

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