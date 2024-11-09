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İngiltere'nin en eski uydusu gizemli bir şekilde konum değiştirdi: Uzmanlar nasıl olduğunu çözemiyor
İngiltere'nin en eski uydusu gizemli bir şekilde konum değiştirdi: Uzmanlar nasıl olduğunu çözemiyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin en eski uydusu beklenmedik bir şekilde konum değiştirdi. Uzayda görevini tamamlayan ve uzun süredir kullanılmayan uydunun olması gereken yerden... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T17:01+0300
2024-11-09T17:01+0300
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İngiltere'nin en eski uydusu olan Skynet-1A, yıllar sonra çok garip bir şekilde yer değiştirdi. 1969 yılında fırlatılan uydu, Afrika'nın doğu kıyısında İngiliz kuvvetlerine iletişim sağlamak amacıyla görev yapıyordu. Ancak birkaç yıl sonra araştırma durduruldu ve uydunun yerçekimi nedeniyle Hint Okyanusu'na doğru kayması bekleniyordu.Fakat uydu şaşırtıcı bir şekilde bugün tam ters yönde, Amerikan kıtasının üzerinde 36 bin kilometre yükseklikte bulunuyor. Bilim insanlarının orbital mekanik hesaplamalara göre, bu eski askeri uydunun böyle bir mesafeye basitçe kayması pek olası değil. Araştırmacılar bunun yerine, 1970'lerin ortalarında, uydunun batıya doğru yönlendirilmesi için bir komut almış olmasının muhtemel olabileceğini düşünüyorlar. Fakat o komutu kimin verdiği veya hangi amaçla verdiği sorusunun cevabını bulamıyorlar.Uzay danışmanı Dr. Stuart Eves, "Skynet-1A'yı kim hareket ettirdiyse, büyük bir iyilik yapmamış" diyor. Bulunduğu konumda 'sıkışmış' durumda olan uydunun diğer uydu trafiğiyle yakınlaşabileceğini söyleyen uzman, 'bu ölü uydunun diğer aktif uydularla çarpışma riskinin olduğunu' belirtiyor.Skynet-1A, ABD Hava Kuvvetleri tarafından uzaya fırlatılmıştı. Uzmanlar bu uydunun kontrolünün en başta ABD'lilerde olduğunu sonradan İngiltere'ye devredildiğini söylüyor. Bu 'ölü' uydu gibi eski uzay çöplerinin daha güvenli bir alana taşınması öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/japonya-dunyanin-ilk-ahsap-uydusunu-uzaya-firlatti-1090095944.html
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uzay, teknoloji, bilim, uydu, ingiltere, skynet-1a
uzay, teknoloji, bilim, uydu, ingiltere, skynet-1a

İngiltere'nin en eski uydusu gizemli bir şekilde konum değiştirdi: Uzmanlar nasıl olduğunu çözemiyor

17:01 09.11.2024
© İHA / İHA-AW073498uydu dünya
uydu dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© İHA / İHA-AW073498
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İngiltere'nin en eski uydusu beklenmedik bir şekilde konum değiştirdi. Uzayda görevini tamamlayan ve uzun süredir kullanılmayan uydunun olması gereken yerden kilometrelerce ötede olduğu fark edildi. Uzmanlar, uydunun kendi kendine hareket etmesinin imkansız olduğunu söylüyor.
İngiltere'nin en eski uydusu olan Skynet-1A, yıllar sonra çok garip bir şekilde yer değiştirdi. 1969 yılında fırlatılan uydu, Afrika'nın doğu kıyısında İngiliz kuvvetlerine iletişim sağlamak amacıyla görev yapıyordu. Ancak birkaç yıl sonra araştırma durduruldu ve uydunun yerçekimi nedeniyle Hint Okyanusu'na doğru kayması bekleniyordu.
Fakat uydu şaşırtıcı bir şekilde bugün tam ters yönde, Amerikan kıtasının üzerinde 36 bin kilometre yükseklikte bulunuyor. Bilim insanlarının orbital mekanik hesaplamalara göre, bu eski askeri uydunun böyle bir mesafeye basitçe kayması pek olası değil. Araştırmacılar bunun yerine, 1970'lerin ortalarında, uydunun batıya doğru yönlendirilmesi için bir komut almış olmasının muhtemel olabileceğini düşünüyorlar. Fakat o komutu kimin verdiği veya hangi amaçla verdiği sorusunun cevabını bulamıyorlar.
Uzay danışmanı Dr. Stuart Eves, "Skynet-1A'yı kim hareket ettirdiyse, büyük bir iyilik yapmamış" diyor. Bulunduğu konumda 'sıkışmış' durumda olan uydunun diğer uydu trafiğiyle yakınlaşabileceğini söyleyen uzman, 'bu ölü uydunun diğer aktif uydularla çarpışma riskinin olduğunu' belirtiyor.
Skynet-1A, ABD Hava Kuvvetleri tarafından uzaya fırlatılmıştı. Uzmanlar bu uydunun kontrolünün en başta ABD'lilerde olduğunu sonradan İngiltere'ye devredildiğini söylüyor. Bu 'ölü' uydu gibi eski uzay çöplerinin daha güvenli bir alana taşınması öneriliyor.
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