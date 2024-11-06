https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/japonya-dunyanin-ilk-ahsap-uydusunu-uzaya-firlatti-1090095944.html
Japonya, dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı
Japonya, dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı
Sputnik Türkiye
Japonya, dünyanın ilk ahşap kaplamalı uydusunu uzaya fırlattı. Uzayın aşırı hava koşuluna nasıl tepki verdiğini gözlemlemek için gönderilen uydunun, altı ay... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T14:13+0300
2024-11-06T14:13+0300
2024-11-06T14:13+0300
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Japonya, dünyanın ilk ahşap kaplamalı uydusu olan LignoSat'ı, uzayın hava koşullarına uygunluğunu test etmek için uzaya fırlattı. Japon araştırmacılar tarafından, sadece 900 gram ağırlığındaki ahşap uydu, SpaceX göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Uydunun sonra Dünya'nın yörüngesine bırakılacağı bildirildi.Latince ahşap anlamına gelen LignoSat adını alan uydu, vida ve yapıştırıcı olmadan geleneksel bir teknik kullanılarak bir tür manolya ağacından yapıldı. Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen ahşap uydunun, gelecekte uzay araştırmalarında kullanılan bazı metallerin yerine geçebileceği düşünülüyor.Araştırmacılar, ahşabın uzay ortamında dünyadakinden daha dayanıklı olabileceğini çünkü ahşabı çürütecek veya alevlendirecek su veya oksijenin uzayda bulunmadığını söylüyor. Uzmanlar, bir gün Ay'a ve Mars'a ağaç dikilebilirse, ahşabın gelecekte uzaya gönderilecek olan koloniler için de malzeme sağlayabileceğini umuyor. Uydunun altı ay kadar Dünya'nın yörüngesinde kalacağı bildirdi.Ahşap uydunun, uzayın aşırı ortamına nasıl tepki verdiğini izlemek için üzerinde sensörler bulunuyor. Sürdürebilirlik açısından bakıldığında ahşap yetiştirilebilen ve dolayısıyla yenilenebilen bir malzeme olmasıyla birlikte, insanoğlunun uzayı keşfetmesine ve barınak yapmasına yardımcı olabileceği göz önünde bulunduruluyor. Uzay araçlarında ahşap kullanımının ilk kez olmadığını söyleyen uzmanlar, mühendislik açısından ahşabın kontrol edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Kyoto Üniversitesi araştırmacıları, uzay aracı yapımında ahşabın kullanılmasının, metal uzay araçlarından çok daha az kirletici olacağını belirtiyor. Araştırmacılar, daha fazla uzay aracı ve uydunun uzaya fırlatılmasıyla uzay çöplerinin Dünya'ya düşme olasılığının arttığı konusunda uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/notrinolarin-gizemi-abd-ve-cin-hayalet-parcaciklari-cozmek-icin-birbiriyle-yarisiyor-1090006715.html
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teknoloji, japonya, kyoto üniversitesi, uzay aracı, lignosat uzay aracı, ahşap uzay aracı, dünya, mars, ay, sürdürülebilirlik, yörünge
teknoloji, japonya, kyoto üniversitesi, uzay aracı, lignosat uzay aracı, ahşap uzay aracı, dünya, mars, ay, sürdürülebilirlik, yörünge
Japonya, dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlattı
Japonya, dünyanın ilk ahşap kaplamalı uydusunu uzaya fırlattı. Uzayın aşırı hava koşuluna nasıl tepki verdiğini gözlemlemek için gönderilen uydunun, altı ay boyunca dünyanın yörüngesinde gezeceği bildirildi.
Japonya, dünyanın ilk ahşap kaplamalı uydusu olan LignoSat'ı, uzayın hava koşullarına uygunluğunu test etmek için uzaya fırlattı. Japon araştırmacılar tarafından, sadece 900 gram ağırlığındaki ahşap uydu, SpaceX göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Uydunun sonra Dünya'nın yörüngesine bırakılacağı bildirildi.
Latince ahşap anlamına gelen LignoSat adını alan uydu, vida ve yapıştırıcı olmadan geleneksel bir teknik kullanılarak bir tür manolya ağacından yapıldı. Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen ahşap uydunun, gelecekte uzay araştırmalarında kullanılan bazı metallerin yerine geçebileceği düşünülüyor.
Araştırmacılar, ahşabın uzay ortamında dünyadakinden daha dayanıklı olabileceğini çünkü ahşabı çürütecek veya alevlendirecek su veya oksijenin uzayda bulunmadığını söylüyor. Uzmanlar, bir gün Ay'a ve Mars'a ağaç dikilebilirse, ahşabın gelecekte uzaya gönderilecek olan koloniler için de malzeme sağlayabileceğini umuyor. Uydunun altı ay kadar Dünya'nın yörüngesinde kalacağı bildirdi.
Ahşap uydunun, uzayın aşırı ortamına nasıl tepki verdiğini izlemek için üzerinde sensörler bulunuyor. Sürdürebilirlik açısından bakıldığında ahşap yetiştirilebilen ve dolayısıyla yenilenebilen bir malzeme olmasıyla birlikte, insanoğlunun uzayı keşfetmesine ve barınak yapmasına yardımcı olabileceği göz önünde bulunduruluyor.
Uzay araçlarında ahşap kullanımının ilk kez olmadığını söyleyen uzmanlar, mühendislik açısından ahşabın kontrol edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Kyoto Üniversitesi araştırmacıları, uzay aracı yapımında ahşabın kullanılmasının, metal uzay araçlarından çok daha az kirletici olacağını belirtiyor. Araştırmacılar, daha fazla uzay aracı ve uydunun uzaya fırlatılmasıyla uzay çöplerinin Dünya'ya düşme olasılığının arttığı konusunda uyarıyor.