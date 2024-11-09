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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/gercek-penguenler-arastirma-ege-denizi-penguen-nesli-tukenen-hayvanlar-1090209915.html
Tarihi gerçek şaşırtıcı araştırmalarla ortaya çıktı: Dünyada artık hiç penguen kalmadığını biliyor muydunuz?
Tarihi gerçek şaşırtıcı araştırmalarla ortaya çıktı: Dünyada artık hiç penguen kalmadığını biliyor muydunuz?
Sputnik Türkiye
Hayvanat bahçelerinde hayranlıkla izlediğimiz penguenlerin aslında gerçek olmadığını biliyor muydunuz? Reddit'te ortaya çıkan bilgi, bu kuşların tarihsel... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T11:38+0300
2024-11-09T11:38+0300
yaşam
penguen
penguen
penguen
imparator penguen
kral penguen
ege denizi
araştırma
nesli tükenmekte olan hayvanlar
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1f/1053304427_0:56:3245:1881_1920x0_80_0_0_777f7362d5e896a80c17285e66f1de7a.jpg
İnternet kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken bir Reddit paylaşımı, penguenler hakkında şaşırtıcı bir gerçeği gündeme taşıdı. "Bunu bugün öğrendim" subredditinde bir kullanıcı, "Bugün, Penguen dediğimiz kuşların gerçek penguenler olmadığını öğrendim" ifadesiyle dikkatleri çekti. Bu iddia, penguenlerin kökenine dair uzun süredir bilinmeyen bir tarihi gerçeği yeniden gündeme getirdi.Tarihsel gerçek: Büyük dalıcımartılarGerçek penguenler, bilimsel adı Pinguinus impennis olan Büyük dalıcımartılar olarak biliniyordu. Bu kuşlar, günümüz penguenlerine oldukça benziyordu ancak farklı bir türdü. Arktik ve yarı arktik bölgelerde yaşayan bu kuşlar, uçamayan ve büyük gagalı, kısa kanatlı özellikleriyle tanınıyordu. Ne yazık ki bu canlılar, 19. yüzyılın ortasında tamamen yok oldu.Nesli tükenme nedeni: Aşırı avlanma ve koleksiyon tutkusuBüyük dalıcımartıların nesli, 3 Temmuz 1844'te İzlanda'daki Eldey Adası'nda bir balıkçının son çifti öldürmesiyle tükendi. Yüzyıllar boyunca bu kuşlar, etleri, yağları, yumurtaları ve tüyleri nedeniyle avlandı. Özellikle 1770'lerde yoğun avlanma, popülasyonlarını tehlikeye attı. Müzeler ve özel koleksiyoncular, nadir bulunan bu kuşların derilerini sergilemek için büyük bir talep gösterdi.Son büyük dalıcımartıların kaderiKimi kaynaklar, bu kuşların "fırtınaya neden oldukları" inancıyla balıkçılar tarafından öldürüldüğünü, kimileri ise koleksiyonerlerin taleplerinin tükenişe yol açtığını öne sürüyor. Ancak gerçekte bu kuşların neden yok edildiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Eğer soyları tükenmeseydi, bugün Kanada, Grönland, İskandinavya ve daha pek çok bölgede varlıklarını sürdürebilirlerdi.Büyük dalıcımartıların acı kaderi, birçok insanın tepkisini çekiyor. Bir kullanıcı, "Danimarka Ulusal Tarih Müzesi'ni çocuğumla gezdim ve bir insan tarafından öldürülen son büyük dalıcımartının doldurulmuş vücudunu gördük" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Başka bir kullanıcı ise, "Milyonlarca yıllık evrim tam o noktada son buldu" ifadesiyle bu yok oluşun dramatikliğini vurguladı.Tarih öncesi i̇zler ve araştırma gereksinimiBuzul Çağı'na dair veriler, bu kuşların İtalya ve Ege Denizi'nin diğer kısımlarında da yaşadığını gösteriyor. Ancak bu bölgelere dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Büyük dalıcımartılar, yüzyıllar öncesinin zengin biyoçeşitliliğini simgeliyordu ve yok oluşları, doğa tarihi açısından büyük bir kayıp olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tarihin-derinliklerinden-gelen-sir-efsanevi-ekskalibur-kilici-bulundu-gercekler-gun-yuzune-cikti-1090130028.html
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penguen, penguen, penguen, imparator penguen, kral penguen, ege denizi, araştırma, nesli tükenmekte olan hayvanlar, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), bilim, bilim insanları
penguen, penguen, penguen, imparator penguen, kral penguen, ege denizi, araştırma, nesli tükenmekte olan hayvanlar, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), bilim, bilim insanları

Tarihi gerçek şaşırtıcı araştırmalarla ortaya çıktı: Dünyada artık hiç penguen kalmadığını biliyor muydunuz?

11:38 09.11.2024
© AP Photo / Frank AugsteinPenguen
Penguen - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Frank Augstein
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Hayvanat bahçelerinde hayranlıkla izlediğimiz penguenlerin aslında gerçek olmadığını biliyor muydunuz? Reddit'te ortaya çıkan bilgi, bu kuşların tarihsel kökenlerini ve kayboluş hikayesini gözler önüne serdi. Gerçek penguenler olan "Büyük dalıcımartılar" 1844'te soyları tükenene kadar yaşıyordu.
İnternet kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken bir Reddit paylaşımı, penguenler hakkında şaşırtıcı bir gerçeği gündeme taşıdı. "Bunu bugün öğrendim" subredditinde bir kullanıcı, "Bugün, Penguen dediğimiz kuşların gerçek penguenler olmadığını öğrendim" ifadesiyle dikkatleri çekti. Bu iddia, penguenlerin kökenine dair uzun süredir bilinmeyen bir tarihi gerçeği yeniden gündeme getirdi.

Tarihsel gerçek: Büyük dalıcımartılar

Gerçek penguenler, bilimsel adı Pinguinus impennis olan Büyük dalıcımartılar olarak biliniyordu. Bu kuşlar, günümüz penguenlerine oldukça benziyordu ancak farklı bir türdü. Arktik ve yarı arktik bölgelerde yaşayan bu kuşlar, uçamayan ve büyük gagalı, kısa kanatlı özellikleriyle tanınıyordu. Ne yazık ki bu canlılar, 19. yüzyılın ortasında tamamen yok oldu.

Nesli tükenme nedeni: Aşırı avlanma ve koleksiyon tutkusu

Büyük dalıcımartıların nesli, 3 Temmuz 1844'te İzlanda'daki Eldey Adası'nda bir balıkçının son çifti öldürmesiyle tükendi. Yüzyıllar boyunca bu kuşlar, etleri, yağları, yumurtaları ve tüyleri nedeniyle avlandı. Özellikle 1770'lerde yoğun avlanma, popülasyonlarını tehlikeye attı. Müzeler ve özel koleksiyoncular, nadir bulunan bu kuşların derilerini sergilemek için büyük bir talep gösterdi.

Son büyük dalıcımartıların kaderi

Kimi kaynaklar, bu kuşların "fırtınaya neden oldukları" inancıyla balıkçılar tarafından öldürüldüğünü, kimileri ise koleksiyonerlerin taleplerinin tükenişe yol açtığını öne sürüyor. Ancak gerçekte bu kuşların neden yok edildiğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Eğer soyları tükenmeseydi, bugün Kanada, Grönland, İskandinavya ve daha pek çok bölgede varlıklarını sürdürebilirlerdi.
Büyük dalıcımartıların acı kaderi, birçok insanın tepkisini çekiyor. Bir kullanıcı, "Danimarka Ulusal Tarih Müzesi'ni çocuğumla gezdim ve bir insan tarafından öldürülen son büyük dalıcımartının doldurulmuş vücudunu gördük" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Başka bir kullanıcı ise, "Milyonlarca yıllık evrim tam o noktada son buldu" ifadesiyle bu yok oluşun dramatikliğini vurguladı.

Tarih öncesi i̇zler ve araştırma gereksinimi

Buzul Çağı'na dair veriler, bu kuşların İtalya ve Ege Denizi'nin diğer kısımlarında da yaşadığını gösteriyor. Ancak bu bölgelere dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Büyük dalıcımartılar, yüzyıllar öncesinin zengin biyoçeşitliliğini simgeliyordu ve yok oluşları, doğa tarihi açısından büyük bir kayıp olarak kabul ediliyor.
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