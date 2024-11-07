Tarihin derinliklerinden gelen sır: Efsanevi 'Ekskalibur' kılıcı bulundu, gerçekler gün yüzüne çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Çakarlı araçların ne zaman geçiş üstünlüğü var? Kimler faydalanabilir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump’ı yasaklamak ve yok etmek istediler ama bu beyaz seçmenleri kızdırdı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD seçimleri sonrası Bitcoin rekor kırdı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya lideri Putin, Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tarihin-derinliklerinden-gelen-sir-efsanevi-ekskalibur-kilici-bulundu-gercekler-gun-yuzune-cikti-1090130028.html
Tarihin derinliklerinden gelen sır: Efsanevi 'Ekskalibur' kılıcı bulundu, gerçekler gün yüzüne çıktı
Tarihin derinliklerinden gelen sır: Efsanevi 'Ekskalibur' kılıcı bulundu, gerçekler gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Efsanevi Kral Arthur'un yalnızca kendisinin çıkarabileceği kılıcı Ekskalibur, asırlardır masalların ve popüler kültürün bir parçası. Ancak bu efsane, 2019'da... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T12:28+0300
2024-11-07T12:28+0300
kılıç
yaşam
arkeolojik kazı
arkeolojik kazı
arkeoloji
arkeolojik keşif
arkeolog
arkeolojik kazı
arkeolojik kalıntı
bosna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090130321_0:30:1840:1064_1920x0_80_0_0_10b1d2a2f520d99ace8e261dbd19a848.png
Zvecaj kenti yakınlarındaki bir kalede kazı yapan arkeologlar, Vrbas Nehri'nin derinliklerinde, tam 36 metre suyun altında, bir kayaya saplanmış halde 700 yıllık bir kılıç buldu. Bu olağanüstü buluntu, efsanelere benzerliği nedeniyle 'gerçek hayattaki Excalibur' olarak adlandırıldı.Kılıç nasıl bulundu?Sırp Cumhuriyeti Müzesi'nden bir arkeolog ve küratör, kılıcın sağlam bir kayaya sıkıca saplandığını belirtti. Bu durum, çıkarılma sürecinin özel bir özen gerektirdiği anlamına geliyordu. Kılıç, 14. yüzyıldan kalma olarak tarihlendirildi ve son doksan yılda Balkanlar'da keşfedilen benzer kılıçlardan sadece ikincisi.Bölgeden gelen i̇lk tepkilerDönemin Banja Luka Belediye Başkanı Igor Radojicic, bu etkileyici keşfi sosyal medyada paylaştı. Radojicic, "Taştan kılıcımız... kim bilir kaç yüzyıl sonra Vrbas'tan çıkarıldı" diye yazdı ve ekledi: "Kim bilir ne hikayeler saklıyor." Bu paylaşım, hem tarih meraklılarını hem de arkeoloji camiasını heyecanlandırdı.Ortaçağ tarihinin i̇zleriKılıcın bulunduğu yerin yakınında, 1777'de yıkılmış bir ortaçağ kalesi bulunuyor. Bu kale, muhtemelen yerel soyluların yaşadığı bir yapıydı ve bölgenin tarihine dair önemli ipuçları sunuyor. Keşfin ardından, arkeologlar kılıcı dikkatle çıkararak koruma altına aldı, ancak bu işlem kimseyi efsanevi bir lord ya da leydi yapmadı.Keşfin önemiBu buluntu, tarihi ve arkeolojik değerinin yanı sıra halkın ilgisini çekerek, Ortaçağ efsanelerinin modern dünyada nasıl yankı bulduğunu bir kez daha gösterdi. Efsanelerin gerçek olmasa da tarihin derinliklerinden gelen bir hatırlatıcı gibi karşımıza çıkması, bilim dünyasında ve toplumsal bellekte önemli bir yere sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/turistlik-dogu-ekspresi-seferleri-basliyor-masalsi-yolculuk-icin-biletler-yarin-satisa-cikiyor-1090130086.html
bosna
bosna hersek
bosna-hersek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090130321_191:0:1647:1092_1920x0_80_0_0_54b5a46014aff5d5303c821a88c4a38f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kılıç, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, bosna, bosna hersek, bosna-hersek
kılıç, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, bosna, bosna hersek, bosna-hersek

Tarihin derinliklerinden gelen sır: Efsanevi 'Ekskalibur' kılıcı bulundu, gerçekler gün yüzüne çıktı

12:28 07.11.2024
© FotoğrafEkskalibur
Ekskalibur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Efsanevi Kral Arthur'un yalnızca kendisinin çıkarabileceği kılıcı Ekskalibur, asırlardır masalların ve popüler kültürün bir parçası. Ancak bu efsane, 2019'da Bosna'da yapılan bir keşifle adeta gerçeğe dönüşmüştü. şimdi ise kılıcın sırrı, arkeologların 5 yıllık araştırmaları sonucunda ortaya çıktı.
Zvecaj kenti yakınlarındaki bir kalede kazı yapan arkeologlar, Vrbas Nehri'nin derinliklerinde, tam 36 metre suyun altında, bir kayaya saplanmış halde 700 yıllık bir kılıç buldu. Bu olağanüstü buluntu, efsanelere benzerliği nedeniyle 'gerçek hayattaki Excalibur' olarak adlandırıldı.

Kılıç nasıl bulundu?

Sırp Cumhuriyeti Müzesi'nden bir arkeolog ve küratör, kılıcın sağlam bir kayaya sıkıca saplandığını belirtti. Bu durum, çıkarılma sürecinin özel bir özen gerektirdiği anlamına geliyordu. Kılıç, 14. yüzyıldan kalma olarak tarihlendirildi ve son doksan yılda Balkanlar'da keşfedilen benzer kılıçlardan sadece ikincisi.

Bölgeden gelen i̇lk tepkiler

Dönemin Banja Luka Belediye Başkanı Igor Radojicic, bu etkileyici keşfi sosyal medyada paylaştı. Radojicic, "Taştan kılıcımız... kim bilir kaç yüzyıl sonra Vrbas'tan çıkarıldı" diye yazdı ve ekledi: "Kim bilir ne hikayeler saklıyor." Bu paylaşım, hem tarih meraklılarını hem de arkeoloji camiasını heyecanlandırdı.

Ortaçağ tarihinin i̇zleri

Kılıcın bulunduğu yerin yakınında, 1777'de yıkılmış bir ortaçağ kalesi bulunuyor. Bu kale, muhtemelen yerel soyluların yaşadığı bir yapıydı ve bölgenin tarihine dair önemli ipuçları sunuyor. Keşfin ardından, arkeologlar kılıcı dikkatle çıkararak koruma altına aldı, ancak bu işlem kimseyi efsanevi bir lord ya da leydi yapmadı.

Keşfin önemi

Bu buluntu, tarihi ve arkeolojik değerinin yanı sıra halkın ilgisini çekerek, Ortaçağ efsanelerinin modern dünyada nasıl yankı bulduğunu bir kez daha gösterdi. Efsanelerin gerçek olmasa da tarihin derinliklerinden gelen bir hatırlatıcı gibi karşımıza çıkması, bilim dünyasında ve toplumsal bellekte önemli bir yere sahip.
dogu ekspresi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
YAŞAM
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: Masalsı yolculuk için biletler yarın satışa çıkıyor
12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала