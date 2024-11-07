https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tarihin-derinliklerinden-gelen-sir-efsanevi-ekskalibur-kilici-bulundu-gercekler-gun-yuzune-cikti-1090130028.html
Tarihin derinliklerinden gelen sır: Efsanevi 'Ekskalibur' kılıcı bulundu, gerçekler gün yüzüne çıktı
Tarihin derinliklerinden gelen sır: Efsanevi 'Ekskalibur' kılıcı bulundu, gerçekler gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Efsanevi Kral Arthur'un yalnızca kendisinin çıkarabileceği kılıcı Ekskalibur, asırlardır masalların ve popüler kültürün bir parçası. Ancak bu efsane, 2019'da... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T12:28+0300
2024-11-07T12:28+0300
2024-11-07T12:28+0300
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Zvecaj kenti yakınlarındaki bir kalede kazı yapan arkeologlar, Vrbas Nehri'nin derinliklerinde, tam 36 metre suyun altında, bir kayaya saplanmış halde 700 yıllık bir kılıç buldu. Bu olağanüstü buluntu, efsanelere benzerliği nedeniyle 'gerçek hayattaki Excalibur' olarak adlandırıldı.Kılıç nasıl bulundu?Sırp Cumhuriyeti Müzesi'nden bir arkeolog ve küratör, kılıcın sağlam bir kayaya sıkıca saplandığını belirtti. Bu durum, çıkarılma sürecinin özel bir özen gerektirdiği anlamına geliyordu. Kılıç, 14. yüzyıldan kalma olarak tarihlendirildi ve son doksan yılda Balkanlar'da keşfedilen benzer kılıçlardan sadece ikincisi.Bölgeden gelen i̇lk tepkilerDönemin Banja Luka Belediye Başkanı Igor Radojicic, bu etkileyici keşfi sosyal medyada paylaştı. Radojicic, "Taştan kılıcımız... kim bilir kaç yüzyıl sonra Vrbas'tan çıkarıldı" diye yazdı ve ekledi: "Kim bilir ne hikayeler saklıyor." Bu paylaşım, hem tarih meraklılarını hem de arkeoloji camiasını heyecanlandırdı.Ortaçağ tarihinin i̇zleriKılıcın bulunduğu yerin yakınında, 1777'de yıkılmış bir ortaçağ kalesi bulunuyor. Bu kale, muhtemelen yerel soyluların yaşadığı bir yapıydı ve bölgenin tarihine dair önemli ipuçları sunuyor. Keşfin ardından, arkeologlar kılıcı dikkatle çıkararak koruma altına aldı, ancak bu işlem kimseyi efsanevi bir lord ya da leydi yapmadı.Keşfin önemiBu buluntu, tarihi ve arkeolojik değerinin yanı sıra halkın ilgisini çekerek, Ortaçağ efsanelerinin modern dünyada nasıl yankı bulduğunu bir kez daha gösterdi. Efsanelerin gerçek olmasa da tarihin derinliklerinden gelen bir hatırlatıcı gibi karşımıza çıkması, bilim dünyasında ve toplumsal bellekte önemli bir yere sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/turistlik-dogu-ekspresi-seferleri-basliyor-masalsi-yolculuk-icin-biletler-yarin-satisa-cikiyor-1090130086.html
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kılıç, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, bosna, bosna hersek, bosna-hersek
kılıç, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, bosna, bosna hersek, bosna-hersek
Tarihin derinliklerinden gelen sır: Efsanevi 'Ekskalibur' kılıcı bulundu, gerçekler gün yüzüne çıktı
Efsanevi Kral Arthur'un yalnızca kendisinin çıkarabileceği kılıcı Ekskalibur, asırlardır masalların ve popüler kültürün bir parçası. Ancak bu efsane, 2019'da Bosna'da yapılan bir keşifle adeta gerçeğe dönüşmüştü. şimdi ise kılıcın sırrı, arkeologların 5 yıllık araştırmaları sonucunda ortaya çıktı.
Zvecaj kenti yakınlarındaki bir kalede kazı yapan arkeologlar, Vrbas Nehri'nin derinliklerinde, tam 36 metre suyun altında, bir kayaya saplanmış halde 700 yıllık bir kılıç buldu. Bu olağanüstü buluntu, efsanelere benzerliği nedeniyle 'gerçek hayattaki Excalibur' olarak adlandırıldı.
Sırp Cumhuriyeti Müzesi'nden bir arkeolog ve küratör, kılıcın sağlam bir kayaya sıkıca saplandığını belirtti. Bu durum, çıkarılma sürecinin özel bir özen gerektirdiği anlamına geliyordu. Kılıç, 14. yüzyıldan kalma olarak tarihlendirildi ve son doksan yılda Balkanlar'da keşfedilen benzer kılıçlardan sadece ikincisi.
Bölgeden gelen i̇lk tepkiler
Dönemin Banja Luka Belediye Başkanı Igor Radojicic, bu etkileyici keşfi sosyal medyada paylaştı. Radojicic, "Taştan kılıcımız... kim bilir kaç yüzyıl sonra Vrbas'tan çıkarıldı" diye yazdı ve ekledi: "Kim bilir ne hikayeler saklıyor." Bu paylaşım, hem tarih meraklılarını hem de arkeoloji camiasını heyecanlandırdı.
Ortaçağ tarihinin i̇zleri
Kılıcın bulunduğu yerin yakınında, 1777'de yıkılmış bir ortaçağ kalesi bulunuyor. Bu kale, muhtemelen yerel soyluların yaşadığı bir yapıydı ve bölgenin tarihine dair önemli ipuçları sunuyor. Keşfin ardından, arkeologlar kılıcı dikkatle çıkararak koruma altına aldı, ancak bu işlem kimseyi efsanevi bir lord ya da leydi yapmadı.
Bu buluntu, tarihi ve arkeolojik değerinin yanı sıra halkın ilgisini çekerek, Ortaçağ efsanelerinin modern dünyada nasıl yankı bulduğunu bir kez daha gösterdi. Efsanelerin gerçek olmasa da tarihin derinliklerinden gelen bir hatırlatıcı gibi karşımıza çıkması, bilim dünyasında ve toplumsal bellekte önemli bir yere sahip.