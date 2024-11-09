https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/galatasarayda-mauro-icardi-icin-radikal-karar-sozlesmesi-dondurulacak-1090208014.html
Galatasaray'da Mauro Icardi için radikal karar: Sözleşmesi dondurulacak
Galatasaray'da Mauro Icardi için radikal karar: Sözleşmesi dondurulacak
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında elde edilen galibiyetin sevinci, Mauro Icardi'nin sakatlık haberiyle kısa sürdü. Sağ diz ön çapraz bağında kopma ve... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T10:27+0300
2024-11-09T10:27+0300
2024-11-09T10:27+0300
mauro icardi
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tottenham
sözleşme
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Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın 82. dakikasında sakatlanan Icardi, sedyeyle oyun alanını terk etti. Kulüp, yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini, ameliyat planlandığını ve öncesinde rehabilitasyon sürecine başlandığını duyurdu.Yönetimden Önemli Karar: Sözleşme Askıya AlınıyorSakatlığın ardından Galatasaray Yönetimi, sezon planlamasını yeniden şekillendirme kararı aldı. Icardi’nin sözleşmesinin askıya alınması düşünülürken, devre arasında yeni bir golcü transferi için çalışmalar başlatıldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Osimhen'le tek forvetli sisteme geçiş yapmayı planladığı ve Batshuayi'nin yedek oyuncu olarak kalacağı bildirildi.Zemin Sorunu Tepki ÇekiyorMauro Icardi'nin sakatlığının, Rams Park’ın zemininden kaynaklandığı iddiaları gündeme geldi. Zemin sorunları, daha önce de oyuncuların sakatlık yaşamasına neden olmuştu. Teknik ekip, milli arada sahanın iyileştirilmesi için çalışmalara hız verdi. Stat yetkilileri, hibrit çimlerin dikildiğini ve eksik bölgelerin zamanla dolacağını belirterek, “Güneş ışığı cihazı sipariş edildi” açıklamasında bulundu.Icardi’den İlk MesajAmeliyat hazırlığı yapan Icardi, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:Futbol Dünyasından Destek MesajlarıMauro Icardi’nin sakatlığı, futbol dünyasında da yankı uyandırdı. Beşiktaşlı Joao Mario, eski takım arkadaşı için, “Çabuk geri dön dostum” şeklinde yorum yaparken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da İcardi'ye moral vererek, İspanyolca ve Türkçe, “En güçlü şekilde geri döneceksin” mesajını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mke-ankaragucu---esenler-erokspor-macinda-ilginc-anlar-oyunda-hakem-degisikligine-gidildi-1090207504.html
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Galatasaray'da Mauro Icardi için radikal karar: Sözleşmesi dondurulacak
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında elde edilen galibiyetin sevinci, Mauro Icardi'nin sakatlık haberiyle kısa sürdü. Sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli yıldızın yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Oyuncunun sözleşmesini askıya alacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçın 82. dakikasında sakatlanan Icardi, sedyeyle oyun alanını terk etti. Kulüp, yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini, ameliyat planlandığını ve öncesinde rehabilitasyon sürecine başlandığını duyurdu.
Yönetimden Önemli Karar: Sözleşme Askıya Alınıyor
Sakatlığın ardından Galatasaray Yönetimi, sezon planlamasını yeniden şekillendirme kararı aldı. Icardi’nin sözleşmesinin askıya alınması düşünülürken, devre arasında yeni bir golcü transferi için çalışmalar başlatıldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Osimhen'le tek forvetli sisteme geçiş yapmayı planladığı ve Batshuayi'nin yedek oyuncu olarak kalacağı bildirildi.
Zemin Sorunu Tepki Çekiyor
Mauro Icardi'nin sakatlığının, Rams Park’ın zemininden kaynaklandığı iddiaları gündeme geldi. Zemin sorunları, daha önce de oyuncuların sakatlık yaşamasına neden olmuştu. Teknik ekip, milli arada sahanın iyileştirilmesi için çalışmalara hız verdi. Stat yetkilileri, hibrit çimlerin dikildiğini ve eksik bölgelerin zamanla dolacağını belirterek, “Güneş ışığı cihazı sipariş edildi” açıklamasında bulundu.
Ameliyat hazırlığı yapan Icardi, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
“Testler sonrasında en kötü haber doğrulandı. Daha çok çalışıp daha güçlü döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Destek olan herkese teşekkür ederim. Yakında geri döneceğim.”
Futbol Dünyasından Destek Mesajları
Mauro Icardi’nin sakatlığı, futbol dünyasında da yankı uyandırdı. Beşiktaşlı Joao Mario, eski takım arkadaşı için, “Çabuk geri dön dostum” şeklinde yorum yaparken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da İcardi'ye moral vererek, İspanyolca ve Türkçe, “En güçlü şekilde geri döneceksin” mesajını paylaştı.