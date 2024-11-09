https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mke-ankaragucu---esenler-erokspor-macinda-ilginc-anlar-oyunda-hakem-degisikligine-gidildi-1090207504.html

MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor maçında ilginç anlar: Oyunda hakem değişikliğine gidildi

MKE Ankaragücü - Esenler Erokspor maçında ilginç anlar: Oyunda hakem değişikliğine gidildi

Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın en dikkat... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

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Trendyol 1.Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü’nün sahasında Esenler Erokspor’u konuk ettiği maçı sarı lacivertli ekip 3-0 kazandı.Karşılaşmanın 57. dakikasında yan hakem Mahmut Gülle, arka adalesinde meydana gelen sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Bu beklenmedik durum üzerine, dördüncü hakem Adem Cinek yan hakem pozisyonuna geçti. Mahmut Gülle ise görev değişikliğiyle dördüncü hakemlik pozisyonuna kaydırıldı.

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