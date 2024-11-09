https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/dijital-ortamdan-insan-duyularina-gecis-yapay-zeka-artik-insan-gibi-kokulari-taniyabiliyor-1090220287.html
Dijital ortamdan 'insan duyularına' geçiş: Yapay zeka artık insan gibi 'kokuları' tanıyabiliyor
Dijital ortamdan 'insan duyularına' geçiş: Yapay zeka artık insan gibi 'kokuları' tanıyabiliyor
Sputnik Türkiye
ABD'de bir şirket, yapay zekayı koku duyusuyla donattı. Bilim dünyasında çığır açan bu gelişme, yapay zeka ile insanlar arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T19:27+0300
2024-11-09T19:27+0300
2024-11-09T19:27+0300
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teknoloji
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yapay zeka
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koklamak
koku
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Bilim ve teknoloji dünyasında, insan duyularının yapay zeka sistemlerine entegre etme yolunda önemli adımlar atılıyor. ABD'li bir şirket, yapay zeka için 'koku duyusunu dijitalleştirmeyi' başardığını açıkladı. Uzun yıllardır devam eden çalışmaların sonucunda, koku moleküllerini algılayıp sınıflandıran bir yapay zeka sistemi geliştirildi.ABD merkezli Osmo şirketinin geliştirdiği sistem sayesinde yapay zeka kimyasal yapıları analiz ederek koku profilleri oluşturuyor ve bunları bir kütüphanede kaydediyor. Şirket yapay zekaya koku algısını öğretmek için bir dizi karmaşık algoritma ve kimyasal sensör kullanıyor. İnsan burnunu taklit eden sistem, her bir kokunun birbirinden farklı kimyasal yapısını dijital forma çevirebiliyor. Uzmanların üzerinde çalıştığı bu sistem, kokuları tıpkı insan gibi ayırt ediyor ve öğrenme sürecinde sürekli olarak kendini geliştirebiliyor.Bilim dünyasında bir ilkYapay zekanın duyusal yetenekleri üzerinde yıllardır çalışmalar yürütülüyor. Ancak kokunun dijitalleştirilmesi projesi, bugüne kadar en kapsamlı ve başarılı bir girişim olarak adını tarihe yazdırdı. Yapay zekaya koku öğretmek için yapılan önceki çalışmalarda daha çok belirli koku moleküllerini tanımlamakla sınırlı kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/insan-beyninden-sanal-dunyaya-mini-beyinler-kelebekleri-yonlendirebiliyor-1090213528.html
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teknoloji, bilim, yapay zeka, ai, koklamak, koku
teknoloji, bilim, yapay zeka, ai, koklamak, koku
Dijital ortamdan 'insan duyularına' geçiş: Yapay zeka artık insan gibi 'kokuları' tanıyabiliyor
ABD'de bir şirket, yapay zekayı koku duyusuyla donattı. Bilim dünyasında çığır açan bu gelişme, yapay zeka ile insanlar arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor.
Bilim ve teknoloji dünyasında, insan duyularının yapay zeka sistemlerine entegre etme yolunda önemli adımlar atılıyor. ABD'li bir şirket, yapay zeka için 'koku duyusunu dijitalleştirmeyi' başardığını açıkladı. Uzun yıllardır devam eden çalışmaların sonucunda, koku moleküllerini algılayıp sınıflandıran bir yapay zeka sistemi geliştirildi.
ABD merkezli Osmo şirketinin geliştirdiği sistem sayesinde yapay zeka kimyasal yapıları analiz ederek koku profilleri oluşturuyor ve bunları bir kütüphanede kaydediyor. Şirket yapay zekaya koku algısını öğretmek için bir dizi karmaşık algoritma ve kimyasal sensör kullanıyor.
İnsan burnunu taklit eden sistem, her bir kokunun birbirinden farklı kimyasal yapısını dijital forma çevirebiliyor. Uzmanların üzerinde çalıştığı bu sistem, kokuları tıpkı insan gibi ayırt ediyor ve öğrenme sürecinde sürekli olarak kendini geliştirebiliyor.
Yapay zekanın duyusal yetenekleri üzerinde yıllardır çalışmalar yürütülüyor. Ancak kokunun dijitalleştirilmesi projesi, bugüne kadar en kapsamlı ve başarılı bir girişim olarak adını tarihe yazdırdı. Yapay zekaya koku öğretmek için yapılan önceki çalışmalarda daha çok belirli koku moleküllerini tanımlamakla sınırlı kalmıştı.