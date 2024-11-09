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Aylardır boşlukta süzülüyorlar: Uzayda mahsur kalan astronotun görüntüsü korkuttu
Aylardır boşlukta süzülüyorlar: Uzayda mahsur kalan astronotun görüntüsü korkuttu
Sputnik Türkiye
Boeing'in Starliner uzay aracındaki sorun nedeniyle 154 gündür UUİ'de kalan astronot Williams’ın son fotoğrafları, sağlık endişelerini artırdı. Dr. Vinay... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T13:04+0300
2024-11-09T13:04+0300
yaşam
boeing starliner
starliner
uzay
bilim
bilim insanları
astronot
mahsur kalma
iss
uluslararası uzay istasyonu (iss)
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Boeing’in uzay aracı Starliner, astronotlar Sunita Williams ve Barry Wilmore'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) götürdü ancak teknik aksaklıklar nedeniyle geri dönüş ertelendi. Bu nedenle Williams, 154 gündür UUİ'de kalmaya devam ediyor. Seattle'da yaşayan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Vinay Gupta, Williams’ın son fotoğraflarının ardından, kilo kaybı ve yetersiz kalori alımına dair endişelerini dile getirdi.Uzayda kalori i̇htiyacı ve kilo kaybıUzayda vücut, yerçekimsiz ortamın zorlu koşullarına adapte olmaya çalışırken daha fazla kalori yakıyor. Dr. Gupta, “Yanaklarının çökük görünmesi, vücudunun genel bir kalori açığı yaşadığını gösteriyor. Uzayda, vücudun temel işlevlerini yerine getirmesi için daha fazla çalışması gerekiyor, çünkü oksijenin kısmi basıncı düşük ve bu da kalori ihtiyacını artırıyor” diye belirtti. Astronotların sağlıklı kalabilmesi için günlük 3.500 kalori almaları öneriliyor ancak yüksek kalorili besinlerle bile yeterli denge sağlanamayabiliyor.Kadın astronotlar daha fazla risk altındaNASA’nın 2014 yılında yaptığı çalışma, kadın astronotların erkeklere kıyasla uzayda daha fazla kan plazması hacmi kaybı yaşadığını ortaya koydu. Kadınların stres tepkileri genellikle artan kalp atış hızıyla kendini gösterirken, erkekler damarlarındaki dirençte artış gösteriyor. Bu durum, kadınların uzay uçuşları sırasında metabolizmalarının hızlanmasına ve kalori tüketimlerinin artmasına neden olabiliyor.Kas kütlesi kaybı araştırmaları2023 yılında Ball Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, mikro yerçekimi koşullarında kadınların erkeklerden daha fazla kas kütlesi kaybettiğini gösterdi. Araştırmada, uzun süreli yatak istirahati denemeleri ile astronotların yaşadığı kas kaybı simüle edildi. Sonuçlar, kadınların kuadriseps kaslarından daha hızlı kütle kaybettiğini ve erkeklerin üç ayda kaybettiği kas kütlesini kadınların iki ayda kaybettiğini gösterdi.Dr. Gupta, Williams’ın durumunu değerlendirerek, “Uzun süre basınçlı kabin ortamında yaşamanın vücut üzerindeki doğal stresini görüyoruz. Bu, vücudun oksijen azlığı, beslenme yetersizlikleri ve sınırlı çalışma kapasitesi gibi etkenlerden olumsuz etkilenmesine yol açar” dedi. Gupta, uzaydaki zorlu koşulların fiziksel sağlık üzerinde belirgin etkileri olduğunu vurguladı.
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boeing starliner, starliner, uzay, bilim, bilim insanları, astronot, mahsur kalma, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), sunita williams
boeing starliner, starliner, uzay, bilim, bilim insanları, astronot, mahsur kalma, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss), nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), sunita williams

Aylardır boşlukta süzülüyorlar: Uzayda mahsur kalan astronotun görüntüsü korkuttu

13:04 09.11.2024
© İHA-AW273863Boeing'in uzay aracı astronotları almadan Dünya’ya dönüyor
Boeing'in uzay aracı astronotları almadan Dünya’ya dönüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© İHA-AW273863
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Boeing'in Starliner uzay aracındaki sorun nedeniyle 154 gündür UUİ'de kalan astronot Williams’ın son fotoğrafları, sağlık endişelerini artırdı. Dr. Vinay Gupta, Williams'ın kilo kaybı belirtileri gösterdiğini belirterek uzaydaki uzun süreli kalışların sağlık üzerindeki etkilerini vurguladı.
Boeing’in uzay aracı Starliner, astronotlar Sunita Williams ve Barry Wilmore'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) götürdü ancak teknik aksaklıklar nedeniyle geri dönüş ertelendi. Bu nedenle Williams, 154 gündür UUİ'de kalmaya devam ediyor. Seattle'da yaşayan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Vinay Gupta, Williams’ın son fotoğraflarının ardından, kilo kaybı ve yetersiz kalori alımına dair endişelerini dile getirdi.

Uzayda kalori i̇htiyacı ve kilo kaybı

Uzayda vücut, yerçekimsiz ortamın zorlu koşullarına adapte olmaya çalışırken daha fazla kalori yakıyor. Dr. Gupta, “Yanaklarının çökük görünmesi, vücudunun genel bir kalori açığı yaşadığını gösteriyor. Uzayda, vücudun temel işlevlerini yerine getirmesi için daha fazla çalışması gerekiyor, çünkü oksijenin kısmi basıncı düşük ve bu da kalori ihtiyacını artırıyor” diye belirtti. Astronotların sağlıklı kalabilmesi için günlük 3.500 kalori almaları öneriliyor ancak yüksek kalorili besinlerle bile yeterli denge sağlanamayabiliyor.

Kadın astronotlar daha fazla risk altında

NASA’nın 2014 yılında yaptığı çalışma, kadın astronotların erkeklere kıyasla uzayda daha fazla kan plazması hacmi kaybı yaşadığını ortaya koydu. Kadınların stres tepkileri genellikle artan kalp atış hızıyla kendini gösterirken, erkekler damarlarındaki dirençte artış gösteriyor. Bu durum, kadınların uzay uçuşları sırasında metabolizmalarının hızlanmasına ve kalori tüketimlerinin artmasına neden olabiliyor.

Kas kütlesi kaybı araştırmaları

2023 yılında Ball Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, mikro yerçekimi koşullarında kadınların erkeklerden daha fazla kas kütlesi kaybettiğini gösterdi. Araştırmada, uzun süreli yatak istirahati denemeleri ile astronotların yaşadığı kas kaybı simüle edildi. Sonuçlar, kadınların kuadriseps kaslarından daha hızlı kütle kaybettiğini ve erkeklerin üç ayda kaybettiği kas kütlesini kadınların iki ayda kaybettiğini gösterdi.
Dr. Gupta, Williams’ın durumunu değerlendirerek, “Uzun süre basınçlı kabin ortamında yaşamanın vücut üzerindeki doğal stresini görüyoruz. Bu, vücudun oksijen azlığı, beslenme yetersizlikleri ve sınırlı çalışma kapasitesi gibi etkenlerden olumsuz etkilenmesine yol açar” dedi. Gupta, uzaydaki zorlu koşulların fiziksel sağlık üzerinde belirgin etkileri olduğunu vurguladı.
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