https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/dunyanin-her-yerinden-bine-yakin-profesor-sirri-cozmeye-geldi-karahantepenin-gizemi-karsisinda-1090213480.html

Dünyanın her yerinden bine yakın profesör 'sırrı çözmeye' geldi: 'Karahantepe'nin gizemi karşısında büyülendiler'

Dünyanın her yerinden bine yakın profesör 'sırrı çözmeye' geldi: 'Karahantepe'nin gizemi karşısında büyülendiler'

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da insanlık tarihine ışık tutan Karahantepe, dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenleri kendine hayran bıraktı. Neolitik döneme ait T... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T14:58+0300

2024-11-09T14:58+0300

2024-11-09T14:58+0300

karahantepe

yaşam

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Şanlıurfa'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Karahantepe, insanlık tarihinin gizemlerini aydınlatan buluntularıyla dünya genelinden akademisyenleri ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteklediği Dünya Neolitik Kongresi kapsamında, İstanbul ve Harran Üniversiteleri’nin işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık bin akademisyen, bölgeyi gezerek kazıları yerinde inceledi.250'den Fazla T Şeklindeki Dikili TaşNeolitik dönemin en önemli yerleşim alanlarından biri olarak gösterilen Karahantepe, toprağın üzerindeki T biçimindeki 250'den fazla dikili taş ile dikkat çekiyor. Bu yapılar, Göbeklitepe’deki arkeolojik eserlerle benzerlikler taşıyor ve dünya arkeolojisinde büyük bir öneme sahip.'Bu, oldukça i̇nanılmaz'Alman tarihçi Prof. Dr. Herman Parzinger, Karahantepe'nin büyüleyici bir alan olduğunu belirterek, “Sadece kazı çalışmaları değil, alanın geneli inanılmaz. Tepenin diğer tarafındaki T biçimindeki dikili taşları görmeniz lazım; gerçekten etkileyici. Karahantepe, bu arkeolojik alanların en önemlilerinden biri ve Göbeklitepe gibi Türk arkeolojisinin başarısını simgeliyor” dedi.'Karahantepe beni çok heyecanlandırdı'Japon arkeolog Prof. Dr. Junzo Uçiyama, Karahantepe’yi “muhteşem” olarak tanımlayarak, “Japonya buraya çok uzak ancak Karahantepe’nin farklılığı beni çok etkiledi. İnsanların bu büyük dağları kutsal kabul edip inşa etmeleri gerçekten dikkat çekici” ifadelerini kullandı.Neolitik dönemin erken i̇zleriİspanyol arkeolog Prof. Dr. Feran Borel, Karahantepe'nin Neolitik dönemin erken evrelerini yansıtan önemli bir merkez olduğunu belirtti. “Buradaki buluntular ve heykeller, dönemin sosyal ve kültürel yapısını gözler önüne seriyor” diyen Borel, Karahantepe’nin bilim dünyası için taşıdığı değerin altını çizdi.Türk arkeolojisinin gururuUzmanlar, Karahantepe ve Göbeklitepe gibi alanların Türk arkeolojisinde büyük bir başarıya işaret ettiğini ve dünya genelinde önemli bir araştırma merkezi olarak görüldüğünü vurguladı. Bu bölgeler, sadece Türkiye için değil, dünya arkeolojisi için de yeni keşiflerin kapısını aralıyor.

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