https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/uzmani-uyardi-zeytinyagini-koklayin-yeni-bicilmis-cim-ya-da-elma-kokusu-almiyorsaniz-uzak-durun-1090175350.html

Uzmanı uyardı: Zeytinyağını koklayın, yeni biçilmiş çim ya da elma kokusu almıyorsanız uzak durun

Uzmanı uyardı: Zeytinyağını koklayın, yeni biçilmiş çim ya da elma kokusu almıyorsanız uzak durun

Sputnik Türkiye

Zeytinyağı sahteciliği artarken uzmanlar uyardı: Gerçek zeytinyağı yeni biçilmiş çim kokusunu veya bir elma kokusunu ya da bir çilek kokusunu andırır 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T11:38+0300

2024-11-08T11:38+0300

2024-11-08T11:38+0300

türkiye

zeytin

zeytin ağacı

zeytinyağı

sahte zeytinyağı

natürel zeytinyağı

nazım şekeroğlu

tağşiş

halk sağlığı

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Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te soğuk sıkım erken hasadı 15 Ekim'de başladı ve son günlerine gelindi. Uzmanlar ise çeşitli yağlarla karıştırılarak renklendirici ve aromalarla üretilen sahte zeytinyağlarının piyasada çok fazla olduğuna dikkat çekerken zeytinyağının gerçeğinin 'nasıl' anlaşılacağını anlattılar. Sahte zeytinyağı nedir? Zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmeli? Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tağdiş zeytinyağı hangi sorunlara neden olur?Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, erken hasat soğuk zeytinyağında verimin düşük, kalitenin ise yüksek olduğunu anlatan Şekeroğlu, "Özellikle Kilis yağlık zeytinlerinde yaptığımız bilimsel çalışmaların sonucunda Omega-7 ve Omega-9 yağ asitlerinin, beyin hücrelerinin yapı taşı olan nevronik asitlerin erken hasat zeytinyağında daha yoğun olduğu tespit edilmiştir." dedi.Üreticiler bile sahte tağşiş yağları ayırt etmekte zorlanıyorŞekeroğlu, ileriki günlerde de normal yağlık hasada başlanacağını belirterek sahte yağ konusunda tüketicileri uyardı. Son dönemde tağşiş zeytinyağının gündeme gelmesiyle ilgili Şekeroğlu, şöyle konuştu:Çim kokusu, elma kokusu ve çilek kokusuna dikkatGerçek zeytinyağının rengi, kokusu ve aromasıyla diğerlerinden ayrıldığını ifade eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:Zeytinyağı sahtesi nasıl anlaşılır?Uzmanlar, sahte zeytinyağı ile hakiki zeytinyağı arasındaki farkı anlamanın 4 yolu olduğuna işaret ediyor. Bu yollar, donma testi, su testi, tadım testi ve koku testi olarak sıralanıyor.-Donma testi: Hakiki zeytinyağı, 0 ve eksi 6 derece arasında kaldığında donmaya ve kristalleşmeye başlar. Yarım saatte donmazsa sahtedir.-Su testi: Gerçek zeytinyağını ılık suya eklerseniz baloncuk çıkartarak su yüzünde kalır. Başka bir deyişle, "zeytinyağı gibi" üste çıkar.-Tadım testi: Gerçeği boğazda yakıcı iz bırakır. Sahtesi bırakmaz.-Koku testi: Zeytin kokusu almadığınız zeytinyağlarından uzak durmak gerekir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/halkin-sagligini-boyle-tehdit-ediyorlar-pamuk-ve-soya-yagindan-sahte-zeytinyagi-urettiler-1089601954.html

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