Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu: 'Zeytinyağı' adı altında satılan yağların yüzde 70’i sahte, taklit veya tağşişli

"Günümüzde taklit ve tağşiş olarak tanımlanan sahtecilik bilimsel çalışmaların ve teknolojinin yanlış kullanımı ile en üst seviyelere çıktı. Ekonomik olarak diğer yağlardan hep daha pahalı konumda olan zeytinyağında gerek natürel gerekse diğer kalite sınıflarında olsun sahtecilik tüm zamanlarda gündemini korumaya devam etmekte.

Sağlık üzerine olumlu etkilerinin bilimsel çalışmalarla sürekli olarak güncellendiği erken hasat soğuk sıkım düşük asit değeri ve yüksek polifenol içeriğine sahip “Natürel Sızma ve Natürel Zeytinyağları” sahteciliğe en fazla konu olan zeytinyağı gurubunda yer alıyor.

Bu yağın içine bitkisel kökenli diğer tohumlardan yani ayçiçek, soya, pamuk, kanola, mısır özü, yerfıstığı, hardal, susam, haşhaş, fındık yağlarının yanı sıra işlem görmüş rafine zeytinyağları veya kolon yağı olarak tabir edilen ısıl işlem görmüş zeytinyağları belli oranlarda ilave edilmekte. Kıvam arttırıcı olarak palm yağı, aroma maddesi olarak kimyasal katkı maddeleri ve renklendiriciler ilave edilebilmekte."