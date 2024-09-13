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TDK Başkanı Osman Mert'ten 'Ortak Türk Alfabesi' açıklaması: 'Vatandaşımız tabelaları okuyabilecek'
TDK Başkanı Osman Mert'ten 'Ortak Türk Alfabesi' açıklaması: 'Vatandaşımız tabelaları okuyabilecek'
Sputnik Türkiye
Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi konusunda uzlaştığını açıklamıştı. Konu hakkında açıklama yapan Türk Dil Kurumu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T19:30+0300
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TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Ortak Türk Alfabesi konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Azerbaycan'da aynı alfabenin kalacağını ancak diğer Türk cumhuriyetlerinde 29 harfin ekleneceğini duyurdu.Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert Ortak Türk Alfabesi konusunda basın açıklaması yaptı. 2022 yılında çalışmaların başladığını belirten TDK Başkanı Mert "Alfabe değiştirmek kolay bir süreç değildir. Zor ve sancılı bir süreçtir. Bundan dolayı tabii ki toplantı planladığımız gibi geçse de toplantı esnasında pek çok kez tartışmalar, ara vermeler gerçekleşti ama sonuç itibarıyla bunu başardık" ifadesinde bulundu.Ortak Türk Alfabesi ne zaman yürürlüğe girecek?34 harfin yer aldığı listenin dışişleri bakanlıkları ve cumhurbaşkanlıklarına gönderildiğini belirten TDK Başkanı Osman Mert "Parlamentoların onayını takiben, devlet başkanları alfabeleri kabul edecek. Alfabelerin siyasi bir boyutu da var ve bu süreçte parlamentoların onayı gereklidir." dedi.Türk Alfabesi değişiyor mu?Türkiye ve Azerbaycan'ın alfabelerinde bir değişiklik olmayacağını açıklayan TDK Başkanı Mert "Bizim alfabemizde ve Azerbaycan'ın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Fakat bizim kullandığımız 29 harf Türk cumhuriyetlerinin kullandığı alfabelerde yer alacak. Bizim herhangi bir vatandaşımız Türk cumhuriyetlerine gittiğinde tabelaları okuyabilecek, yazıları okuyabilecek" ifadesinde bulundu.'Üç ayrı alfabe göstermemiz gerekir'Ortak Türk Alfabesi ile 3 ayrı alfabe olacağını ancak yüzde 95'inin aynı harflerden oluştuğunu açıklayan TDK Başkanı Osman Mert şunları kaydetti: Ortak Türk Alfabesi harfleri hangileri olacak?Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı. Karara göre, alfabeye Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenecek.Ortak Türk Alfabesi kullanan ülkeler hangisi?Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ortak alfabeyi kullanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/turk-dunyasi-ortak-turk-alfabesinde-uzlasti-34-harften-olusuyor-turk-dillerindeki-farkli-fonemleri-1087904824.html
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ortak türk alfabesi harfleri, ortak türk alfabesi ne zaman, ortak türk alfabesi kaç harf, ortak türk alfabesi hangi ülkelerde, ortak alfabe
ortak türk alfabesi harfleri, ortak türk alfabesi ne zaman, ortak türk alfabesi kaç harf, ortak türk alfabesi hangi ülkelerde, ortak alfabe

TDK Başkanı Osman Mert'ten 'Ortak Türk Alfabesi' açıklaması: 'Vatandaşımız tabelaları okuyabilecek'

19:30 13.09.2024
© AA / TDKTürk Dil Kurumu, 23 Nisan'da "Günün Kelimesi" uygulamasını başlattı
Türk Dil Kurumu, 23 Nisan'da Günün Kelimesi uygulamasını başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / TDK
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Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi konusunda uzlaştığını açıklamıştı. Konu hakkında açıklama yapan Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert, Türkiye ve Azerbaycan alfabesinde değişiklik olmayacağını ancak Türk alfabesinde kullanılan 29 harfin Türk cumhuriyetlerinin alfabelerine ekleneceğini belirtti.
TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Ortak Türk Alfabesi konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Azerbaycan'da aynı alfabenin kalacağını ancak diğer Türk cumhuriyetlerinde 29 harfin ekleneceğini duyurdu.
Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert Ortak Türk Alfabesi konusunda basın açıklaması yaptı. 2022 yılında çalışmaların başladığını belirten TDK Başkanı Mert "Alfabe değiştirmek kolay bir süreç değildir. Zor ve sancılı bir süreçtir. Bundan dolayı tabii ki toplantı planladığımız gibi geçse de toplantı esnasında pek çok kez tartışmalar, ara vermeler gerçekleşti ama sonuç itibarıyla bunu başardık" ifadesinde bulundu.

Ortak Türk Alfabesi ne zaman yürürlüğe girecek?

34 harfin yer aldığı listenin dışişleri bakanlıkları ve cumhurbaşkanlıklarına gönderildiğini belirten TDK Başkanı Osman Mert "Parlamentoların onayını takiben, devlet başkanları alfabeleri kabul edecek. Alfabelerin siyasi bir boyutu da var ve bu süreçte parlamentoların onayı gereklidir." dedi.

Türk Alfabesi değişiyor mu?

Türkiye ve Azerbaycan'ın alfabelerinde bir değişiklik olmayacağını açıklayan TDK Başkanı Mert "Bizim alfabemizde ve Azerbaycan'ın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Fakat bizim kullandığımız 29 harf Türk cumhuriyetlerinin kullandığı alfabelerde yer alacak. Bizim herhangi bir vatandaşımız Türk cumhuriyetlerine gittiğinde tabelaları okuyabilecek, yazıları okuyabilecek" ifadesinde bulundu.

'Üç ayrı alfabe göstermemiz gerekir'

Ortak Türk Alfabesi ile 3 ayrı alfabe olacağını ancak yüzde 95'inin aynı harflerden oluştuğunu açıklayan TDK Başkanı Osman Mert şunları kaydetti:
Burada bizim yaptığımız 34 harf üzerinde uzlaşmak değil. Her lehçenin ihtiyacı olan harfleri belirlemek, her lehçe için en uygun alfabeyi oluşturmak. Yani şu an Azerbaycan ve Türkiye dışında Özbekistan'ın, Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın alfabeleri belirlenmiş oldu. Aslında şu an size gösterecek olsak üç ayrı alfabe göstermemiz gerekir. Ama bu üç ayrı alfabenin de en az yüzde 95'i harf olarak ortak.

Ortak Türk Alfabesi harfleri hangileri olacak?

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı. Karara göre, alfabeye Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenecek.

Ortak Türk Alfabesi kullanan ülkeler hangisi?

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ortak alfabeyi kullanacak.
Türk Dünyası ortak alfabesi toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
DÜNYA
Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: 34 harften oluşuyor, Türk dillerindeki farklı fonemleri temsil ediyor
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