https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/tdk-baskani-osman-mertten-ortak-turk-alfabesi-aciklamasi-vatandasimiz-tabelalari-okuyabilecek-1088002193.html

TDK Başkanı Osman Mert'ten 'Ortak Türk Alfabesi' açıklaması: 'Vatandaşımız tabelaları okuyabilecek'

TDK Başkanı Osman Mert'ten 'Ortak Türk Alfabesi' açıklaması: 'Vatandaşımız tabelaları okuyabilecek'

Sputnik Türkiye

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi konusunda uzlaştığını açıklamıştı. Konu hakkında açıklama yapan Türk Dil Kurumu... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T19:30+0300

2024-09-13T19:30+0300

2024-09-13T19:30+0300

türkiye

alfabe

ortak alfabe

türk dünyası ortak alfabe komisyonu

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kazak alfabesi

kiril alfabesi

kazakistan

azerbaycan

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TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Ortak Türk Alfabesi konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Azerbaycan'da aynı alfabenin kalacağını ancak diğer Türk cumhuriyetlerinde 29 harfin ekleneceğini duyurdu.Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert Ortak Türk Alfabesi konusunda basın açıklaması yaptı. 2022 yılında çalışmaların başladığını belirten TDK Başkanı Mert "Alfabe değiştirmek kolay bir süreç değildir. Zor ve sancılı bir süreçtir. Bundan dolayı tabii ki toplantı planladığımız gibi geçse de toplantı esnasında pek çok kez tartışmalar, ara vermeler gerçekleşti ama sonuç itibarıyla bunu başardık" ifadesinde bulundu.Ortak Türk Alfabesi ne zaman yürürlüğe girecek?34 harfin yer aldığı listenin dışişleri bakanlıkları ve cumhurbaşkanlıklarına gönderildiğini belirten TDK Başkanı Osman Mert "Parlamentoların onayını takiben, devlet başkanları alfabeleri kabul edecek. Alfabelerin siyasi bir boyutu da var ve bu süreçte parlamentoların onayı gereklidir." dedi.Türk Alfabesi değişiyor mu?Türkiye ve Azerbaycan'ın alfabelerinde bir değişiklik olmayacağını açıklayan TDK Başkanı Mert "Bizim alfabemizde ve Azerbaycan'ın alfabesinde herhangi değişiklik söz konusu olmayacak. Fakat bizim kullandığımız 29 harf Türk cumhuriyetlerinin kullandığı alfabelerde yer alacak. Bizim herhangi bir vatandaşımız Türk cumhuriyetlerine gittiğinde tabelaları okuyabilecek, yazıları okuyabilecek" ifadesinde bulundu.'Üç ayrı alfabe göstermemiz gerekir'Ortak Türk Alfabesi ile 3 ayrı alfabe olacağını ancak yüzde 95'inin aynı harflerden oluştuğunu açıklayan TDK Başkanı Osman Mert şunları kaydetti: Ortak Türk Alfabesi harfleri hangileri olacak?Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu ortaklığında Bakü'de gerçekleştirilen toplantıda Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde görüş birliğine vardı. Karara göre, alfabeye Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenecek.Ortak Türk Alfabesi kullanan ülkeler hangisi?Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ortak alfabeyi kullanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/turk-dunyasi-ortak-turk-alfabesinde-uzlasti-34-harften-olusuyor-turk-dillerindeki-farkli-fonemleri-1087904824.html

türkiye

kazakistan

azerbaycan

özbekistan

tacikistan

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