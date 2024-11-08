https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/tarim-bakanligi-yeni-listeyi-isim-isim-acikladi-koy-yogurdunda-jelatin-tost-peynirinde-bitkisel-yag-1090167865.html

Tarım Bakanlığı yeni listeyi isim isim açıkladı: Köy yoğurdunda jelatin, tost peynirinde bitkisel yağ çıktı

Tarım Bakanlığı yeni listeyi isim isim açıkladı: Köy yoğurdunda jelatin, tost peynirinde bitkisel yağ çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 10 yeni ürün eklendi. Yeni listede yoğurtta jelatin ve tost peynirinde ise bitkisel... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T09:58+0300

2024-11-08T09:58+0300

2024-11-08T10:04+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

tağşiş

taklit tağşiş listesi

yoğurt

kimyasal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090168050_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f55bfb415ac5c9b3197adb9f727d201a.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Tarım Bakanlığı taklit-tağşiş ürün listesiListeye 10 yeni ürün eklendi. Çeşitli kentlerde faaliyet gösteren restoranların isim isim listelendi. Son listede köy yoğurdu olarak piyasaya sürülen ürün içeriğinde jelatin bulundu.Tarım Bakanlığı tağşiş zeytinyağı listesiTost peynirinde bitkisel yağ kullanımı dikkat çekerken, zeytinyağlarında ise yine kalitesi düşük ürünler kullanıldığı dikkat çekti.Denetimler sürüyorTarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/icindekilere-dair-her-sey-gida-etiketi-nasil-okunmali-e-kodu-neden-onemli-1089761321.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/taklit-ve-tagsis-tapilarak-tohum-yagi-karistirilan-zeytinyaglari-markalari-aciklandi-hakiki-1089050692.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı liste, kırmızı et, kanatlı eti, tek tırnaklı kanatlı eti, kasap köfte, kanatlı eti, zeytinyağı fiyat, zeytin yağı ne kadar, riviera zeytinyağı nedir, en sağlıklı zeytinyağı hangisi, rafine zeytinyağı ne demek, tariş zeytinyağı açıklaması, zeytinyağı rekor, zeytinyağı fiyatları, en ucuz zeytinyağı, tariş zeytinyağı fiyatı, tariş zeytinyağı 5 lt, riviera ve sızma zeytinyağı arasındaki fark ne, riviera ve sızma zeytinyağı arasındaki fark nedir, zeytinyağının türleri, zeytinyağının türleri ne, zeytinyağının türleri hangileri, pirina yağı, pirina yağı nasıl elde edilir, pirina yağı sağlıklı mı, riviera zeytinyağı nedir, riviera zararlı mı, natürel zeytinyağı ne demek, natürel zeytinyağı faydaları neler, en sağlıklı zeytinyağı hangisi, hakiki zeytinyağı bozulur mu