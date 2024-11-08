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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/tarim-bakanligi-yeni-listeyi-isim-isim-acikladi-koy-yogurdunda-jelatin-tost-peynirinde-bitkisel-yag-1090167865.html
Tarım Bakanlığı yeni listeyi isim isim açıkladı: Köy yoğurdunda jelatin, tost peynirinde bitkisel yağ çıktı
Tarım Bakanlığı yeni listeyi isim isim açıkladı: Köy yoğurdunda jelatin, tost peynirinde bitkisel yağ çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 10 yeni ürün eklendi. Yeni listede yoğurtta jelatin ve tost peynirinde ise bitkisel... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T09:58+0300
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türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
tağşiş
taklit tağşiş listesi
yoğurt
kimyasal
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Tarım Bakanlığı taklit-tağşiş ürün listesiListeye 10 yeni ürün eklendi. Çeşitli kentlerde faaliyet gösteren restoranların isim isim listelendi. Son listede köy yoğurdu olarak piyasaya sürülen ürün içeriğinde jelatin bulundu.Tarım Bakanlığı tağşiş zeytinyağı listesiTost peynirinde bitkisel yağ kullanımı dikkat çekerken, zeytinyağlarında ise yine kalitesi düşük ürünler kullanıldığı dikkat çekti.Denetimler sürüyorTarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/icindekilere-dair-her-sey-gida-etiketi-nasil-okunmali-e-kodu-neden-onemli-1089761321.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/taklit-ve-tagsis-tapilarak-tohum-yagi-karistirilan-zeytinyaglari-markalari-aciklandi-hakiki-1089050692.html
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Tarım Bakanlığı yeni listeyi isim isim açıkladı: Köy yoğurdunda jelatin, tost peynirinde bitkisel yağ çıktı

09:58 08.11.2024 (güncellendi: 10:04 08.11.2024)
yoğurt
yoğurt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 10 yeni ürün eklendi. Yeni listede yoğurtta jelatin ve tost peynirinde ise bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi.

Tarım Bakanlığı taklit-tağşiş ürün listesi

Listeye 10 yeni ürün eklendi. Çeşitli kentlerde faaliyet gösteren restoranların isim isim listelendi.
Son listede köy yoğurdu olarak piyasaya sürülen ürün içeriğinde jelatin bulundu.
bakanlık liste
bakanlık liste - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
bakanlık liste
etiket - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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31 Ekim, 11:13

Tarım Bakanlığı tağşiş zeytinyağı listesi

Tost peynirinde bitkisel yağ kullanımı dikkat çekerken, zeytinyağlarında ise yine kalitesi düşük ürünler kullanıldığı dikkat çekti.
bakanlık liste
bakanlık liste - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
bakanlık liste
zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
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10 Ekim, 12:12

Denetimler sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı
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