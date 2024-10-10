https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/taklit-ve-tagsis-tapilarak-tohum-yagi-karistirilan-zeytinyaglari-markalari-aciklandi-hakiki-1089050692.html
Taklit ve tağşiş tapılarak tohum yağı karıştırılan zeytinyağları markaları açıklandı: Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Taklit ve tağşiş tapılarak tohum yağı karıştırılan zeytinyağları markaları açıklandı: Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 Eylül 2024 tarihinde sağlığı tehlikeye atabilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerinin listesini kamuoyuna duyurdu. Bu liste... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T12:12+0300
2024-10-10T12:12+0300
2024-10-10T12:12+0300
ekonomi
tohum
zeytinyağı
seferihisar belediyesi zeytinyağı fabrikası
tariş zeytin ve zeytinyağı birliği
sahte zeytinyağı
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taklit
taklit ürün
tağşiş
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Gıda sektöründe şeffaflık ve tüketici güvenliği konularındaki hassasiyetin arttığı günümüzde, bu tür denetimlerin önemi bir kez daha gündeme geldi.Taklit ve tağşiş yapılan yağ bitkileriTarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada taklit ve tağşiş yapılan yağ bitkileri arasında şunlar yer alıyor: Bakanlık, zeytinyağı ürünlerinde ‘tohum yağları karıştırılması tespiti’ nedeniyle uygunsuz bulunan firmaları ve ürünlerini de belirlemiş durumda. Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/prof-dr-nazim-sekeroglu-zeytinyagi-adi-altinda-satilan-yaglarin-yuzde-70u-sahte-taklit-veya-1088920172.html
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Taklit ve tağşiş tapılarak tohum yağı karıştırılan zeytinyağları markaları açıklandı: Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 Eylül 2024 tarihinde sağlığı tehlikeye atabilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerinin listesini kamuoyuna duyurdu. Bu liste, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrasına dayanarak hazırlandı. İşte zeytinyağı tağşiş listesi 2024 yılı sonuçları...
Gıda sektöründe şeffaflık ve tüketici güvenliği konularındaki hassasiyetin arttığı günümüzde, bu tür denetimlerin önemi bir kez daha gündeme geldi.
Taklit ve tağşiş yapılan yağ bitkileri
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada taklit ve tağşiş yapılan yağ bitkileri arasında şunlar yer alıyor:
soya, kolza/konola, pamuk tohumu, ayçiçeği, yer fıstığı, aspir, palm çekirdeği, hindistan cevizi, susam tohumu, keten tohumu ve haşhaş tohumu.
Bakanlık, zeytinyağı ürünlerinde ‘tohum yağları karıştırılması tespiti’ nedeniyle uygunsuz bulunan firmaları ve ürünlerini de belirlemiş durumda.
Tohum yağı karıştırıldığı tespit edilen zeytinyağları listesi
Firma adı ve Marka
Ürün adı
İl – İlçe
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. – BİZİM AYVALIK
Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
İzmir – Selçuk
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. – AYVALIK KÖY BİRLİK
Erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre
İzmir – Selçuk
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. – DAMLAM AYVALIK EXTRA VİRGİN
Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
İzmir – Selçuk
ÖZDEĞİRMENCİLER GIDA TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – AYVALIK
Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
İzmir – Gaziemir
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. – AYVALIK KÖY KOOP
Taş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litre
İzmir – Selçuk
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. – YEŞİL AYVALIK
Naturel sızma zeytinyağı soğuk sıkım 2 litre pet şişe
İzmir – Selçuk
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. – YENİ AYVALIK
Naturel sızma taş baskı soğuk sıkım zeytinyağı 5 litre
İzmir – Selçuk
HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – GERÇEK GEMLİK
Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
İzmir – Torbalı
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. – ÖZTADIM
Naturel sızma zeytinyağı (soğuk sıkım) 5 litre
İzmir – Selçuk
HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAY. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – GERÇEK GEMLİK
Naturel sızma zeytinyağı 2 litre
İzmir – Torbalı
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. – ÖZTADIM
Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
İzmir – Selçuk
ONAY TİCARET – SABRİ AKIN – YENİ KÖRFEZ
Riviera zeytinyağı 5 litre
Bursa – Nilüfer
MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ – DAMLAM AYVALIK
Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
Bursa – Nilüfer
ONAY TİCARET – SABRİ AKIN – YEŞİL AYVALIK
Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
Bursa – Nilüfer
Tohum yağı karıştırıldığı tespit edilen zeytinyağları listesi
ONAY TİCARET – SABRİ AKIN – EGEDEN
Riviera zeytinyağı 5 litre
Bursa – Nilüfer
ONAY TİCARET – SABRİ AKIN – AYVALIK İNCİSİ
Naturel sızma zeytinyağı 2 litre
Bursa – Nilüfer
ONAY TİCARET – SABRİ AKIN – YENİ AYVALIK
Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
Bursa – Nilüfer
Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
1.Donma testi:
Hakiki zeytinyağı, 0 ve eksi 6 derece arasında kaldığında donmaya ve kristalleşmeye başlar. Bu yüzden bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyun, Yarım saat beklettikten sonra çıkartın. Bardaktaki zeytinyağının tamamı donmuşsa hakikidir. Ancak bir kısmı donmuş, bir kısmı sıvı kalmışsa gerçek olmayabilir.
2.Su testi:
Bir bardağı ılık su koyun ve üzerine az miktarda zeytinyağı ekleyin. Gerçek zeytinyağı baloncuklar çıkartarak suyun üzerine çıkar ve su yüzeyinde kalır. Sahte zeytinyağı ise baloncuk çıkartmadan su yüzeyine çıkar. Bir süre sonra suya karışmaya başlar
3.Tadım testi:
Zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak için tadım testi uygulayabilirsiniz. Bir çay kaşığı zeytinyağının tadına bakın. Gerçek zeytinyağı boğazda yakıcı bir his bırakır ve bu his mideye kadar inmez. Eğer zeytinyağı genzinizi yakıyorsa gerçektir.
4.Koku testi
: Zeytinyağında baskın bir şekilde zeytin kokusu olur. Eğer kokladığınızda zeytin kokusunu alıyorsanız gerçektir. Ancak boyaya benzer bir koku alıyorsanız zeytinyağı sahtedir ve oksitlenmiştir. Bu tür yağlardan uzak durmak gerekir.