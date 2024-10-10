https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/taklit-ve-tagsis-tapilarak-tohum-yagi-karistirilan-zeytinyaglari-markalari-aciklandi-hakiki-1089050692.html

Taklit ve tağşiş tapılarak tohum yağı karıştırılan zeytinyağları markaları açıklandı: Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Taklit ve tağşiş tapılarak tohum yağı karıştırılan zeytinyağları markaları açıklandı: Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 8 Eylül 2024 tarihinde sağlığı tehlikeye atabilecek taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünlerinin listesini kamuoyuna duyurdu. Bu liste... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T12:12+0300

2024-10-10T12:12+0300

2024-10-10T12:12+0300

ekonomi

tohum

zeytinyağı

seferihisar belediyesi zeytinyağı fabrikası

tariş zeytin ve zeytinyağı birliği

sahte zeytinyağı

natürel zeytinyağı

taklit

taklit ürün

tağşiş

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Gıda sektöründe şeffaflık ve tüketici güvenliği konularındaki hassasiyetin arttığı günümüzde, bu tür denetimlerin önemi bir kez daha gündeme geldi.Taklit ve tağşiş yapılan yağ bitkileriTarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada taklit ve tağşiş yapılan yağ bitkileri arasında şunlar yer alıyor: Bakanlık, zeytinyağı ürünlerinde ‘tohum yağları karıştırılması tespiti’ nedeniyle uygunsuz bulunan firmaları ve ürünlerini de belirlemiş durumda. Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/prof-dr-nazim-sekeroglu-zeytinyagi-adi-altinda-satilan-yaglarin-yuzde-70u-sahte-taklit-veya-1088920172.html

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