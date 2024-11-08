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Rusya'dan Kanada'ya uyarı: Rus Dışişleri nota verdi
Rusya'dan Kanada'ya uyarı: Rus Dışişleri nota verdi
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Moskova büyükelçi yardımcısının Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve Ottawa'nın hasmane adımlarının karşılıksız bırakılmayacağı uyarısı... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T16:23+0300
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kanada
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sabotaj
provokasyon
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Rusya'nın NATO ülkelerine karşı sabotaj eylemleri planladığına dair Kanada'da ortaya atılan iddialara Moskova'dan yanıt gecikmedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Moskova büyükelçi yardımcısının çağrıldığını ve Rusya'nın Kanada da dahil NATO ülkelerine posta yoluyla patlayıcı göndererek sabotaj eylemleri gerçekleştireceğine dair asılsız suçlamalar nedeniyle kendisine nota verildiğini duyurdu.Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş, Kiev rejimine modern silahlar pompalanması ve Başbakan Justin Trudeau'nun onayıyla Kanadalı paralı askerlerin çatışmaya katılması bağlamında ABD ve uşaklarının talimatıyla koordineli bir şekilde yayılan iddiaların Rusya karşıtı provokasyon hazırlandığının kanıtı olduğunun elçi yardımcısına aktarıldığı vurgulandı.Notada, her şeye rağmen böyle bir provokasyonun 'sahte bayrak altında' gerçekleştirilmesi durumunda, sorumluluğun tamamen Kanada da dahil Rusya'ya karşı önceden kabul edilemez suçlamalar ileri süren ülkelere ait olacağı uyarısı yapıldı.Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da bu tür düşmanca eylemlerin yanıtsız kalmayacağının bildirildiği belgede, Kanada hükümetine aklıselim bir tutum sergilemesi ve Rusya'yla cepheleşmeyi derinleştirecek ölümcül adımlardan kaçınması da tavsiye edildi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kanada, ottawa, abd, nato, sabotaj, provokasyon, hibrit savaş, moskova, paralı asker
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kanada, ottawa, abd, nato, sabotaj, provokasyon, hibrit savaş, moskova, paralı asker

Rusya'dan Kanada'ya uyarı: Rus Dışişleri nota verdi

16:23 08.11.2024
© AP Photo / Mark SchiefelbeinKAnada Başbakanı Justin Trudeau
KAnada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Kanada'nın Moskova büyükelçi yardımcısının Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve Ottawa'nın hasmane adımlarının karşılıksız bırakılmayacağı uyarısı yapıldığı açıklandı.
Rusya'nın NATO ülkelerine karşı sabotaj eylemleri planladığına dair Kanada'da ortaya atılan iddialara Moskova'dan yanıt gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Moskova büyükelçi yardımcısının çağrıldığını ve Rusya'nın Kanada da dahil NATO ülkelerine posta yoluyla patlayıcı göndererek sabotaj eylemleri gerçekleştireceğine dair asılsız suçlamalar nedeniyle kendisine nota verildiğini duyurdu.

Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaş, Kiev rejimine modern silahlar pompalanması ve Başbakan Justin Trudeau'nun onayıyla Kanadalı paralı askerlerin çatışmaya katılması bağlamında ABD ve uşaklarının talimatıyla koordineli bir şekilde yayılan iddiaların Rusya karşıtı provokasyon hazırlandığının kanıtı olduğunun elçi yardımcısına aktarıldığı vurgulandı.

Notada, her şeye rağmen böyle bir provokasyonun 'sahte bayrak altında' gerçekleştirilmesi durumunda, sorumluluğun tamamen Kanada da dahil Rusya'ya karşı önceden kabul edilemez suçlamalar ileri süren ülkelere ait olacağı uyarısı yapıldı.

Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da bu tür düşmanca eylemlerin yanıtsız kalmayacağının bildirildiği belgede, Kanada hükümetine aklıselim bir tutum sergilemesi ve Rusya'yla cepheleşmeyi derinleştirecek ölümcül adımlardan kaçınması da tavsiye edildi.
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