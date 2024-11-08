https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ozel-askeri-harekatin-bir-haftasi-rus-ordusu-6-yerlesimi-ele-gecirdi-47-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1090186453.html

Özel askeri harekatın bir haftası: Rus ordusu 6 yerleşimi ele geçirdi, 47 Ukrayna askeri teslim oldu

Özel askeri harekatın bir haftası: Rus ordusu 6 yerleşimi ele geçirdi, 47 Ukrayna askeri teslim oldu

Sputnik Türkiye

Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son bir haftasında önemli ilerleme kaydederken Kiev'e bağlı güçlerde kan kaybı sürdü. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T13:51+0300

2024-11-08T13:51+0300

2024-11-08T13:51+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık basın bültenine göre Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla 38 grup taarruzu düzenledi.Taarruzlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 6 ve Harkov Bölgesi'nde 1 yerleşim birimi ele geçirildi.Ukrayna ordusuna ait askeri üsleri, geçici konuşlanma noktalarını vuran Rus güçler, insansız hücumbot ve İHA imalat ve depolama tesislerini, mühimmat ve yakıt depolarını yerle bir etti.47 Ukrayna askeri, Rus ordusunun ilerleyişi karşısında silah bırakarak teslim oldu.Bir haftalık süreçte Ukrayna ordusuna ait 1 MiG-29 avcı uçağı, ABD yapımı 8 ATACMS füzesi, ABD yapımı 11 HIMARS roketi, Fransa yapımı 17 Hammer hava bombası ile 290 İHA imha edildi.

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donbass

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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