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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ozel-askeri-harekatin-bir-haftasi-rus-ordusu-6-yerlesimi-ele-gecirdi-47-ukrayna-askeri-teslim-oldu-1090186453.html
Özel askeri harekatın bir haftası: Rus ordusu 6 yerleşimi ele geçirdi, 47 Ukrayna askeri teslim oldu
Özel askeri harekatın bir haftası: Rus ordusu 6 yerleşimi ele geçirdi, 47 Ukrayna askeri teslim oldu
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son bir haftasında önemli ilerleme kaydederken Kiev'e bağlı güçlerde kan kaybı sürdü. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T13:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık basın bültenine göre Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla 38 grup taarruzu düzenledi.Taarruzlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 6 ve Harkov Bölgesi'nde 1 yerleşim birimi ele geçirildi.Ukrayna ordusuna ait askeri üsleri, geçici konuşlanma noktalarını vuran Rus güçler, insansız hücumbot ve İHA imalat ve depolama tesislerini, mühimmat ve yakıt depolarını yerle bir etti.47 Ukrayna askeri, Rus ordusunun ilerleyişi karşısında silah bırakarak teslim oldu.Bir haftalık süreçte Ukrayna ordusuna ait 1 MiG-29 avcı uçağı, ABD yapımı 8 ATACMS füzesi, ABD yapımı 11 HIMARS roketi, Fransa yapımı 17 Hammer hava bombası ile 290 İHA imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ingiltere-rus-gonullu-tugayi-espanyola-yaptirim-uygulamisti-bu-karar-bizim-icin-bir-onur-1090182878.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, kharkov, atacms, himars, himars roket sistemi, mig-29 avcı uçağı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, kharkov, atacms, himars, himars roket sistemi, mig-29 avcı uçağı

Özel askeri harekatın bir haftası: Rus ordusu 6 yerleşimi ele geçirdi, 47 Ukrayna askeri teslim oldu

13:51 08.11.2024
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son bir haftasında önemli ilerleme kaydederken Kiev'e bağlı güçlerde kan kaybı sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık basın bültenine göre Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla 38 grup taarruzu düzenledi.

Taarruzlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) 6 ve Harkov Bölgesi'nde 1 yerleşim birimi ele geçirildi.

Ukrayna ordusuna ait askeri üsleri, geçici konuşlanma noktalarını vuran Rus güçler, insansız hücumbot ve İHA imalat ve depolama tesislerini, mühimmat ve yakıt depolarını yerle bir etti.

47 Ukrayna askeri, Rus ordusunun ilerleyişi karşısında silah bırakarak teslim oldu.

Bir haftalık süreçte Ukrayna ordusuna ait 1 MiG-29 avcı uçağı, ABD yapımı 8 ATACMS füzesi, ABD yapımı 11 HIMARS roketi, Fransa yapımı 17 Hammer hava bombası ile 290 İHA imha edildi.
Работа 88-ой разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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