https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rodrigo-becaodan-fenerbahceye-kotu-haber-1090162783.html
Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında 3-1'lik mağlubiyet alarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Maçta Fenerbahçe için... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T07:26+0300
2024-11-08T07:26+0300
2024-11-08T07:26+0300
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Maça ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, mücadelenin 63. dakikasında İskoç hakem John Beaton'un gösterdiği sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu kart, deneyimli savunmacının Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.Slavia Prag deplasmanında yokBu kart nedeniyle Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki sıradaki karşılaşmasında Slavia Prag deplasmanında yer alamayacak. Becao'nun eksikliği, teknik heyet ve taraftarlar için önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.Fenerbahçe, bu kayıpla birlikte hem gruptaki pozisyonunu tehlikeye attı hem de kritik bir oyuncusunu kaybetti. Slavia Prag karşılaşması öncesi bu eksiklik, takımın defansif kurgusunda değişikliklere yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/uefa-ulke-puani-siralamasinda-turkiye-kacinci-1090160241.html
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Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında 3-1'lik mağlubiyet alarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Maçta Fenerbahçe için en dikkat çekici gelişmelerden biri, savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun cezalı duruma düşmesiydi.
Maça ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, mücadelenin 63. dakikasında İskoç hakem John Beaton'un gösterdiği sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu kart, deneyimli savunmacının Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
Slavia Prag deplasmanında yok
Bu kart nedeniyle Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki sıradaki karşılaşmasında Slavia Prag deplasmanında yer alamayacak. Becao'nun eksikliği, teknik heyet ve taraftarlar için önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe, bu kayıpla birlikte hem gruptaki pozisyonunu tehlikeye attı hem de kritik bir oyuncusunu kaybetti. Slavia Prag karşılaşması öncesi bu eksiklik, takımın defansif kurgusunda değişikliklere yol açabilir.