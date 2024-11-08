Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rodrigo-becaodan-fenerbahceye-kotu-haber-1090162783.html
Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında 3-1'lik mağlubiyet alarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Maçta Fenerbahçe için... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T07:26+0300
2024-11-08T07:26+0300
spor
rodrigo becao
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
hollanda
uefa
uefa avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076956194_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_11cf2bee8f48570736cbbd23d9b42960.jpg
Maça ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, mücadelenin 63. dakikasında İskoç hakem John Beaton'un gösterdiği sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu kart, deneyimli savunmacının Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.Slavia Prag deplasmanında yokBu kart nedeniyle Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki sıradaki karşılaşmasında Slavia Prag deplasmanında yer alamayacak. Becao'nun eksikliği, teknik heyet ve taraftarlar için önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.Fenerbahçe, bu kayıpla birlikte hem gruptaki pozisyonunu tehlikeye attı hem de kritik bir oyuncusunu kaybetti. Slavia Prag karşılaşması öncesi bu eksiklik, takımın defansif kurgusunda değişikliklere yol açabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/uefa-ulke-puani-siralamasinda-turkiye-kacinci-1090160241.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076956194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_20d5b1d7e52be5e55272961b640decf0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
az - fenerbahçe, fenerbahçe maçı, fb az alkmaar, uefa avrupa ligi, fb maçı, az alkmaar - fenerbahçe maç kadrosu, az alkmaar fenerbahce, fenerbahce az alkmaar, fener az alkmaar
az - fenerbahçe, fenerbahçe maçı, fb az alkmaar, uefa avrupa ligi, fb maçı, az alkmaar - fenerbahçe maç kadrosu, az alkmaar fenerbahce, fenerbahce az alkmaar, fener az alkmaar

Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

07:26 08.11.2024
© AA / Arife KarakumFenerbahçe oyuncusu Rodrigo Becao
Fenerbahçe oyuncusu Rodrigo Becao - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Arife Karakum
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında 3-1'lik mağlubiyet alarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Maçta Fenerbahçe için en dikkat çekici gelişmelerden biri, savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun cezalı duruma düşmesiydi.
Maça ilk 11'de başlayan Rodrigo Becao, mücadelenin 63. dakikasında İskoç hakem John Beaton'un gösterdiği sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu kart, deneyimli savunmacının Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Slavia Prag deplasmanında yok

Bu kart nedeniyle Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki sıradaki karşılaşmasında Slavia Prag deplasmanında yer alamayacak. Becao'nun eksikliği, teknik heyet ve taraftarlar için önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe, bu kayıpla birlikte hem gruptaki pozisyonunu tehlikeye attı hem de kritik bir oyuncusunu kaybetti. Slavia Prag karşılaşması öncesi bu eksiklik, takımın defansif kurgusunda değişikliklere yol açabilir.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
SPOR
UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?
00:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала