https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/uefa-ulke-puani-siralamasinda-turkiye-kacinci-1090160241.html

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının ardından UEFA Ülke puanı merak konusu oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

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UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcilerin galibiyeti ile ülke puanı güncellendi.Türk temsilciler Başakşehir'in Konferans Ligi maçı ve Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamada 5 bin 500 puan alan Türkiye 39 bin 100 puan ile 10'uncu sırada bulunuyor. UEFA Ülke puanı sıralaması değişti mi?1-İngiltere: 94 bin 107 puan2-İtalya: 83 bin 481 puan3-İspanya: 77 bin 703 puan4-Almanya: 75 bin 410 puan5-Fransa: 62 bin 950 puan6-Hollanda: 58 bin 66 puan7-Portekiz: 54 bin 216 puan8-Belçika: 46 bin 800 puan9-Çekya: 40 bin 650 puan10-Türkiye: 39 bin 100 puan

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