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UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?
UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının ardından UEFA Ülke puanı merak konusu oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcilerin galibiyeti ile ülke puanı güncellendi.Türk temsilciler Başakşehir'in Konferans Ligi maçı ve Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamada 5 bin 500 puan alan Türkiye 39 bin 100 puan ile 10'uncu sırada bulunuyor. UEFA Ülke puanı sıralaması değişti mi?1-İngiltere: 94 bin 107 puan2-İtalya: 83 bin 481 puan3-İspanya: 77 bin 703 puan4-Almanya: 75 bin 410 puan5-Fransa: 62 bin 950 puan6-Hollanda: 58 bin 66 puan7-Portekiz: 54 bin 216 puan8-Belçika: 46 bin 800 puan9-Çekya: 40 bin 650 puan10-Türkiye: 39 bin 100 puan
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uefa ülke puanı, galatasaray özet, fenerbahçe özet, başakşehir özet, beşiktaş özet, fenebahçe az alkmaar özeti, icardi sakatlık
uefa ülke puanı, galatasaray özet, fenerbahçe özet, başakşehir özet, beşiktaş özet, fenebahçe az alkmaar özeti, icardi sakatlık

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

00:52 08.11.2024
© AA / Halil SağırkayaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Halil Sağırkaya
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının ardından UEFA Ülke puanı merak konusu oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamada Türkiye 5 bin 500 puan aldı. Türkiye toplamda 39 bin 100 puan ile 10.sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcilerin galibiyeti ile ülke puanı güncellendi.
Türk temsilciler Başakşehir'in Konferans Ligi maçı ve Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamada 5 bin 500 puan alan Türkiye 39 bin 100 puan ile 10'uncu sırada bulunuyor.

UEFA Ülke puanı sıralaması değişti mi?

1-İngiltere: 94 bin 107 puan
2-İtalya: 83 bin 481 puan
3-İspanya: 77 bin 703 puan
4-Almanya: 75 bin 410 puan
5-Fransa: 62 bin 950 puan
6-Hollanda: 58 bin 66 puan
7-Portekiz: 54 bin 216 puan
8-Belçika: 46 bin 800 puan
9-Çekya: 40 bin 650 puan
10-Türkiye: 39 bin 100 puan
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