https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/uefa-ulke-puani-siralamasinda-turkiye-kacinci-1090160241.html
UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?
UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının ardından UEFA Ülke puanı merak konusu oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T00:52+0300
2024-11-08T00:52+0300
2024-11-08T00:52+0300
spor
uefa
uefa avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
uefa şampiyonlar ligi
uefa uluslar ligi
uefa konferans ligi
uefa avrupa kupası
puan
puan sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_2d8d3d7cb3b14224d36a94d364aca3db.jpg
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcilerin galibiyeti ile ülke puanı güncellendi.Türk temsilciler Başakşehir'in Konferans Ligi maçı ve Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamada 5 bin 500 puan alan Türkiye 39 bin 100 puan ile 10'uncu sırada bulunuyor. UEFA Ülke puanı sıralaması değişti mi?1-İngiltere: 94 bin 107 puan2-İtalya: 83 bin 481 puan3-İspanya: 77 bin 703 puan4-Almanya: 75 bin 410 puan5-Fransa: 62 bin 950 puan6-Hollanda: 58 bin 66 puan7-Portekiz: 54 bin 216 puan8-Belçika: 46 bin 800 puan9-Çekya: 40 bin 650 puan10-Türkiye: 39 bin 100 puan
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasarayin-yildizi-sakatlandi-icardi-kac-mac-oynamayacak-1090158498.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_46a3970f67ba035a8659c70e33653752.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa ülke puanı, galatasaray özet, fenerbahçe özet, başakşehir özet, beşiktaş özet, fenebahçe az alkmaar özeti, icardi sakatlık
uefa ülke puanı, galatasaray özet, fenerbahçe özet, başakşehir özet, beşiktaş özet, fenebahçe az alkmaar özeti, icardi sakatlık
UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının ardından UEFA Ülke puanı merak konusu oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamada Türkiye 5 bin 500 puan aldı. Türkiye toplamda 39 bin 100 puan ile 10.sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcilerin galibiyeti ile ülke puanı güncellendi.
Türk temsilciler Başakşehir'in Konferans Ligi maçı ve Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları sonrası UEFA Ülke puanı güncellendi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray'ın galibiyeti ile sıralamada 5 bin 500 puan alan Türkiye 39 bin 100 puan ile 10'uncu sırada bulunuyor.
UEFA Ülke puanı sıralaması değişti mi?
1-İngiltere: 94 bin 107 puan
2-İtalya: 83 bin 481 puan
3-İspanya: 77 bin 703 puan
4-Almanya: 75 bin 410 puan
5-Fransa: 62 bin 950 puan
6-Hollanda: 58 bin 66 puan
7-Portekiz: 54 bin 216 puan
8-Belçika: 46 bin 800 puan
10-Türkiye: 39 bin 100 puan